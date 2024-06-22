К концу июля 2024 года российская валюта может подешеветь до 95-100 рублей за доллар и 101-106 за евро. Такое предсказание специалистов приводит «Российская газета».
Российская валюта останется стабильной как минимум до начала июля. Но когда завершится налоговый период, рубль рискует подешеветь.
К ослаблению рубля приведут санкции, рост бюджетных расходов, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли у иностранных собственников, падение сырьевого экспорта. Снижение цен на нефть в рамках ОПЕК+ может уменьшить экспортную выручку, а значит сократится профицит торгового баланса России. Кроме того, заграничные путешествия могут подорожать из-за необходимости пересчитывать стоимость туров на другую валюту с большим спрэдом (разницей между покупкой и продажей) при конвертации.
А если проще - мне вообще не понятно, чем он вообще обеспечен сегодня?
А.Б.
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На врага написал 25.06.2024 03:29
Доллар в голове, чем больше человек верит в доллар тем больший он скот, раб, и враг России, тем больше его неспособность взять врага (внутреннего, прежде всего) за яйца.
повторим 1000 сталинских ударов по нацизму написал 23.06.2024 17:50
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"Утром в 4:30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений",рассказал он журналистам.
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При этом, по сообщениям Лебедева, в результате удара пострадало много солдат ВСУ. На данный момент больницы города переполнены ранеными военными. О точном количестве пострадавших не сообщается.
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Ранее в пророссийском подполье на Украине рассказали о погрузке техники под Киевом.
По сведениям Сергея Лебедева, к станции Фастов было подогнано около десятка платформ.
Информация передана росийской стороне.
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Oleksandr Ratushniak / Reuters
батарея А.Б. написал 23.06.2024 14:32
пора бы тебе дружок это выучить на зубок.
RaymondPek написал 23.06.2024 06:35
Understanding the EMDR Therapy Landscape and Selecting the Right Therapist.
Embarking on this journey of EMDR therapy can become any transformative experience, yet finding the best therapist to guide you by means of this process is vital with regard to success. In this forum thread, most of us check out this factors to be able to look at whenever selecting a EMDR therapist and also offer you advice on sailing the actual EMDR therapy landscape.
First along with foremost, it truly is crucial to be sure of which your EMDR therapist is definitely properly trained and certified by a new reputable training institute. Seek out therapists who possess completed comprehensive EMDR training programs accredited simply by organizations including the EMDR International Association (EMDRIA) or even EMDR Europe.
Additionally, contemplate the particular therapist's amount of experience as well as expertise inside treating ones specific concerns. Whilst EMDR therapy can possibly be effective with regard to some sort of wide array regarding issues, which includes trauma, anxiety, in addition to depression, certainly not all therapists may get experience working using ones particular needs.
It's furthermore vital to determine the good rapport and also feeling connected with trust along with your therapist, as the therapeutic relationship plays a major role inside success of EMDR therapy. Take the actual time in order to discuss your current goals as well as expectations regarding therapy and ensure which your therapist listens in order to the concerns and also respects your own boundaries.
Finally, consider practical factors including location, cost, and availability any time selecting an EMDR therapist. Although therapy need to under no circumstances end up being solely dictated by means of these considerations, they could impact your ability to be able to engage consistently from the therapeutic process.
By taking these kinds of factors into account along with conducting thorough research, you are able to find a EMDR therapist who might be well-equipped to support you on your own journey toward healing as well as transformation.
<a href=https://www.lkinstitute.com/about>Adolescent trauma coping strategies</a>
<a href=http://ifiwrotespiderman4.com/>EMDR for OCD: Revelations into Therapy in Arizona</a> 95345ef
В Банлеростане снова ищут козла отпущения написал 22.06.2024 19:58
Об этом заявил бывший экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
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"Он [Александр Сырский] ничего не смог добиться, кроме сдачи городов, населенных пунктов, ничего не сделал. Он даже не может отбить харьковский плацдарм",подчеркнул политик, отметив, что еще с мая на Украину начали поступать "огромные объемы" оружия,а ситуация не менется.
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Главнокомандующий ВСУ лишь смог добиться увеличения потерь в украинской армии, добавил Соскин.
"Он с этим хорошо справляется",лишь сыронизировал он.
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Ранее Олег Соскин спрогнозировал "фазу открытого неповиновения" на Украине.
По его словам, к этому приводит нелегитимность украинского президента Владимира Зеленского и нежелание украинцев воевать
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Alina Smutko / Reuters
LesecoPl написал 22.06.2024 16:53
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Funt написал 22.06.2024 15:40
Я почему все время о кацапах-то пишу?
Они мне как заноса в дупе.
В свое время они трахнули мою мамо и в результате родился я.
Funt написал 22.06.2024 14:08
рубль говоришь, а пусть ка на фронт написал 22.06.2024 13:20
В частности, силовикам поручили наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет. Граждане, согласившиеся подписать контракт с Минобороны для отправки на фронт, могут рассчитывать на приостановление, а затем и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей.
В случае успешной вербовки данные «добровольцев» «незамедлительно» передают в военкоматы. Для арестованных медицинскую комиссию проводят прямо в следственном изоляторе. Если военкомат все устраивает, фигуранта освобождают по ходатайству следователя. В тот же день с «добровольцем» заключают контракт, а его самого передают в распоряжение военной части.
Уголовное преследование такого лица приостанавливается на время участия в боевых действиях, а полностью прекращается после присуждения госнаграды, завершения войны или утраты жизни либо здоровья. Контроль за соблюдением законности осуществляет прокуратура.
Согласно спущенным директивам, силовики должны вести переговоры с каждым подследственным индивидуально. Для пущей убедительности им рассказывают о том, что участие в боевых действиях не только освобождает от наказания, но и приносит деньги, а также дает льготы, в том числе для членов семей. Если кандидат имел звание, в том числе офицерское, оно может быть восстановлено. Таким фигурантам обещают, что их должность на службе будет соответствовать занимаемой ранее.
При прекращении дел контрактников проверяют на причастность к совершению новых преступлений. Дезертирство, неисполнение приказа и другие деяния автоматически приводят к возобновлению старых дел, которые соединяют с новыми.
Силовики должны не только агитировать подозреваемых и обвиняемых для участия в войне, но и вести учет таких новобранцев с указанием инкриминируемых им деяний, а также предоставлять отчет о результатах проделанной работы «по первому требованию» руководства. На службу не принимают тех, кто проходит по статьям о педофилии, терроризме, диверсии, государственной измене, наемничестве и некоторым другим, касающимся особо тяжких преступлений.