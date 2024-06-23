А зачем отпуск Путину?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, отправится ли глава государства Владимир Путин в летний отпуск.
Как и всем федеральным служащим, президенту РФ положен отпуск. Однако президент не совсем обычный федеральный служащий. И в ситуации кризиса и специальной военной операции говорить об отпуске, мне кажется, даже где-то неприлично.
Ну и вообще отпуск нужен, когда работа тебя тяготит, и надо отдохнуть, сменить род занятий.
Но разве президента тяготит его работа? Ну так никаких проблем, от нее очень легко освободиться, причем не на время, а навсегда.
А если нравится, то зачем отпуск?
Я, конечно, далеко не президент, но в отпуск не ухожу, могу "сменить картинку, поехать куда-то, но все равно каждый день что-то делаю. Вот только когда в реанимации лежал, то не мог работать.
Скажу прямо - лишить меня привычной каждодневной журналисткой работы - это не поощрение, а наказание. И когда был федеральным служащим, кстати, тоже вопросом отпуска интересовался в последнюю очередь.
Но у президентов, конечно, все по-другому...
А.Б.
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До слез! -)) так планируется достичь перемоги написал 24.06.2024 18:51
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В частности, планируется переименовать несколько сел Юрьевка на Юриевку, село Победа на Перемога, Майское на Гайок, Южное на Гаи, Восточное на Иванков, Таврическое на Таврийское, Котляры на Котляри, Травкино на Травчине.
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Отмечается, что предложения переименования Комитетом Рады были рассмотрены в соответствии с рекомендациями Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов и законом "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии".
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Ранее стало известно, что власти Украины захотели переименовать порядка 500 населенных пунктов страны, названия которых связаны с Россией.
По словам парламентария Романа Лозинского, в настоящее время подготовлено постановление с перечнем 336 населенных пунктов для переименования.
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Valentyn Ogirenko / Reuters
Владик написал 24.06.2024 10:44
Уничтожая жизнесберегающую инфраструктуру и этим обрекая жителей Украины , в основном, женщин, детей и стариков на смерть от голода и холода .
Найдите различия между действиями hиtлера (в ВОВ ) и пуtлера (в СВО- само-взаимо-«оптимизации») . НЕТ .
Аналогичная ситуация ожидает и Россию . «Сценарий» такого исхода давно заготовлен . И пу, и зеля всего лишь шестерки – ретрансляторы (иуdоfашисткойsекты – « мироvоеправительство» ) . На них возложена «задача» уничтожения России и Украины . И все за российские активы. Переведенные, «кремопг», «этим» заранее .
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1.Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2.Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Georg написал 24.06.2024 10:41
>Все мы стали зрителями грандиозного циркового представления - «самые
честные выборы во Вселенной», 18.03.18 г..
По данным источника из Центрального аналитического центра РФ отдела
ЗАГСа в Российской Федерации избирателей всего 69 млн.783 тыс. 945 человек,
а не 106 млн. как официально заявлено.
Население РОССИИ, (на 01.10. 21 г.), уже, всего 90 685 942 чел. (с мигрантами,около, 104 млн), а не 146 млн. и , тем более, не 160 ,как заявлял «солнцеликий»
Все проходило через засекреченные сервера системы ГАС-Выборы.
Находящиеся под контролем»кукловодов».
Т.ч. «победа» этому существу(ам) ,под псевдонимом «ввп»
(иуdопроизводства) была предопределена заранее.
Плюс, к этому, беспрецедентная наглая ложь льющаяся из , буквально, всех
СМИ, о «великих» заслугах
«солнцеликого». Лживое очернение П.Н.Грудинина. И т.д. и т.п. .17.03.24 г. – КОПИЯ
Действуя «по- гебельсу» - «чем чудовещнее ложь, тем больше в нее верят».
Georg написал 24.06.2024 10:37
«пике» цивилизационного противостояния. По замыслу, жidомирового закулисья, должна быть уничтожена корневая цивилизация Земли -
- СЛАВЯНСКИЙ МИР. И прежде всего основа этого «МИРа»- коренные народы
РОССИИ, БЕЛАРУСИ и УКРАИНЫ.
(Кстати: - евреев, в мире, 14,5 млн.,в РОССИИ около 0,2 млн..(cтатистика.)
Афганистан,Югославия, Ирак, Ливия,Сирия, - это только «прелюдия» к
главным событиям.Происходящее в Украине, подготовленное и спровоцированное «этими»,совместно с кремопг.
»Пу» джокер - ретранслятор (joker - repeater) иуdо-мирового закулисья,
[спойлер (spoiler) для РОССИИ], в задачи которого входит преподнести
«этим» грандиозный джекпот (jack pot) в виде территории РОССИИ,с как
можно меньшим населением.
Что ждет нас в этом и в ближайшие годы ? можно только догадываться.
P.S. Если в 1988 году на тайной «сходке» иуdо-фашиstской секты « мировое
правительство» было принято решение оставить 15-17 млн. коренных жителей
России , то на «сходке» 2001 года принято решение уничтожить 100 % коренных жителей России, Беларуси и большой части Украины . В том- же году «проект» вступил в активную «фазу» По данным источника из Центрального аналитического центра РФ отдела ЗАГСа - Население РОССИИ, (на 01.10. 21 г.), уже, всего 90 685 942 чел. (с мигрантами,около, 104 млн), а не 147 млн. Не верящим советую пройти на кладбище, в любом населенном пункте, и провести сравнительный анализ. С слабой нервной системой и психикой этим заниматься не советую.
А учитывая то что до 1990 года население РОССИИ увеличивалось ( в среднем)
на 1,1 млн. – 1,2 млн. в год ( статистика ). Итого – уже, уничтожено ?!
Georg написал 24.06.2024 10:34
<>»Пу» - «джокер - ретранслятор» («joker - repeater» ) - (иуdо)
мирового закулисья для манипулирования сознанием ,в основном,
российского общества, да и мирового сообщества ,в целом . И в случае
чего «они» его «уберут» так что и молекулы не останется. Потому-что оно «ничто» и звать оное «никак». ( Пу в 2001 году дал клятву на верность сиону и сионизму у «стены плача» в кипе, в Иерусалиме. В нете есть фото.
Тот который был до 2004 года , а это(и) существо(ва), вообще,
неизвестного происхождения) И только после того как это пlешивое существо и К окажутся там где они , давно уже, должны быть - мы узнаем всю шокирующую правду и об этом и еще много , о чем .
P.S.
РОССИЯ всем миром ассоциируется с «обезьяной с гранатой». На самом деле
у нас только один макак , который прыгает размахивая этой «гранатой». Под диктовку госdепа и жidозакулисья.
Поддерживая создаваемый, как «нашими» так и западными СМИ, образ РОССИИ.
564 написал 24.06.2024 09:37
Неолап написал 23.06.2024 22:24
Refr написал 23.06.2024 21:17
Николай Бухарик написал 23.06.2024 19:41
Противно!!! На пляже в Севастополе убито трое детей, пятеро в реанимации, критические. написал 23.06.2024 17:49
раб Божий, Сорин И.Л., гей и порхатенькаЙЙ написал 23.06.2024 17:15
Вниманию Анатолия Баранова написал 23.06.2024 17:03
Как говорится иных уж нет,а те далече.
`
Анатолий!
В этом текте налицо все признаки призывов,которые подпадают под статью УК РФ.
Поэтому рекомендую тебе переслать это в ФСБ,чтобы не было потом к форуму никаких претензий,что ты покрываешь экстремистов и потенциальных террористов.
Вместе со всеми исходыми техническими деталями,включая тип устройства,с кторого это написано,время поста,тип браузера,IP-адрес и т.д.
Благо сотрудничество между нашими и западными спецлужбами по линии борьбы с террористическими проявлениями,даже в нынешних условиях,не прекращалось ни на минуту.
Голубчика найдут и никакие ему прокси,VPN и Tor не помогут.
батарея А.Б. написал 23.06.2024 14:17
попугаю, я тебя клон попугай попугаю написал 23.06.2024 13:50
Как пишет Associated Press, с конца мая Украина имеет возможность атаковать российские войска и системы ПВО в 20 километрах от границы в Харьковской области. Украинские бригады сообщили, что ракетные системы HIMARS были запущены всего через несколько часов после того, как было получено разрешение.
"В то время ставки были высоки, поскольку украинские военные лидеры ожидали нового нападения, призванного отвлечь войска от других ожесточенных полей боевых действий в Донецкой области. Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил агентству Associated Press, что по меньшей мере 90 тысяч российских военнослужащих в глубине российской территории готовились к новому наступлению HIMARS не замолкали целый день, - рассказал он. - Украинским силам с первых дней удавалось уничтожать целые колонны войск вдоль границы, ожидающих приказа войти в Украину".
Динамика изменилась почти сразу, что позволило украинским силам стабилизировать эту часть линии фронта. Раньше ВСУ могли отражать только приближающиеся атаки пехоты; теперь они могут использовать больше артиллерии против российских огневых точек.
В то же время украинские официальные лица надеются убедить американских союзников разрешить использование ATACMS против конкретных целей.
"Мы могли бы атаковать командные пункты (российской) бригады и всю северную группировку, потому что они расположены в 100 250 километрах от линии фронта"Обычные боеприпасы до них не доберутся. С его помощью мы можем многое сделать, чтобы разрушить их командные центры".
Просто по тому, что не хочу зависить от милости или немилости мухинско-лысенковских модеров. написал 23.06.2024 12:29
Вот это новость написал 23.06.2024 12:10
прилетить вдруг волшебник в написал 23.06.2024 11:14
Сейчас на политическом календаре 1939 год, новый Гитлер пытается уничтожить новую Польшу и угрожает все той же старой западной цивилизации. И останавливать его придется все тем же старым способом - войной на полное уничтожение. Сами фашизм и фашистская идеология не уходят - их убирают силой. Но они, как раковая опухоль, возвращаются через какое-то время, и приходится снова укладывать пациента на операционный стол.
Пастухов - реинкарнация позиции Чемберлена, Запад просыпается медленно, как и в тот раз. Но конечный итог будет таким же.