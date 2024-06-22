Почему геноцид неполный?

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал проявлением двойных стандартов решение властей Германии выплачивать Намибии компенсации за геноцид и отказ от компенсаций пережившим блокаду Ленинграда.

«Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племён во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов», — заявил он в интервью РИА Новости.

Думаю, когда пройдет столько же лет, сколько после Первой мировой войны, может, и согласятся. Сейчас родившимся в 1914-м было бы по 110 лет, ясно, что платить уже некому.

А так, конечно, я с Бастрыкиным согласен! Потенциальному подследственному всегда полезно сказать доброе слово о главе Следкома.

Но правда, почему, допустим, евреям-блокадникам платят как жерствам геноцида, а, допустим, блокадникам-татарам - нет? Хотя они, возможно, голодали и мерзли в одной и той же коммуналке.

Понятно, возьми нацисты Ленинград, и евреев бы уничтожили всех именно за то, что они евреи, а татар или русских могли и не тронуть.

Но ведь была еще одна категория советских граждан, у которых шансов спастись из рук нацистов было еще меньше, чем у евреев - это коммунисты!

И почему мы не ставим вопрос о геноциде коммунистов нацистами?

А.Б.