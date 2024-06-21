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Московский листок

БПЛА в мирном небе

Опубликовано 21.06.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
БПЛА в мирном небе

Здания автовокзала "Южный" и котельной в Краснодаре повреждены в результате массированной атаки беспилотников, при падении обломков пострадали четыре человека.

Кроме того, беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидировали, пострадали два человека.

Автовокзал - это разве военный объект? Или котельная? Или человек, который погиб в этой котельной - военный? Да и НПЗ тоже к военным целям можно отнести весьма условно, а пострадавшие рабочие к военным относятся вообще никак.

Это разве не терроризм в чистом виде?

Но тогда почему трагедия 9.11 - терроризм? После того, как захватившие самолеты террористы убили экипажи, они стали беспилотными. А террористы, севшие за штурвалы, "операторы БПЛА". И цели были очень даже военными - Пентагон военная цель! Да и башни ВТЦ тоже инфраструктурный объект для мировой экономики...

БПЛА такая штука, неопознанная. Завтра может появиться с грузом взрывчатки и над Варшавой, и над Таллином, и даже над Берлином или Лондоном. Это всего лишь вопрос емкости топливного бака.

Почему поставляя БПЛА и комплектующие к ним на Украину, кто-то чувствует себя в безопасности?

 А.Б.



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