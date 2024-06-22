В России снизились цены на лосось

В России зафиксировано снижение оптовых цен на лосось, с начала 2024 года стоимость форели упала на 11%.

Средневзвешенная оптовая цена на российскую аквакультурную охлажденную форель к началу лета 2024 года составила 1210 рублей. Рост к уровню аналогичного периода 2023 года составил 8%. Также подчеркивается, что цена на турецкую свежемороженую форель год к году упала на 16%.

Но по идее в России пропадает огромное количеситво "дикого" лосося, и если бы он весь перерабатывался и поступал на рынок, то лососевые были бы у нас самой дешевой рыбой.

Но пока у нас даже минтай и мойва дорожают...

А.Б.