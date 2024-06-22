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Московский листок

В России снизились цены на лосось

Опубликовано 22.06.2024 в разделе комментариев 6

минсельхоз рыба
В России снизились цены на лосось

В России зафиксировано снижение оптовых цен на лосось, с начала 2024 года стоимость форели упала на 11%.

Средневзвешенная оптовая цена на российскую аквакультурную охлажденную форель к началу лета 2024 года составила 1210 рублей. Рост к уровню аналогичного периода 2023 года составил 8%. Также подчеркивается, что цена на турецкую свежемороженую форель год к году упала на 16%.

Но по идее в России пропадает огромное количеситво "дикого" лосося, и если бы он весь перерабатывался и поступал на рынок, то лососевые были бы у нас самой дешевой рыбой.

Но пока у нас даже минтай и мойва дорожают...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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В Хохлостане высказались о месте основного удара российской армии
а, х у й его знает,сказал дэпутат написал 24.06.2024 21:18
Депутат Рады Роман Костенко: на Украине не знают место основного удара войск России.
-----------------------------------------
Россия целенаправленно растягивает части Вооруженных сил Украины,чтобы нанести основной удар, но его место сейчас неизвестно.
Об этом рассказал депутат Верховной Рады Роман Костенко в программе "Радио НВ", которая доступна на платформе Youtube.
=
"Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар",подчеркнул он.
=
Российское командование, по его мнению, справедливо оценивает нехватку ресурсов у ВСУ и поэтому начинает применять подобную тактику. К лучшему ситуацию не сможет исправить и мобилизация, поскольку ее потенциал очень низкий. В результате Украина не сможет обеспечить необходимую оборону на всех участках фронта.
=
Ранее украинское издание УНИАН сообщило о плохом качестве оборонительных укреплений ВСУ в Запорожской области. По информации журналистов, они начали разрушаться еще до ввода в эксплуатацию.
=
Inna Varenytsia / Reuters
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(без названия)
батарея А.Б. написал 23.06.2024 14:29
пусть сами ее и жрут спекулянты
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Нынешня Хохляндия для Пиндостана -это как чемодан без ручки
нести уже тяжело,а выбросить жаба душит написал 22.06.2024 16:22
Александр Меркурис: США хотят передать НАТО ответственность за будущие неудачи Украины
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США передают НАТО контроль над поставками оружия Украине, так как хотят избавиться от ответственности за будущие неудачи Киева.
Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.
-
https://www.youtube.com/watch?v=NF4X1mFEKSQ
-
"Американцы по сути сваливают Украину на кандидата на должность генерального секретаря Североатлантического альянса] Марка Рютте и НАТО",заявил эксперт.
-
Меркурис заявил, что американское руководство передает Североатлантическому альянсу контроль над поставками оружия Киеву, подавая это как "способ обеспечить поддержку Украины после американских выборов", победу на которых может одержать бывший президент США Дональд Трамп.
-
По его словам, в вопросе обеспечения Киева оружием "без американцев ничего не работает",в связи с чем США готовят НАТО к тому, что альянсу "придется взять на себя ответственность, когда все окончательно развалится".
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Ранее Меркурис заявил, что швейцарская конференция по Украине и визит президента России Владимира Путина в КНДР стали полным фиаско для внешней политики США.
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Viacheslav Ratynskyi / Reuters
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Re:головне
Tara написал 22.06.2024 16:15
А вот нам хохлам приходится теперь о лососе и других подвидах красной рыбы только мечтать.
Приходится жрать мойву.
Выбрали клоуна на свою голову.
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(без названия)
ходжа написал 22.06.2024 16:07
Снижение оптовой цены, не означает изменение цены в магазинах. Потому, что нет такого преступления, на которое не пойдет капитал за 300% прибыли.
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Re:головне
Fass написал 22.06.2024 14:11
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний, кацапский буржуй.
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