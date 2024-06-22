Справедливый Советский союз

Не берусь утверждать, но на мой взгляд оживились не только те, кто хвалит Путина, но и те, кто продолжают хаять Советский Союз за что угодно, и в первую очередь за то, что колбасы и джинсов не было и всех граждан арестовывали и держали в лагерях. Что-то, видимо происходит в умах людей, и российские фашисты вынуждены реанимировать свой брехливый понос чуть ли не 40-летней давности.

Да, действительно, обозрев результаты исследований Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Телеграмм-канал «Равенство. Медиа» сообщает о как бы «революции в умах» - о том, что Россия на фоне роста неравенства как бы стремительно «краснеет». И такому выводу есть основания.

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К примеру, если 30 лет назад 1% населения был богаче половины бедной части России в 125 раз, то сегодня - в 764 раза, тогда как при СССР эта разница не превышала 50. В 2022 г. 1% самых состоятельных семей РФ владели 47,65% чистых богатств, а 50% бедной части россиян — всего 3,1%.

Соответственно, симпатии к В.И. Ленину достигли 67%, как показал апрельский опрос 2024 года, а плохо Ленина воспринимает всего 16% граждан (баланс оценок: +51%). Ещё больше баланс оценок у И.В. Сталина – 55%. Не удивительно, что их чтут люди старше 55 лет, но теперь к старикам присоединились и те, кому меньше 24 лет.

Думаю, что скорее не от ума, а от какой-то инстинктивной памяти, все больше граждан выступают против капитализма (таких 24%) за плановую экономику (таких 62%). А советскую систему стали считать лучшей 49%, против 18% тех, кто лучшей считают нынешнюю систему, и 16% тех, кто лучшей считают западную демократию.

Ну и детали: к концу 2023 г. желающих жить при социализме стало рекордные 48%, а капитализм предпочли 5%; 80% положительно оценивают советскую эпоху, а 63% сожалеют о разрушении СССР; 59% считают, что при коммунизме больше плюсов (обратное полагают 18%); 50% положительно относились в 2023 г. к Октябрьской революции 1917 г. (отрицательно – 21%); 43% хотели бы организации общества по идеям коммунизма (против – 38%).

По моему опыту, из этих граждан вряд ли много таких, кто реально понимает, чего он хочет, забавно и то, что не все считают себя хотя бы социалистами: среди молодежи социалистов 28%, еще 20% – либералы, 13% – консерваторы, посему симпатии к Советскому союзу сочетаются у большинства с поддержкой власти, не скрывающей свой антисоветизм.

А эта власть «гонит», что при Советской власти все крестьяне были рабами потому, что не имели паспорта, их «загнали в колхозы и отбирали весь урожай», заставляя крестьян умирать с голоду. Мои родители первое поколение тех, кто переехал из села в город в числе десятков остальных родственников, и никто никогда не жаловался на хоть какие-то трудности из-за отсутствие паспорта. Я на каникулах жил трёх сёлах Украины и ни разу не слышал ни слова против колхозов, ни радости до колхозного состояния, когда крестьянин был рабом своего хозяйства и не мог никуда ни пару суток отлучиться. Да и потом, я часто и бывал по делам в колхозах, и работал с колхозами и совхозами. И просто выводит из себя, как нынешнее городское население может без омерзения воспринимать вонь антисоветчиков о сельском хозяйстве СССР. К примеру видимая разница – на селе у «бедных крестьян» СССР автомобилей и мотоциклов в личном пользовании было ощутимо больше, нежели у горожан.

Что принципиально было в СССР установлено на селе Советской властью.

Смысл социализма: земля принадлежала всем, управляло ею государство, а передавалась земля в бесплатное пользование крестьянам. Но земля была не крестьян, она была общая – и горожан в том числе. Поэтому государство требовало, чтобы крестьяне гарантированно продавали часть хлеба государственным хлебозаготовительным организациям – «исполняли хлебозаготовки». Что в этом было несправедливого?

Количество продаваемого государству хлеба во всех областях было различным и зависело от качества и количества земли и пр. На Украине крестьяне должны были продать государству примерно 2 центнера с гектара обрабатываемой им земли (около 20% среднего урожая).

А тут я наткнулся у Дмитрий Верхотуров в работе «Виктор Суворов врет! Потопить «Ледокол»» на подробные данные продаж урожая государству, кроме того, эти данные даны в сравнении.

Итак, цитата: «Виктор Суворов и его сторонники считают колхозы «коммунистическим рабством». Между тем, по сравнению с гитлеровским сельским хозяйством, с его очень высокой степенью зарегулированности, принудительными порядками и грабительскими заготовительными ценами, советские колхозы выглядят просто заповедниками свободы.

Чтобы не быть голословным, приведем данные по обязательным поставкам государству в колхозах Марийской АССР в 1940 году. Из урожая зерновых и бобовых в 4,1 млн центнеров, картофеля в 1,6 млн центнеров и овощей в 75,1 тысячи центнеров государству было сдано по обязательным поставкам: зерновых и бобовых — 339 тысяч центнеров, картофеля 147 тысяч центнеров, овощей — 8,1 тысячи центнеров. На натуроплату МТС пошло 489,3 тысячи центнеров зерновых и бобовых и 28,4 тысячи центнеров картофеля. В счет погашения ссуды выплачено 129,2 тысячи центнеров зерновых и бобовых.

На трудодни выдано: зерновых и бобовых — 925,2 тысячи центнеров, картофеля — 626,2 тысячи центнеров и овощей — 17,7 тысячи центнеров[43].

Итого, по зерновым и бобовым в обязательные государственные поставки пошло 8,25 % колхозного урожая, по картофелю — 8,85 %, по овощам — 10,8 %.

Для сравнения, в 1940 году в земле Саксония-Ангальт забиралось в хозяйствах 38,9 % урожая зерновых [44]. Советский колхозник после выполнения государственного плана мог торговать своей продукцией (как колхозной, так и с личного подворья) на рынке, и в 1940 году колхозы Марийской АССР продали на рынке 35 тысяч центнеров зерновых и бобовых. Гитлеровцы же установили порядок, что крестьянин мог продавать только государству. В СССР не было никакой государственной монополии на молоко и яйца, а в Германии это стало одной из первых мер.

Так что жизнь у «расово чистого» немецкого крестьянина была весьма далека от радости и довольства. Если уж говорить о рабстве, то оно существовало именно в Германии и насаждалось вполне целенаправленно».

Заметьте, ни местные шавки, ни немецкие исследователи и шавки, которые попрекают Гитлера и нацистов в всех мыслимых грехах, не попрекают их в том, что у немецких крестьян, дескать, весь урожай отнимали, – до сих пор не догадались.

А ведь если говорить о справедливости, то как иначе? Почему благодаря продуктам с земли- земли, принадлежащей всем, - которую в войнах отстояли все, - владельцы земли могут иметь права голодом насиловать остальных граждан?

В который раз пишу, что СССР был не совершенен, хотя бы в том, что его уничтожили сами руководители, спустив с цепи вонючую паразитическую интеллигенцию, но он был в сотни раз более справедлив, не только нынешней России, но и остальных стран мира.