Киев планирует провести второй саммит по мирному урегулированию украинского конфликта до конца 2024 года, 21 июня заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.
«Мы хотим провести второй саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира», — заявил Жовква.
21 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что второй саммит по украинскому вопросу может состояться в одной из стран Глобального Юга. Он также сообщил, что ко второй конференции могут привлечь Китай. По его словам, переговоры по этому вопросу уже начались. Также Кулеба допустил, что Россия может принять участие в конференции по урегулированию украинского кризиса.
Но вообще-то странно - то, что швейцарский саммит практически закончился ничем, связано именно с отсутствием на нем второй стороны конфликта. Оказалось не с кем договариваться.
Теперь те же самые участники планируют второй саммит ни о чем?
Или все же будут какие-то коррективы?
А.Б.
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Хохлам на заметку,не попадитесь-) написал 24.06.2024 18:58
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Информатор раскрыл уловку украинских военкомов и объяснил, что те раздают гумпомощь для выявления призывников.
"Затем, после обработки собранных сведений, они выявляют подлежащих мобилизации призывников",отметил он.
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Подпольщик добавил, что гуманитарные грузы распределяются по Николаевской, Одесской и Херсонской областям. Подобную помощь Киев использует только в корыстных интересах.
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В начале июня сообщалось, что украинские военкомы начали искать призывников в храмах. Отмечается, что настоятелей действующих на территории Украины храмов заставили склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ.
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Efrem Lukatsky / AP
Краткий обзор новостей написал 23.06.2024 17:57
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Неолап написал 22.06.2024 23:41
батарея А.Б. написал 22.06.2024 21:58
Неолап написал 22.06.2024 18:41
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
[Куплет 2]
Война началась на рассвете
Чтоб больше народу убить
Спали родители, спали их дети
Когда стали Киев бомбить
[
Врагов шли большие лавины
Их не было сил удержать
Как в земли вступили родной Украины
То стали людей убивать
Сорин нам рассказывали! написал 22.06.2024 16:12
Ну как верный, ленивый и тупой.
и заявила о своем психологическом истощении написал 22.06.2024 16:10
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Жена нелигитимного президента Украины Елена Зеленская в интервью "The Daily Telegraph" заявила о своем психологическом истощении.
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https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/06/20/olena-zelenska-ukraine-hope-burnout-family/
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"Бывают моменты, когда я чувствую, что близка к психологическому истощению, и понимаю, что мне нужен отдых",заявила Зеленская.
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По ее словам, никто бы не мечтал быть "женой президента страны, находящейся в состоянии войны", что ныне является ее работой. Она добавила, что старается не читать новостей и не просматривает Telegram-каналы перед сном, а в качестве успокоительного использует уборку.
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В октябре прошлого года жена украинского лидера потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома "Cartier" миллион долларов. "Во время сбора вещей на работе я прихватила с собой копию чека о покупках Зеленской", заявила записавшая сторис работница магазина.
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На размещенном кадре было видно, что вместе с налогами на драгоценные аксессуары было потрачено 1,1 миллиона долларов.
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Tobias Schwarz / Reuters