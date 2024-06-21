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Московский листок

А где у нас теперь исламское государство?

Опубликовано 21.06.2024 в разделе комментариев 4

суд закон коран ислм
А где у нас теперь исламское государство?

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг подписал закон "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды.

Проект закона был внесен президентом Таджикистана в парламент, депутаты нижней палаты его приняли, а сенаторы утвердили 19 июня.

За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф.

В Узбекистане также ввели штраф от 405 до 810 долларо за ношение одежды, скрывающей лицо.

Естественно, исключением может быть одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью.

А я вот вчера ездил на Петровскую-Разумовскую, где несколько лет не был, как-то не случалось. И был даже удивлен количеством женщин "в одежде, закрывающей лицо". Ну или по терминологии Эмомали Рахмона, "чуждой для нашей культуры".

Где у нас мусульманская страна, в предгорьях Памира или на севере Москвы?

Я еще помню времена, когда женщину с закрытым лицом было не встретить не только на улицах Душанбе - там и мечетей-то не было, советский город, на русский переводится как "понедельник". Но и в кишлаках женщины лица не закрывали.

Хотел купить хиджаб в качестве сувенира, так не смог. Ни в магазине, ни на Зеленом рынке, ни на Афганском...

Зато в Москве сегодня - никаких проблем!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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мне подходит происходящее, ибо я, Сорин, порхатенькие ручки потираю
Девушку сдуло в воду во время урагана в мо написал 21.06.2024 11:11
Передают, что "дубль" из двух ураганов с тяжелыми ливнями в Москве привел не только к печальным, трагическим последствиям. Пострадал парк кикшеринговых самокатов. Как и электробусы, эту дрянь лучше в луже не топить (или топить, но осознанно). Кроме того, "смыло" рынок "ФудСити", принадлежащий Году Нисанову, Зараху Илиеву, самой "отбитой" турецкой мафии, Тельману Исмаилову-Аби и еще кто знает кому. Толпы промокших мигрантов уныло бродят по окрестностям. По тем же данным Нисанов уже ведет переговоры с Сергеем Собяниным, чтобы город Москва из своего дырявого бюджета компенсировал убыток "социально-значимому кластеру торговли пищевой продукцией.
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тов. Баранов!
Igor написал 21.06.2024 11:11
А причем здесь Ислам? В Коране сказано, что женщина не должна показывать, посторонним мужщинам, свое нижнее белье! Все! Она по Корану может ходить по улице так же как и русская женщина в халатике распустив волосы! Хиджаб, никаб, это местный народные традиции!
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Пусть таджик был неправ, но виновен не таджик, пришедший в московскую церковь,
потушивший поминальные свечи у распятия, демонстративно побивший прихожанку. написал 21.06.2024 10:52
Виновата коллективная жидомассонка Алла Гербер с коллективным центром толерантности. Они уже готовы и ближневосточное детище Сталина и Громыко сдать, лишь бы наводнить ареал Европеоидной расы как можно большим числом правоверных.
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раб Божий Сорин И.Л.- евнух и праправнук еврейских орендарiв
невпопад , но это цветочки написал 21.06.2024 10:44
Ни Запад ни Восток уже не имеют никакого особенно специального значения, потому, что достаточно посмотреть на ублюдочное состояние рашистского руководства, на ее загнанную военную и гражданскую экономику, на гиперинфляцию, на то, что там скоро жрать нечего будет, и нечем лечиться тоже, на глобальные санкции которыми она обложена и на всемирное противодействие ей со стороны Демократических стран, так что путлер "на восток поперся с протянутой рукой".., но теперь уже никакой восток ему не поможет- Американские и Европейские экономисты пришли к выводу, что на восстановление экономики паРаше потребуется от пяти до десяти лет., а малейшая попытка примернить, что реальное, что "чернобыльско-ЗАЭСское ЯО кончится только тем, что Москву, Питер и Новосибирк и прочие крупные центры моментально прихлопнут мегатонными бомбами...
Разве не очевидно, что паРаша наконец-то свалилась в пике и стремительно несется навстречу своей окончательной погибели?
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