Как ГДР, которую мы еще не продали...

Главных министров нашей страны, включая министра иностранных дел, выпроводили из зала заседаний, где должна была проходить встреча с Ким Чен Ыном.

Сейчас наши специалисты по протоколу объясняют, что очень правильно выпроводили, наши главные члены правительства ничего не смыслят в протоколе, и хорошо, что еще на пинках не вынесли...

Я тоже кое что понимаю в протоколе, и знаю, что он существует в целом для удобства, а не чтобы создавать проблемы. И если кто-то создает протокольную проблему, то делается это сознательно. К тому же товарищ, который выпроваживал министров, говорил на очень приличном русском, то есть мог при желании заранее решить проблему. Но "решить" было не нужно, нужна была проблема. Небольшая, но проблема.

А кто вообще такой Лавров?

Вот если бы госсекретарь Блинкен во время недавнего визита в Киев попросил принести ему украинскую дивчину под соусом бешамель, то зажарили б и принесли, с корочкой. А тут - мужик, выйди, сначала старшие войдут...

А не так уж это все и надо КНДР, нам больше надо - 152-х миллиметровые снаряды нам нужны и трудолюбивые и тихие гостарбайтеры, не склонные устраивать "крокус".

Тем более, что КНДР по-прежнему под нашими санкциями, за которые мы зачем-то проголосовали как член Совбеза ООН. И торгового оборота у нас с Северной Кореей нет, и самолеты в находящийся возле нашей границы Пхеньян не летают, только если через Китай - из КНР можно... Формально отношения с Южной Кореей у нас куда ближе и конкретней, одних "хундаев" пол Москвы, не говоря об электронике. А у КНДР с Южной Кореей еще война 1953 года не закончилась...

Ну, в общем, как обычно - приехали дружить, сами не знаем, с кем.

При том, что корейцы к нам неплохо относятся, и северные, и южные. Все. И те корейцы, что живут в России - больше 150 тысяч человек, как-никак. А если брать весь бывший СССР, то полмиллиона. Немаленький народ корейцы, больше 82 миллионов в мире. Как немцев примерно.

И КНДР в общем корейском раскладе - как ГДР времен разделенной Германии. Только мы ее еще не продали за жвачку и джинсы. И, надеюсь, корейцы нам этого не позволят...

А.Б.