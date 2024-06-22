Киев планирует еще раз договориться сам с собой?

Киев планирует провести второй саммит по мирному урегулированию украинского конфликта до конца 2024 года, 21 июня заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

«Мы хотим провести второй саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира», — заявил Жовква.

21 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что второй саммит по украинскому вопросу может состояться в одной из стран Глобального Юга. Он также сообщил, что ко второй конференции могут привлечь Китай. По его словам, переговоры по этому вопросу уже начались. Также Кулеба допустил, что Россия может принять участие в конференции по урегулированию украинского кризиса.

Но вообще-то странно - то, что швейцарский саммит практически закончился ничем, связано именно с отсутствием на нем второй стороны конфликта. Оказалось не с кем договариваться.

Теперь те же самые участники планируют второй саммит ни о чем?

Или все же будут какие-то коррективы?

А.Б.