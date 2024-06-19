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Московский листок

Эстонию не смущает отправка войск на Украину

Опубликовано 19.06.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Эстонию не смущает отправка войск на Украину

Посол Эстонии на Украине не считает красной линией возможную отправку войск в зону конфликта.

Отправка войск на Украину — не красная линия для Таллина, власти готовы обсуждать этот вопрос, заявила в интервью «РБК-Украина» посол Эстонии на Украине Аннели Кольк.

«Мы готовили украинских инструкторов сейчас, на нашей земле», — сказала она.

Кольк назвала Эстонию «номер один по объему помощи Украине по отношению к ВВП». По ее словам, Киеву, в том числе, были переданы ракетные комплексы Javelin, боеприпасы, дроны, военные госпитали, военное и медицинское оборудование.

Ясное дело, что Эстония не производит Javelinы и все остальное, фактически это "отмывка" натовского вооружения через эстонский бюджет.

Отправка же кадровых эстонских военных на войну с Россией - это немного другое дело. Как минимум сейчас это повод для отзыва российского посла из Таллина "для консультаций", если эстонский МИД не дезавуирует слова своего украинского посла - то разрыв дипломатических отношений и полная блокада на границе любых грузов и людей.

 А.Б.

 



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