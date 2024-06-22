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Московский листок

Почему геноцид неполный?

Опубликовано 22.06.2024 в разделе комментариев 16

социализм коммунизм
Почему геноцид неполный?

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал проявлением двойных стандартов решение властей Германии выплачивать Намибии компенсации за геноцид и отказ от компенсаций пережившим блокаду Ленинграда.

«Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племён во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов», — заявил он в интервью РИА Новости.

Думаю, когда пройдет столько же лет, сколько после Первой мировой войны, может, и согласятся. Сейчас родившимся в 1914-м было бы по 110 лет, ясно, что платить уже некому.

А так, конечно, я с Бастрыкиным согласен! Потенциальному подследственному всегда полезно сказать доброе слово о главе Следкома.

Но правда, почему, допустим, евреям-блокадникам платят как жерствам геноцида, а, допустим, блокадникам-татарам - нет? Хотя они, возможно, голодали и мерзли в одной и той же коммуналке.

Понятно, возьми нацисты Ленинград, и евреев бы уничтожили всех именно за то, что они евреи, а татар или русских могли и не тронуть.

Но ведь была еще одна категория советских граждан, у которых шансов спастись из рук нацистов было еще меньше, чем у евреев - это коммунисты!

И почему мы не ставим вопрос о геноциде коммунистов нацистами?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 16
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В России оценили уничтоженную в зоне СВО "машину для апокалипсиса""
широко разрекламированную канадскую Сенатор написал 24.06.2024 18:04
Дандыкин: в переданных киевскому режиму бронеавтомобилях "Senator" нет ничего выдающегося.
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Канадские бронеавтомобили "Roshel Senator", которые передали Киеву-это экзотика в зоне специальной военной операции. С такой оценкой выступил военный эксперт Василий Дандыкин.
-
"Senator не те машины, которые массово выпускаются, не думаю, что они в чем-то выдающиеся. На полях сражения они экзотика.
-
Сейчас ВСУ оказались в плачевном состоянии, поэтому используют любое вооружение, которое им поставляют,только,чтобы нам противодействовать",сказал он.
-
Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили бронеавтомобиль "Senator", который называли "машиной для апокалипсиса", в зоне СВО.
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А в конце мая российские военнослужащие захватили "Senator" в Волчанске. Выпуск бронеавтомобилей стартовал в 2019 году. Машина на базе пикапа Ford F-550 получила дизельный двигатель мощностью 400 лошадиных сил. Бронирование "Сенатора" обеспечивает защиту пассажиров только от огня стрелкового оружия.
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Juan Osorio / Reuters
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(без названия)
батарея А.Б. написал 23.06.2024 14:34
слышь А.Б.
А почему мы не ставим вопрос о геноциде русских коммунистами и жидами?
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дай бог долгих лет жизни путину
Аналитик Хренов написал 23.06.2024 09:56
Издание "Проект" выпустило сенсационное расследование о ближайшем дружке путина кадырове, о его многочисленных кровавых преступлениях, аморальном образе жизни, бесконечных злодействах, а пропагандон ТВ сообщает о коррупции в Украине, чтобы путриоты гордились своей родиной и величием
Вокруг путина одни кретины, подонки и убийцы, на фоне которых путин смотрится почти цивилизованно
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Re:
Жуан Жоан написал 23.06.2024 05:50
А мы думаем, к кому нужно обращаться по поводу драпировки мавзолея на майский парад и "Ленин заложил мину под СССР". А это к Бастрыкину.
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Сайты и продвижение
Сайты и продвижение написал 22.06.2024 23:42
Сайт продвигается, но клиентов, заявок и продаж нет?
Подрядчик по SEO результата не дает?
Ваш сайт продвигают неправильно! А вы за это еще и переплачиваете.
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Как решить все проблемы с сайтом?
1. Нет заявок и звонков
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Re: Скоты фашисты нечего вас равнять с советским солдатом
Неолап написал 22.06.2024 23:30
Парадки и медали в тиграх. Бравые мотоциклисты в касках с рогами. А тут и хууй всем а не три дня. Цветов нету. Парадки и медали выданы ща жесты доброй воли. Зольдатен отравлен бабушкиными пирогами. Оказалось.
Нацизм оккупацией и ложью исковерконных целей не лечится.
Ответить
Скоты фашисты нечего вас равнять с советским солдатом
Неолап написал 22.06.2024 23:22
Врагов шли большие лавины
Их не было сил удержать
Как в земли вступили родной Украины
То стали людей убивать
...
Война началась на рассвете
Чтоб больше народу убить
Спали родители, спали их дети
Когда стали Киев бомбить
....
Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
Киев бомбили , нам объявили
Что началася война
Ответить
мне, всегда, большое видится на расстоянии и близорукость
помогает не тупить, хотя, теперь, однако написал 22.06.2024 20:39
Но сейчас этот вопрос снова будет поднят в Конгрессе. В частности, предлагается по этому поводу принять отдельный закон. Интересно, что его инициаторами выступают республиканцы, в частности Линдси Грэм. Таким образом, очевидно, планируется обойти сопротивление администрации Белого дома.
Очевидно, это будет один из элементов предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Республиканцы, по крайней мере некоторые республиканцы (ведь Республиканская партия неоднородна, там есть крыло изоляционистов, которые наоборот хотят с Россией договариваться) будут говорить, мол, смотрите: надо признавать Россию государством-спонсором терроризма. И демократы в этой ситуации окажутся в достаточно двусмысленной ситуации - поддерживать такое решение или не поддерживать. Если поддерживать, то вместе с республиканцами идти против позиции Белого дома (существующей на данный момент). Если выступать против, это даст возможность республиканцам обвинять демократов в том, что они поддерживают мировой терроризм...
Собственно, подозреваю, что республиканцы планируют таким образом давить на администрацию Белого дома, приняв соответствующий закон, чтобы потом заставить Белый дом либо подписать его, либо наоборот - не подписывать. В любом случае не стоит ожидать, что это решение будет принято очень быстро.
Но то, что "Ось зла" уже, как говорится, превращается из просто метафоры в факт, и то, что Россия объявляет себя союзником с наиболее враждебными по отношению к Соединенным Штатам режимами, - это тоже факт. И чем дальше, тем американской политической элите будет сложнее избегать этих фактов. В США все прекрасно знают, что режим Кима в Северной Корее - это один из самых враждебных террористических режимов, который постоянно угрожает всем ядерным оружием.
Почему Соединенные Штаты не пошли на это раньше? Очевидно потому, что в рамках парадигмы, которую на данный момент исповедует нынешняя администрация Белого дома, они не хотели полностью закрывать возможности для диалога и дипломатии с Россией, которая, в конце концов, является ядерным государством и членом Совета безопасности ООН.
США не хотели создания для себя соответствующих трудностей, беспокоились и о ценах на нефть, и не хотели таким образом создавать какие-то проблемы для своих партнеров (ведь статус государства-спонсора терроризма накладывает ряд ограничений по возможности торговли с такой страной), и так далее. Ведь статус "государство-спонсор терроризма", который непросто пересмотреть, означает дополнительные ограничения против России, ее дополнительную изоляцию, и возможности, скажем так, перезагрузить отношения с РФ, при таком статусе, будут, мягко говоря, существенно снижены.
Ответить
Re:Re: Memo написал 22.06.2024 18:31
Не п и з д и мемориалик написал 22.06.2024 19:33
Пиздишь,пидор ты гнойный,бандеровского розлива.
Геноцид совершали еврейские комиссары, а также прибалтийские и хохляцкие прихвостни из ЧК-НКВД.
Даже Первый секретарь ЦК ВКП Украины хохол Мыкита Хрущев постоянно требовал от Политбюро увеличения лимитов на расстрелы "врагов народа".
Что однажды даже Сталина вывело это из себя и он написал на его требовани резолюцию-"Уймись,дурак!"
Потом пришел Лаврентий Палыч и навел там порядок.
Так,что учи историю,гнида хохляцкая.
Ответить
(без названия)
Неолап написал 22.06.2024 18:45
Украина была родной. Социалистической. Без щеленских порошенков и ющенков и прочей медвечеуксктй воровской швали. Украинец и русский были по одну сторону окопов и защищали социалистические достижения Советов. Где человек был хозяин своей земли.
Ответить
Смирно. Всем встать и исполнить в честь наших советских воинов!
Неолап написал 22.06.2024 18:42
Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
Война началась на рассвете
Чтоб больше народу убить
Спали родители, спали их дети
Когда стали Киев бомбить
...
Врагов шли большие лавины
Их не было сил удержать
Как в земли вступили родной Украины
То стали людей убивать
Ответить
Re:головне
Memo написал 22.06.2024 18:31
Сколько актов геноцида сотворили кацапы? Можно посчитать. Геноцид черкесов, геноцид украинцев, геноцид казахов, калмыков, корейцев, кабардинцев, балкарцев, чеченцев, ингушей. Не считая народов, которых полностью ассимилировали путем многовековой русификации. Эрзя, мокша, перем, мордва, хакасы, нганасаны, ногайцы и прочее.
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Знаешь, жиденок "Сорин", хотел я Дрозофилину еще пару шпилек.
Сугубо про то, что я сам, своими глазами видел. написал 22.06.2024 16:59
Про мертвые деревни Нечерноземья. И омерзительное соседство в Сухуми(или Гагре?) затрапезного санатория Закавказского погранокруга и роскошного особняка советского грызуна. Модер сказал мне- "не по теме". Ну и оставайся, традиционно нетрадиционный жиденок под моим именем, на этом расчудесном сайте. Ты, видимо им социально ближе, а может и не только социально. Как ты правильно догадался, я не про ориентацию.
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В Хохлостане из-за нехватки водителей грузовиков начнут обучать хохлушек,ибо хохлы заканчиваются
Новости бандеровской хохлопомойки написал 22.06.2024 15:58
На Украине женщин начнут обучать вождению грузовиков и автобусов.
Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры страны Сергей Деркач, передает Forbes.ua.
...........................................
"Это вопрос ближайших недель. Собираем данные о потребности в водителях",уточнил Деркач.
.
По его словам, по состоянию на февраль этого года нехватка водителей грузовиков и автобусов на Украине составляла 30 процентов.
Спустя несколько месяцев дефицит мог увеличиться, добавил Деркач.
.
Замминистра инфраструктуры Украины также рассказал, что к обучению женщин управлению данными видами транспорта планируется привлечь украинский бизнес,так как бюджет может не справиться.
.
Konstantin Chernichkin / Reuters
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раб Божий Сорин И.Л.-
утомительно и раздражительность одолевають меня написал 22.06.2024 15:54
Страна, которая уже почти 80 лет как рассказывает, как спасла мир от фашизма и нацизма, по сути превратилась в кривобокий аналог той самой гитлеровской Германии.
В китайскую подделку нацистской диктатуры, в этакие кроссовки ABIBAS.
Аналогии настолько прямые, что уже и поправлять ничего не надо.
Риторика, методы, идеология осталось только Путину отрастить усики каплеуловитель челка у него уже есть, и можно будет снимать новый Триумф воли.
Медведев, конечно, на месте Геббельса выглядит, как пародия, но вся нынешняя Россия это страна-пародия, так что все ложится в контекст, даже этот шут с твиттером.
Страшная в своей озлобленности, ограниченности и агрессивности страна. Уродливая и изломанная, как деревце, росшее среди промерзших валунов в Заполярье. Далекая от реальности и оторванная от современности, ментально провалившаяся в 30-е годы прошлого века.
Новая ось зла, которая гордится этой ролью в мировом устройстве. Центр кристаллизации всего мерзкого, что есть сейчас в мире, рядом с которым нам и нашим соседям "повезло" жить.
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))))))))
Неолап написал 22.06.2024 14:47
)))))))) вот это вдарил так вдарил по сусалам пОцритцким воровским. ...
**геноциде коммунистов нацистами?**
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