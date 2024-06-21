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Московский листок

В Херсоне вспышка холеры

Опубликовано 21.06.2024 в разделе комментариев 0

медицина эпидемия холера
В Херсоне вспышка холеры

В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются и случаи заражения гражданских лиц.

В зоне риска находятся системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс. Холера распространяется главным образом через воду.

В Херсоне расквартированы в том числе 123 отдельная бригада теробороны и 34 полк Нацгвардии Украины.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Это в принципе эндемичный по холере регион, и если вспышка болезни на правом берегу Днепра, то на левом тоже где-то есть очаги заражения.

Было время холера была почти абсолютно смертельна, но сейчас нет. Но в условиях военно-полевой медицины ситуация исключительно серьезна, тем более, что в условиях прифронтового города обеспечить полноценные карантинные мероприятия невозможно.

Адекватным решением было бы перемирие, хотя бы на зараженном участке фронта, и совместные медицинские мероприятия по лицвидации вспышки.

И где там Международный Красный крест болтается, одному богу известно...

А.Б.



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