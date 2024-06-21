"Патриотический социализм"? Или национальный?

Получился очень интересный эфир, но только сейчас пришло в голову, что «патриотический социализм» и «национальный социализм» почти синонимы... И Третий Рейх тоже был в каком-то смысле «социальным государством», но средства производства оставались у капиталистов, а трудящимся предлагали вкалывать за «национальную гордость».

Министр развития Дальнего Востока Алексей Чекунков считает, что Россия живет при «патриотическом социализме», а двигателями развития региона должны стать созидатели, которых мотивирует гордость, а не прибыль.

Условия и проблемы развития бизнеса и предпринимательства в Дальневосточном регионе России в эфире Общественной службы новостей обсудили гости программы «Стоит задуматься».

– Анатолий Баранов, журналист, общественный деятель;

– Олег Столяров, эксперт в области стратегического планирования;

– Артур Каримов, депутат палаты молодых депутатов Московской области, руководитель ТПП Московской области по городскому округу Химки;

– Алексей Никонов, предприниматель, владелец мебельной фабрики;

– Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического Центра РАНХиГС.

Объясняя свою идею, он заметил, что в текущих условиях нельзя повторить советский опыт развития Дальнего Востока и Арктики.