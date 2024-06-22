Рубль подешевеет

К концу июля 2024 года российская валюта может подешеветь до 95-100 рублей за доллар и 101-106 за евро. Такое предсказание специалистов приводит «Российская газета».

Российская валюта останется стабильной как минимум до начала июля. Но когда завершится налоговый период, рубль рискует подешеветь.

К ослаблению рубля приведут санкции, рост бюджетных расходов, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли у иностранных собственников, падение сырьевого экспорта. Снижение цен на нефть в рамках ОПЕК+ может уменьшить экспортную выручку, а значит сократится профицит торгового баланса России. Кроме того, заграничные путешествия могут подорожать из-за необходимости пересчитывать стоимость туров на другую валюту с большим спрэдом (разницей между покупкой и продажей) при конвертации.

А если проще - мне вообще не понятно, чем он вообще обеспечен сегодня?

А.Б.