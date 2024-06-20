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Московский листок

Турция оспаривает подпись "вселенского патриарха"

Опубликовано 20.06.2024 в разделе комментариев 0

церковь папа
Турция оспаривает подпись "вселенского патриарха"

Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации.

Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Патриархат есть в списке подписавших документ.

Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви.

Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.

 А.Б.



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