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Московский листок

Киев планирует еще раз договориться сам с собой?

Опубликовано 22.06.2024 в разделе комментариев 7

украина европа война киев
Киев планирует еще раз договориться сам с собой?

Киев планирует провести второй саммит по мирному урегулированию украинского конфликта до конца 2024 года, 21 июня заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

«Мы хотим провести второй саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира», — заявил Жовква.

21 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что второй саммит по украинскому вопросу может состояться в одной из стран Глобального Юга. Он также сообщил, что ко второй конференции могут привлечь Китай. По его словам, переговоры по этому вопросу уже начались. Также Кулеба допустил, что Россия может принять участие в конференции по урегулированию украинского кризиса.

Но вообще-то странно - то, что швейцарский саммит практически закончился ничем, связано именно с отсутствием на нем второй стороны конфликта. Оказалось не с кем договариваться.

Теперь те же самые участники планируют второй саммит ни о чем?

Или все же будут какие-то коррективы?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Раскрыта уловка хохляцких военкомов по выявлению призывников
Хохлам на заметку,не попадитесь-) написал 24.06.2024 18:58
Представители украинских ТЦК (военкоматов) проводят гуманитарные акции на подконтрольных Вооруженным силам Украины территориях Херсонской области и в прифронтовых районах страны. Об этом передает сообщается со ссылкой на источник в херсонском подполье.
===========================================
Информатор раскрыл уловку украинских военкомов и объяснил, что те раздают гумпомощь для выявления призывников.
"Затем, после обработки собранных сведений, они выявляют подлежащих мобилизации призывников",отметил он.
=
Подпольщик добавил, что гуманитарные грузы распределяются по Николаевской, Одесской и Херсонской областям. Подобную помощь Киев использует только в корыстных интересах.
=
В начале июня сообщалось, что украинские военкомы начали искать призывников в храмах. Отмечается, что настоятелей действующих на территории Украины храмов заставили склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ.
=
Efrem Lukatsky / AP
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(без названия)
Краткий обзор новостей написал 23.06.2024 17:57
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Так они этим и занимаются
Неолап написал 22.06.2024 23:41
Бомбят и бомбят.
Ответить
(без названия)
батарея А.Б. написал 22.06.2024 21:58
пора бомбить киев снова!
Ответить
Всем встать! Петь как гимн скуки воровские!!!
Неолап написал 22.06.2024 18:41
вадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
[Куплет 2]
Война началась на рассвете
Чтоб больше народу убить
Спали родители, спали их дети
Когда стали Киев бомбить
[
Врагов шли большие лавины
Их не было сил удержать
Как в земли вступили родной Украины
То стали людей убивать
Ответить
мы те самые, дебилы, которые плюсуют Соринские высеры,так вот, помнится Сам
Сорин нам рассказывали! написал 22.06.2024 16:12
Меня спрашивает жена, Сорин ! Ты верный муж?
Ну как верный, ленивый и тупой.
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Елена Зеленская считает,что ее муж до сих никак не выйдет из роли артиста сериала "Слуга народа"
и заявила о своем психологическом истощении написал 22.06.2024 16:10
Елена Зеленская заявила, что близка к психологическому истощению.
===========================================
Жена нелигитимного президента Украины Елена Зеленская в интервью "The Daily Telegraph" заявила о своем психологическом истощении.
=
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/06/20/olena-zelenska-ukraine-hope-burnout-family/
=
"Бывают моменты, когда я чувствую, что близка к психологическому истощению, и понимаю, что мне нужен отдых",заявила Зеленская.
=
По ее словам, никто бы не мечтал быть "женой президента страны, находящейся в состоянии войны", что ныне является ее работой. Она добавила, что старается не читать новостей и не просматривает Telegram-каналы перед сном, а в качестве успокоительного использует уборку.
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В октябре прошлого года жена украинского лидера потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома "Cartier" миллион долларов. "Во время сбора вещей на работе я прихватила с собой копию чека о покупках Зеленской", заявила записавшая сторис работница магазина.
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На размещенном кадре было видно, что вместе с налогами на драгоценные аксессуары было потрачено 1,1 миллиона долларов.
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Tobias Schwarz / Reuters
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