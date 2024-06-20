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Московский листок

Мигрантов перепроверят на знание русского языка

Опубликовано 20.06.2024 в разделе комментариев 0

мигранты выезд
Мигрантов перепроверят на знание русского языка

Рособрнадзор начнет контролировать уровень владения русским языком у мигрантов с действующим языковым сертификатом, говорится в приказе ведомства.

В документе подчеркивается, что поводом для дополнительной проверки станут жалобы на иностранного гражданина. Речь идет не о единичных случаях. Жалоб должно быть минимум три.

"Тогда будет проведена проверка, даже при наличии у него действующего сертификата", - сказано в приказе.

Ранее сообщалось о выявленных нарушениях во всех учебных заведениях, принимающих у мигрантов экзамены. В список попали даже Российский университет дружбы народов и Московский государственный университет имени Ломоносова.

Тем временем в Госдуму внесен законопроект, запрещающий частным организациям выдавать мигрантам сертификаты, подтверждающие знание ими русского языка. Если инициативу поддержат остальные народные избранники, то выдавать сертификат смогут только государственные образовательные организации из утвержденного Минобрнауки перечня.

Я вот вижу коррупционную емкость этого решения - если можно купить сертификат, даже в МГУ, то почему это нельзя сделать с повторным экзаменом?

И второе - знание языка достаточно субъективная вещь. Я вот могу быть недоволен степенью владения русским языком и у русских, родившихся в России и тут живущих всю жизнь, а родным языком владеющих далеко небезупречно. А тому, кто русский выучил "за то, что им разговаривал Ленин", для работы вполне может быть достаточно и той степени владения, какая есть. Но с акцентом - чем не повод написать жалобу?

Да вот, сейчас пойду в поликлинику, а там больше половины врачей с нерусскими именами. Кто-то говорит по-русски свободно, а кто-то с акцентом. Но за воротами нет очереди из русских специалистов, которые мечтают устроиться в нашу поликлинику, но их не берут, потому что должности все заняты "нерусскими". Нет этого, каждый врач на вес золота, спасибо реформе здравоохранения.

Когда я учился, семинар по инфекции вел у нас доктор Абдула Джон Мухаммед, черный как ночь в Йемене. Так с ним вообще лучше всего было общаться по-английски. Но знал предмет он отлично, и главное - опыт, которым делился. Начинал словами: "Забудьте про технику, забудьте про анализы - вы в пустыне, и у вас ничего нет..."

Ну тогда мы думали, что это про Йемен, а теперь Рязанская область вполне...

 А.Б.



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