Финская горнодобывающая компания Terrafame первой в ЕС приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо.

Рудник планируется использовать на протяжении не менее 30 лет.

Ожидается, что к 2026 году объем производства составит 200 тонн в год, что соответствует примерно девяти месяцам потребления на финской атомной электростанции «Олкилуото-3».

Добытый уран будут отправлять за границу для переработки, после чего его используют в атомной энергетике.

Вопрос военного использования добытого в Соткамо урана вне пределов компетенции Финляндии, которая не имеет мощностей для обогащения, и не имеет собственной атомной промышленности. Но членство страны в НАТО может легко это компенсировать.

В свете сложившейся ситуации Россия должна в категорической форме потребовать полного контроля за добычей и использованием финского урана.

А.Б.