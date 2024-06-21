Таджикистан запретил хиджаб

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг подписал закон "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды.

Проект закона был внесен президентом Таджикистана в парламент, депутаты нижней палаты его приняли, а сенаторы утвердили 19 июня.

За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф.

В Узбекистане также ввели штраф от 405 до 810 долларов за ношение одежды, скрывающей лицо.

Естественно, исключением может быть одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью.

А я вот вчера ездил на Петровскую-Разумовскую, где несколько лет не был, как-то не случалось. И был даже удивлен количеством женщин "в одежде, закрывающей лицо". Ну или по терминологии Эмомали Рахмона, "чуждой для нашей культуры".

Где у нас мусульманская страна, в предгорьях Памира или на севере Москвы?

Я еще помню времена, когда женщину с закрытым лицом было не встретить не только на улицах Душанбе - там и мечетей-то не было, советский город, на русский переводится как "понедельник". Но и в кишлаках женщины лица не закрывали.

Хотел купить хиджаб в качестве сувенира, так не смог. Ни в магазине, ни на Зеленом рынке, ни на Афганском...

Зато в Москве сегодня - никаких проблем!

https://forum-msk.org/material/news/18498702.html

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Напоминаю о репостах - это будет нелишним.

Возобновил вести страницу в ЖЖ, специально для тех, у кого трудности с чтением на ФОРУМе.мск через VPN:

https://anat-baranov.livejournal.com/

Кратко:

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https://forum-msk.org/material/news/18498810.html

2. Профессиональное мастерство за решеткой

https://forum-msk.org/material/news/18498821.html

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https://forum-msk.org/material/news/18498829.html