А где у нас теперь исламское государство?

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг подписал закон "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды.

Проект закона был внесен президентом Таджикистана в парламент, депутаты нижней палаты его приняли, а сенаторы утвердили 19 июня.

За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф.

В Узбекистане также ввели штраф от 405 до 810 долларо за ношение одежды, скрывающей лицо.

Естественно, исключением может быть одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью.

А я вот вчера ездил на Петровскую-Разумовскую, где несколько лет не был, как-то не случалось. И был даже удивлен количеством женщин "в одежде, закрывающей лицо". Ну или по терминологии Эмомали Рахмона, "чуждой для нашей культуры".

Где у нас мусульманская страна, в предгорьях Памира или на севере Москвы?

Я еще помню времена, когда женщину с закрытым лицом было не встретить не только на улицах Душанбе - там и мечетей-то не было, советский город, на русский переводится как "понедельник". Но и в кишлаках женщины лица не закрывали.

Хотел купить хиджаб в качестве сувенира, так не смог. Ни в магазине, ни на Зеленом рынке, ни на Афганском...

Зато в Москве сегодня - никаких проблем!

А.Б.