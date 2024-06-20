Хаматову уволили из театра в Латвии

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал новость об увольнении покинувшей Россию актрисы Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра в Латвии.

По словам артиста, изначально постановка с участием Хаматовой и Максима Сухова должна была пройти в Риге с латышскими титрами, однако позднее местные власти решили, что "сцена национального театра не служит подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке". Садальский подчеркнул, что эмигрировавшую звезду «отменили» в Прибалтике за русский язык.

Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра, худрук театра Алвис Херманис недоволен работой с российской актрисой. Артистке также не удалось влиться в труппу и найти своего зрителя, кроме того, она приносит репутационный ущерб театру.

А ведь Хаматова даже не русская по происхождению, и к великорусскому шовинизму точно не имеет отношения... Просто русский язык, который теперь под запретом, для нее не просто родной - это инструмент ее актерского самовыражения. И русская культура, которую отменяют, это ее среда. И туземных языков она не знает, да ей это и незачем...

Нет, резюме типа "Чулпан, приезжай развигать булки на родину" не будет. Выбор сделан, и не скажу, что он неправильный. Уехала.

Но дальше наступает еще выбор - принять чью-то сторону. Как белоэмигранты, бежавшие от большевицкого террора, оказались в Берлине - одной из культурных столиц мира в тот момент. И перед соблазном - пойти на службу Рейху, благо антибольшевизм сторонников Гитлера был очевидным и соблазнительным. Кто-то пошел служить, как Краснов или Клыч-Гирей, кто-то нет, влача довольно скудное существование и страдая от нереализованных амбиций.

История потом всех по полочкам расставила.

А.Б.