Справедливый Советский союз

Не берусь утверждать, но на мой взгляд оживились не только те, кто хвалит Путина, но и те, кто продолжают хаять Советский Союз за что угодно, и в первую очередь за то, что колбасы и джинсов не было и всех граждан арестовывали и держали в лагерях. Что-то, видимо происходит в умах людей, и российские фашисты вынуждены реанимировать свой брехливый понос чуть ли не 40-летней давности.
Да, действительно, обозрев результаты исследований Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Телеграмм-канал «Равенство. Медиа» сообщает о как бы «революции в умах» - о том, что Россия на фоне роста неравенства как бы стремительно «краснеет». И такому выводу есть основания.
https://static29.tgcnt.ru/posts/_0/76/765018489b257a79ab3f20aa75f17cdb.jpg
К примеру, если 30 лет назад 1% населения был богаче половины бедной части России в 125 раз, то сегодня - в 764 раза, тогда как при СССР эта разница не превышала 50. В 2022 г. 1% самых состоятельных семей РФ владели 47,65% чистых богатств, а 50% бедной части россиян — всего 3,1%.
Соответственно, симпатии к В.И. Ленину достигли 67%, как показал апрельский опрос 2024 года, а плохо Ленина воспринимает всего 16% граждан (баланс оценок: +51%). Ещё больше баланс оценок у И.В. Сталина – 55%. Не удивительно, что их чтут люди старше 55 лет, но теперь к старикам присоединились и те, кому меньше 24 лет.
Думаю, что скорее не от ума, а от какой-то инстинктивной памяти, все больше граждан выступают против капитализма (таких 24%) за плановую экономику (таких 62%). А советскую систему стали считать лучшей 49%, против 18% тех, кто лучшей считают нынешнюю систему, и 16% тех, кто лучшей считают западную демократию.
Ну и детали: к концу 2023 г. желающих жить при социализме стало рекордные 48%, а капитализм предпочли 5%; 80% положительно оценивают советскую эпоху, а 63% сожалеют о разрушении СССР; 59% считают, что при коммунизме больше плюсов (обратное полагают 18%); 50% положительно относились в 2023 г. к Октябрьской революции 1917 г. (отрицательно – 21%); 43% хотели бы организации общества по идеям коммунизма (против – 38%).
По моему опыту, из этих граждан вряд ли много таких, кто реально понимает, чего он хочет, забавно и то, что не все считают себя хотя бы социалистами: среди молодежи социалистов 28%, еще 20% – либералы, 13% – консерваторы, посему симпатии к Советскому союзу сочетаются у большинства с поддержкой власти, не скрывающей свой антисоветизм.
А эта власть «гонит», что при Советской власти все крестьяне были рабами потому, что не имели паспорта, их «загнали в колхозы и отбирали весь урожай», заставляя крестьян умирать с голоду. Мои родители первое поколение тех, кто переехал из села в город в числе десятков остальных родственников, и никто никогда не жаловался на хоть какие-то трудности из-за отсутствие паспорта. Я на каникулах жил трёх сёлах Украины и ни разу не слышал ни слова против колхозов, ни радости до колхозного состояния, когда крестьянин был рабом своего хозяйства и не мог никуда ни пару суток отлучиться. Да и потом, я часто и бывал по делам в колхозах, и работал с колхозами и совхозами. И просто выводит из себя, как нынешнее городское население может без омерзения воспринимать вонь антисоветчиков о сельском хозяйстве СССР. К примеру видимая разница – на селе у «бедных крестьян» СССР автомобилей и мотоциклов в личном пользовании было ощутимо больше, нежели у горожан.
Что принципиально было в СССР установлено на селе Советской властью.
Смысл социализма: земля принадлежала всем, управляло ею государство, а передавалась земля в бесплатное пользование крестьянам. Но земля была не крестьян, она была общая – и горожан в том числе. Поэтому государство требовало, чтобы крестьяне гарантированно продавали часть хлеба государственным хлебозаготовительным организациям – «исполняли хлебозаготовки». Что в этом было несправедливого?
Количество продаваемого государству хлеба во всех областях было различным и зависело от качества и количества земли и пр. На Украине крестьяне должны были продать государству примерно 2 центнера с гектара обрабатываемой им земли (около 20% среднего урожая).
А тут я наткнулся у Дмитрий Верхотуров в работе «Виктор Суворов врет! Потопить «Ледокол»» на подробные данные продаж урожая государству, кроме того, эти данные даны в сравнении.
Итак, цитата: «Виктор Суворов и его сторонники считают колхозы «коммунистическим рабством». Между тем, по сравнению с гитлеровским сельским хозяйством, с его очень высокой степенью зарегулированности, принудительными порядками и грабительскими заготовительными ценами, советские колхозы выглядят просто заповедниками свободы.
Чтобы не быть голословным, приведем данные по обязательным поставкам государству в колхозах Марийской АССР в 1940 году. Из урожая зерновых и бобовых в 4,1 млн центнеров, картофеля в 1,6 млн центнеров и овощей в 75,1 тысячи центнеров государству было сдано по обязательным поставкам: зерновых и бобовых — 339 тысяч центнеров, картофеля 147 тысяч центнеров, овощей — 8,1 тысячи центнеров. На натуроплату МТС пошло 489,3 тысячи центнеров зерновых и бобовых и 28,4 тысячи центнеров картофеля. В счет погашения ссуды выплачено 129,2 тысячи центнеров зерновых и бобовых.
На трудодни выдано: зерновых и бобовых — 925,2 тысячи центнеров, картофеля — 626,2 тысячи центнеров и овощей — 17,7 тысячи центнеров[43].
Итого, по зерновым и бобовым в обязательные государственные поставки пошло 8,25 % колхозного урожая, по картофелю — 8,85 %, по овощам — 10,8 %.
Для сравнения, в 1940 году в земле Саксония-Ангальт забиралось в хозяйствах 38,9 % урожая зерновых [44]. Советский колхозник после выполнения государственного плана мог торговать своей продукцией (как колхозной, так и с личного подворья) на рынке, и в 1940 году колхозы Марийской АССР продали на рынке 35 тысяч центнеров зерновых и бобовых. Гитлеровцы же установили порядок, что крестьянин мог продавать только государству. В СССР не было никакой государственной монополии на молоко и яйца, а в Германии это стало одной из первых мер.
Так что жизнь у «расово чистого» немецкого крестьянина была весьма далека от радости и довольства. Если уж говорить о рабстве, то оно существовало именно в Германии и насаждалось вполне целенаправленно».
Заметьте, ни местные шавки, ни немецкие исследователи и шавки, которые попрекают Гитлера и нацистов в всех мыслимых грехах, не попрекают их в том, что у немецких крестьян, дескать, весь урожай отнимали, – до сих пор не догадались.
А ведь если говорить о справедливости, то как иначе? Почему благодаря продуктам с земли- земли, принадлежащей всем, - которую в войнах отстояли все, - владельцы земли могут иметь права голодом насиловать остальных граждан?
В который раз пишу, что СССР был не совершенен, хотя бы в том, что его уничтожили сами руководители, спустив с цепи вонючую паразитическую интеллигенцию, но он был в сотни раз более справедлив, не только нынешней России, но и остальных стран мира.
|
|
Мария написал 24.06.2024 11:18
Только так и никак иначе.
ВСЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМ , ОТ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ДО РЯДОВОГО СОЛДАТА И ТРУЖЕНИКА ТЫЛА—ВЕЧНАЯ СЛАВА !!!
ВСЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМ , НЕ ДОЖИВШИХ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ - ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !!! НИЗКИЙ ПОКЛОН И ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
P.S.
А всем lиберасtам, пуtирасtам и прочим общечеловекам - «привет» от
коренных жителей ВЕЛИКОЙ РОССИИ
И пускай их каждую ночь преследуют кошмары.
«Георгиевская лента» — лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. И , по факту , никакого отношения к ВОВ не имеет .
И не путайте ее с «Гвардейской» , которой нет с момента распада СССР .
( «Гвардейскую ленту» стали называть «Георгиевской», что неверно как с исторической, так и с геральдической точек зрения).
Mart написал 24.06.2024 11:09
Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010)
Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009)
Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)
Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)
Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010)
Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009)
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999)
Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010)
Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009)
Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009)
Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009)
Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006)
Всего, около, 78 тыс. предпр..
Теперь-то, поняли? Кто, что и для чего .
Mart написал 24.06.2024 11:06
говоря, мы вымираем. К примеру, в Ираке где уже который год идет война уровень смертности в три раза ниже (общий коэффициент смертности в Ираке – 5,26, в России – 16,04). Россияне массово гибнут на этой странной войне, и не замечают ее. Люди не успевают хоронить своих родных и близких, но не обращают внимания на неестественность происходящего. Ощущение какого-то дурного сна. Такое чувство, будто бы мы все повредились рассудком. Абсолютно верно. Причины - информационная война против незащищенного сознания,мощное зомбирование,с использованием подконтрольных «им» СМИ. Экзистенциальный вакуум в головах заполняется отравой. Единственный выход - «ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК». Иначе не только нам - всей планете - [censored]
P.S.Не верящим советую пройти на кладбище, в любом населенном пункте, и провести сравнительный анализ. С слабой нервной системой и психикой этим заниматься не советую.
По данным источника из Центрального аналитического центра РФ отдела
ЗАГСа - население РОССИИ (на 01.10. 21 г.), уже, всего 90 685 942 чел. (с мигрантами,около, 104
млн), а не 147 млн.
Приведу выдержку из статьи 2 Конвенции о предупреждении преступления
gеноциdа и наказании за него
(принята резолюцией № 260 (III) Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря
1948 года), дающей определение
преступлению gеноциdа (Уголовный кодекс страны дублирует эти положения,
предусматривая за них строгую ответственность ( от 20 лет до смеrtной
казни) без срока давности):
«В настоящей Конвенции под геноциdоm понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничtожиtь, полносtью или частично, какую-либо национаlьную, эtничеsкую, раsоvую или реlигиозную группу как таковую:
а) уbийstво членов такой группы;
b) причинение серезных теlесных поvреждений или умственного раsсtройсtва членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на поlное или часtичное fизичеsкое унiчtожение ее;
Статья УК РФ 357. Геноциd
Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной,
этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой
группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования
деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания ЖИЗНЕННЫХ УСЛОВИЙ, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, - (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет , ЛИБО пожизненным лишением свободы, ЛИБО смертной казнью. (в ред. Федеральных законов от
21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
Мария написал 24.06.2024 11:01
огромен, что до сих пор
не прекращаются потоки лжи и грязи со стороны ненавистников и
уничтожителей СССР в его
адрес и адрес всего, что было создано при его правлении.
Но это лирика, а теперь только факты. -
а) Население:
Численность русских (великороссов, малороссов и белорусов) за время
правления Сталина
увеличилась по данным переписей в среднем на 1,3-1,5 млн. в год.
1926 г. – 113,7 млн. (146,6 млн. – общее население СССР)
1939 г. – 133 млн. (170,6 млн.)
1959 г. – 159,3 млн. (208,8 млн.).
б) После Великой Отечественной войны страна находилась в состоянии
ужасающей разрухи. В огненном вихре противостояния были разрушены и
уничтожены 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысяч предприятий
промышленности, 65 тысяч км железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890
машинно-тракторных станций(МТС). Тем не менее, руководство наметило план
четвертой(1946-1950 года) пятилетки, который ставил перед страной,
казалось бы, немыслимые задачи. Планировалось не только восстановить,
но и превзойти довоенный уровень– как в промышленности, так и в сельском
хозяйстве на 46 % . На Западе этот план считали нереальным, но он был не
только выполнен, но и перевыполнен. Более того, сразу же были намечены
новые, головокружительные рубежи– в 1951 году, семдесять один год назад
, началась новая, пятая пятилетка... И речь шла не только о
промышленности, о механизмах и товарах. Улучшалась и жизнь людей,
причем, на самом важном, «человекосберегающем» направлении.
A.V.
в) <При Сталине очень мощно развивалось предпринимательство, – в форме
производственных и промысловых артелей – всячески и всемерно поддерживалось частное предпринимательство. Пока Хрущев в 1956 году не прикрыл и ликвидировал этот сектор народного хозяйства вместе с приусадебными участками (которые, кстати, при Сталине были до 1 гектара). Было 114000 (сто четырнадцать тысяч!) мастерских и предприятий самых разных направлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. На них работало около двух миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причем артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института.
Мария написал 24.06.2024 10:56
Советский Народ под руководством И.В. СТАЛИНА , создали империю каких не знала земная цивилизация . Что стало с СССР и Россией сейчас - мы все свидетели . ( гиtлер «нервно курит в сторонке»).
В нете : - « Жорес Алферов – изобретения» . Интернет , сотовые телефоны, лазеры и пр., без чего мы , все, не можем представить современную жизнь . Изобретены и сделаны , впервые, в СССР .
В нете: -Технологии СССР, которые мы потеряли
В нете: - « И.В. Сталин, рубль, доллар, 1947 год» . Как Сталин одним росчерком пера
«опрокинул» доллар .
P.S. Это в ответ тем кто, по всем СМИ, внушает россиянам, что в СССР могли делать, качественно, только галоши.
от могилизации бегут сотнями каждый день написал 23.06.2024 19:07
.......................................
"В это число входят как те, кто пытается проехать через пункты пропуска, так и те, кто пытается миновать их",объяснил Матвийчук.
.
По его словам, речь идет о тех уклонистах, которых удалось задержать или о которых сообщили пограничники других стран.
Он отметил, что для незаконно пересекающих границу граждан предусмотрен штраф, в то время как организаторам побега грозит уголовная ответственность.
.
Ранее на Украине рассказали о переговорах с ЕС о возвращении в страну уклонистов. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, эти переговоры важны, потому что на границе ежедневно задерживают десятки уклонистов, которые хотят нелегально попасть в Евросоюз.
.
Киев ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о возвращении в страну уклонистов, незаконно пересекших государственную границу.
Об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко, передает портал NV.ua
.
"Конечно, каждая страна действует по законам и правилам Еврокомиссии. Поэтому переговоры относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу, будут продолжаться и в дальнейшем", сообщил чиновник.
.
Ранее Клименко также заявил о невозможности объявить демобилизацию на Украине. По его словам, у украинской армии просядет фронт, а боевые подразделения будут недоукомплектованы.
...
Viacheslav Ratynskyi / Reuter
Неолап написал 22.06.2024 23:38
батарея А.Б. написал 22.06.2024 21:56
да что с тобой написал 22.06.2024 20:32
да что с тобой написал 22.06.2024 20:28
Мимо проходил написал 22.06.2024 20:04
Я зажожу сюда,чтобы кошмарить всякую бандеровскую нечисть.
И хватит все время повторять,мол ухожу,сваливаю и т.п.,а на деле не уходить.
Это восприниматся как слабость.
Даже если хохлосос лже-"Сорин" взял фамилию Сорин-это ничего не значит.
В стране сотни Сориных.
Пусть развлекается и получает по сусалам.
который разъяснял мне, дураку, что нет тут никаких злокозненных модераторов. написал 22.06.2024 19:35
Неолап написал 22.06.2024 18:39
Долбоеебы никто не вспомнил написал 22.06.2024 18:38
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
ПОцаны которые муудаки. Всем выучить наизусть...
Война началась на рассвете
Чтоб больше народу убить
Спали родители, спали их дети
Когда стали Киев бомбить
Врагов шли большие лавины
Их не было сил удержать
Как в земли вступили родной Украины
То стали людей убивать
Вскользь так себе написал 22.06.2024 18:06
мимоходом написал 22.06.2024 17:40
дом номер пять написал 22.06.2024 16:32
К твоему сведению ЗНАЙ что некая КАНАДА пео сей день собирает урожаи зерновых именно из Зерна академика ЛЫСЕНКО как то полтавские и иже.Я сам с 71 года возил ФУРАЖНОЕ зерно на танкерах с КАНАДЫ..Именно ФУРАЖНОЕ.ЗАПОМНИ ЗТО.
""""""""""""""""""""""""
Дебил ты тупорылый. Я сам работал в сфере перевозок импортного зерна в СССР, и оно шло в основном на мукомольные комбинаты, поскольку было качеством выше советского. Опять же - фуражное зерно, это не совсем зерно? А откуда мясо, молоко и яйца берутся, дебил? Фураж - это вроде как излишество? ты дебил и сдохнешь дебилом. И запомни, дебил - Канада была одним из ведущих экспортеров зерна задолго до рождения Лысенко. Вклад последнего в сельское хозяйство является стопроцентным вредительством, особенно пресловутые летние посадки картофеля, которые я помню. За такие вещи надо было вешать за гениталии, а ему степень академика дали. И список сортов зерновых, выведенных Лысенко - в студию. Жду не дождусь.
к слову написал 22.06.2024 16:16
дом номер пять написал 22.06.2024 16:15
В то же время он верно подметил, что гитлеровская Германия была типично социалистической страной. Это легко доказать и без Мухина. Обязательный для всех госплан (в Германии четырехлетний), невозможность для руководителя предприятия определять производственную программу, численность персонала и размер зарплат - это социализм в чистом виде. И все эту было у Гитлера, включая потолки цен, единый банк и уголовную ответственность для неработающих. Государственное устройство "третьего рейха" вообще почти ничем не отличалось от советского, но было совершенно непохоже на американское или английское.
На самом деле принципиальных различий между коммунизмом, фашизмом и нацизмом нет. Все эти доктрины основаны на коллективизме. Жалкие потуги коммунистов изобразить основой фашизма индивидуализм смехотворны и рассчитаны на дебилов. Как говорил убитый нацистами Т.Лессинг: "Коллективизм суть оправдание тирании". Построить тоталитарную доктрину на основе индивидуализма вообще нельзя. Гитлеровское "право индивидуальной свободы должно отступить на задний план перед обязанностью сохранения нации" ничем не отличается от более позднего изречения Че Гевары "Об индивидуумах думать преступно, потому что интересы индивидуума ничего не значат перед лицом человеческого сообщества". Это одна и та же ценностная позиция.
Что касается того, какое общество справедливее, то тут ничего говорить не буду. Никакого научного определения у справедливости (как и у красоты, у целесообразности, у добра и зла) не существует. Поэтому дискутировать о справедливости той или иной системы не вижу смысла. Это примерно как разговор о том, кто симпатичнее - блондинки или брюнетки.
этам фраза из фильма Брат-2 оказалась пророческой написал 22.06.2024 15:51
////////////////////////////////////////////
Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника "Megaupload" Ким Дотком заявил, что США неизбежно столкнутся с экономическим крахом из-за огромного государственного долга.
Об этом он написал в социальной сети Х.
/////////////////////
Дотком подчеркнул, что выплаты по процентам госдолга США достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в стране.
При этом сумма долга и необеспеченных обязательств Вашингтона больше всех активов страны-всего,"чем владеют американцы и американские предприятия".
/////////////////////
"Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации",призвал он.
/////////////////////
Ранее Дотком обвинил президента США Джо Байдена во втягивании страны одновременно в две войны-с Россией и Китаем.
"И в этом состоянии банкротства Байден планирует войну одновременно с двумя ядерными державами? Самоубийство", возмутился эксперт.
//////////////////////
Ссылка на первоисточник
https://x.com/KimDotcom/status/1803825338457391341