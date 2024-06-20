Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Как ГДР, которую мы еще не продали...

Опубликовано 20.06.2024 в разделе комментариев 0

кндр гдр корея
Как ГДР, которую мы еще не продали...

Главных министров нашей страны, включая министра иностранных дел, выпроводили из зала заседаний, где должна была проходить встреча с Ким Чен Ыном.

Сейчас наши специалисты по протоколу объясняют, что очень правильно выпроводили, наши главные члены правительства ничего не смыслят в протоколе, и хорошо, что еще на пинках не вынесли...

Я тоже кое что понимаю в протоколе, и знаю, что он существует в целом для удобства, а не чтобы создавать проблемы. И если кто-то создает протокольную проблему, то делается это сознательно. К тому же товарищ, который выпроваживал министров, говорил на очень приличном русском, то есть мог при желании заранее решить проблему. Но "решить" было не нужно, нужна была проблема. Небольшая, но проблема.

А кто вообще такой Лавров?

Вот если бы госсекретарь Блинкен во время недавнего визита в Киев попросил принести ему украинскую дивчину под соусом бешамель, то зажарили б и принесли, с корочкой. А тут - мужик, выйди, сначала старшие войдут...

А не так уж это все и надо КНДР, нам больше надо - 152-х миллиметровые снаряды нам нужны и трудолюбивые и тихие гостарбайтеры, не склонные устраивать "крокус".

Тем более, что КНДР по-прежнему под нашими санкциями, за которые мы зачем-то проголосовали как член Совбеза ООН. И торгового оборота у нас с Северной Кореей нет, и самолеты в находящийся возле нашей границы Пхеньян не летают, только если через Китай - из КНР можно... Формально отношения с Южной Кореей у нас куда ближе и конкретней, одних "хундаев" пол Москвы, не говоря об электронике. А у КНДР с Южной Кореей еще война 1953 года не закончилась...

Ну, в общем, как обычно - приехали дружить, сами не знаем, с кем.

При том, что корейцы к нам неплохо относятся, и северные, и южные. Все. И те корейцы, что живут в России - больше 150 тысяч человек, как-никак. А если брать весь бывший СССР, то полмиллиона. Немаленький народ корейцы, больше 82 миллионов в мире. Как немцев примерно.

И КНДР в общем корейском раскладе - как ГДР времен разделенной Германии. Только мы ее еще не продали за жвачку и джинсы. И, надеюсь, корейцы нам этого не позволят...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Детей, наверно, можно есть, если никто не возражает?
Детей, наверно, можно есть, если никто не возражае...
11.06.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как ГДР, которую мы еще не продали... (0)
Эстонию не смущает отправка войск на Украину (8)
Финляндия становится ядерной державой (22)
Мигранты-миллионеры (11)
Обсудить запрет на работу мигрантов в такси (4)
Сыгравший бандита актер сам оказался бандитом (10)
Саммит не привел к миру, но показал раздел мира (8)
Массовое отравление ботулизмом (11)
Перестановки в Минобороны отлично показали, как вообще устроена власть в России (27)
12 лет в розыске в Подмосковье (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Current mood
Дарья Митина Дарья Митина: Вассерман, Талибан и Колобок
Дарья Митина Дарья Митина: Нигде кроме как в Моссельпроме!!! Приходите в гости к Колобку!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Миллионы шаров с говном летят на Сеул представьте, как это прекрасно!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему Минфин превращает Россию в экономическую колонию ответ Силуанова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss