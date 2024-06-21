А где у нас теперь исламское государство?

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг подписал закон "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды.
Проект закона был внесен президентом Таджикистана в парламент, депутаты нижней палаты его приняли, а сенаторы утвердили 19 июня.
За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф.
В Узбекистане также ввели штраф от 405 до 810 долларо за ношение одежды, скрывающей лицо.
Естественно, исключением может быть одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью.
А я вот вчера ездил на Петровскую-Разумовскую, где несколько лет не был, как-то не случалось. И был даже удивлен количеством женщин "в одежде, закрывающей лицо". Ну или по терминологии Эмомали Рахмона, "чуждой для нашей культуры".
Где у нас мусульманская страна, в предгорьях Памира или на севере Москвы?
Я еще помню времена, когда женщину с закрытым лицом было не встретить не только на улицах Душанбе - там и мечетей-то не было, советский город, на русский переводится как "понедельник". Но и в кишлаках женщины лица не закрывали.
Хотел купить хиджаб в качестве сувенира, так не смог. Ни в магазине, ни на Зеленом рынке, ни на Афганском...
Зато в Москве сегодня - никаких проблем!
А.Б.
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Девушку сдуло в воду во время урагана в мо написал 21.06.2024 11:11
Igor написал 21.06.2024 11:11
потушивший поминальные свечи у распятия, демонстративно побивший прихожанку. написал 21.06.2024 10:52
невпопад , но это цветочки написал 21.06.2024 10:44
Разве не очевидно, что паРаша наконец-то свалилась в пике и стремительно несется навстречу своей окончательной погибели?