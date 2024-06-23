А зачем отпуск Путину?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, отправится ли глава государства Владимир Путин в летний отпуск.

Как и всем федеральным служащим, президенту РФ положен отпуск. Однако президент не совсем обычный федеральный служащий. И в ситуации кризиса и специальной военной операции говорить об отпуске, мне кажется, даже где-то неприлично.

Ну и вообще отпуск нужен, когда работа тебя тяготит, и надо отдохнуть, сменить род занятий.

Но разве президента тяготит его работа? Ну так никаких проблем, от нее очень легко освободиться, причем не на время, а навсегда.

А если нравится, то зачем отпуск?

Я, конечно, далеко не президент, но в отпуск не ухожу, могу "сменить картинку, поехать куда-то, но все равно каждый день что-то делаю. Вот только когда в реанимации лежал, то не мог работать.

Скажу прямо - лишить меня привычной каждодневной журналисткой работы - это не поощрение, а наказание. И когда был федеральным служащим, кстати, тоже вопросом отпуска интересовался в последнюю очередь.

Но у президентов, конечно, все по-другому...

А.Б.