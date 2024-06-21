Профессиональное мастерство за решеткой

Глава АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов и руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов арестованы по делу о мошенничестве. Они подозреваются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере».

Арест подтвердили в Замоскворецком суде, сказав, что ходатайство уже поступило в систему. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении WorldSkills Russia проводилась финансовая проверка, в результате которой были выявлены претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения, на сумму более 300 млн рублей.

Кто-то удивлен?

Ну разве что тем, что жили себе люди, жили, пилили казенные деньги тихо и культурно, а тут раз - мошенничество!

"Ребята, да мы ж как все!"

А зачем вообще существуют такие конторы при бюджетных структурах, как не тырить казенные деньги?

Можно смело присовокуплять к делу и руководство соотвествующего министерства. Или они понятия не имели, на что выделяли казенные деньги? Профессиональное мастерство развивали, конечно... Но вот аккуратно вести отчетность профессионализма не хватило.

А.Б.