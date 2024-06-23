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Московский листок

А зачем отпуск Путину?

Опубликовано 23.06.2024 в разделе комментариев 17

путин цензура выборы кремль
А зачем отпуск Путину?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, отправится ли глава государства Владимир Путин в летний отпуск.

Как и всем федеральным служащим, президенту РФ положен отпуск. Однако президент не совсем обычный федеральный служащий. И в ситуации кризиса и специальной военной операции говорить об отпуске, мне кажется, даже где-то неприлично.

Ну и вообще отпуск нужен, когда работа тебя тяготит, и надо отдохнуть, сменить род занятий.

Но разве президента тяготит его работа? Ну так никаких проблем, от нее очень легко освободиться, причем не на время, а навсегда.

А если нравится, то зачем отпуск?

Я, конечно, далеко не президент, но в отпуск не ухожу, могу "сменить картинку, поехать куда-то, но все равно каждый день что-то делаю. Вот только когда в реанимации лежал, то не мог работать.

Скажу прямо - лишить меня привычной каждодневной журналисткой работы - это не поощрение, а наказание. И когда был федеральным служащим, кстати, тоже вопросом отпуска интересовался в последнюю очередь.

Но у президентов, конечно, все по-другому...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 17
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В Свинорейхе дерусифицируют еще 83 населенных пункта
До слез! -)) так планируется достичь перемоги написал 24.06.2024 18:51
Верховная Рада Украины планирует дерусифицировать названия 83 населенных пунктов, передает издание "РБК-Украина".
.........................................
В частности, планируется переименовать несколько сел Юрьевка на Юриевку, село Победа на Перемога, Майское на Гайок, Южное на Гаи, Восточное на Иванков, Таврическое на Таврийское, Котляры на Котляри, Травкино на Травчине.
.
Отмечается, что предложения переименования Комитетом Рады были рассмотрены в соответствии с рекомендациями Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов и законом "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии".
.
Ранее стало известно, что власти Украины захотели переименовать порядка 500 населенных пунктов страны, названия которых связаны с Россией.
По словам парламентария Романа Лозинского, в настоящее время подготовлено постановление с перечнем 336 населенных пунктов для переименования.
...
Valentyn Ogirenko / Reuters
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(без названия)
Владик написал 24.06.2024 10:44
<Ответ путlеру от Л. Н. Толстого: &#171;И одуренные молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя жизнью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали&#187;.
Уничтожая жизнесберегающую инфраструктуру и этим обрекая жителей Украины , в основном, женщин, детей и стариков на смерть от голода и холода .
Найдите различия между действиями hиtлера (в ВОВ ) и пуtлера (в СВО- само-взаимо-&#171;оптимизации&#187;) . НЕТ .
Аналогичная ситуация ожидает и Россию . &#171;Сценарий&#187; такого исхода давно заготовлен . И пу, и зеля всего лишь шестерки &#8211; ретрансляторы (иуdоfашисткойsекты &#8211; &#171; мироvоеправительство&#187; ) . На них возложена &#171;задача&#187; уничтожения России и Украины . И все за российские активы. Переведенные, &#171;кремопг&#187;, &#171;этим&#187; заранее .
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1.Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2.Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Ответить
(без названия)
Georg написал 24.06.2024 10:41
<СЦЕНАРИЙ для17.03.24
>Все мы стали зрителями грандиозного циркового представления - &#171;самые
честные выборы во Вселенной&#187;, 18.03.18 г..
По данным источника из Центрального аналитического центра РФ отдела
ЗАГСа в Российской Федерации избирателей всего 69 млн.783 тыс. 945 человек,
а не 106 млн. как официально заявлено.
Население РОССИИ, (на 01.10. 21 г.), уже, всего 90 685 942 чел. (с мигрантами,около, 104 млн), а не 146 млн. и , тем более, не 160 ,как заявлял &#171;солнцеликий&#187;
Все проходило через засекреченные сервера системы ГАС-Выборы.
Находящиеся под контролем&#187;кукловодов&#187;.
Т.ч. &#171;победа&#187; этому существу(ам) ,под псевдонимом &#171;ввп&#187;
(иуdопроизводства) была предопределена заранее.
Плюс, к этому, беспрецедентная наглая ложь льющаяся из , буквально, всех
СМИ, о &#171;великих&#187; заслугах
&#171;солнцеликого&#187;. Лживое очернение П.Н.Грудинина. И т.д. и т.п. .17.03.24 г. &#8211; КОПИЯ
Действуя &#171;по- гебельсу&#187; - &#171;чем чудовещнее ложь, тем больше в нее верят&#187;.
Ответить
(без названия)
Georg написал 24.06.2024 10:37
&#171;Мир&#187;,на планете Земля,впервые за последние два тысячилетия, стоит на
&#171;пике&#187; цивилизационного противостояния. По замыслу, жidомирового закулисья, должна быть уничтожена корневая цивилизация Земли -
- СЛАВЯНСКИЙ МИР. И прежде всего основа этого &#171;МИРа&#187;- коренные народы
РОССИИ, БЕЛАРУСИ и УКРАИНЫ.
(Кстати: - евреев, в мире, 14,5 млн.,в РОССИИ около 0,2 млн..(cтатистика.)
Афганистан,Югославия, Ирак, Ливия,Сирия, - это только &#171;прелюдия&#187; к
главным событиям.Происходящее в Украине, подготовленное и спровоцированное &#171;этими&#187;,совместно с кремопг.
&#187;Пу&#187; джокер - ретранслятор (joker - repeater) иуdо-мирового закулисья,
[спойлер (spoiler) для РОССИИ], в задачи которого входит преподнести
&#171;этим&#187; грандиозный джекпот (jack pot) в виде территории РОССИИ,с как
можно меньшим населением.
Что ждет нас в этом и в ближайшие годы ? можно только догадываться.
P.S. Если в 1988 году на тайной &#171;сходке&#187; иуdо-фашиstской секты &#171; мировое
правительство&#187; было принято решение оставить 15-17 млн. коренных жителей
России , то на &#171;сходке&#187; 2001 года принято решение уничтожить 100 % коренных жителей России, Беларуси и большой части Украины . В том- же году &#171;проект&#187; вступил в активную &#171;фазу&#187; По данным источника из Центрального аналитического центра РФ отдела ЗАГСа - Население РОССИИ, (на 01.10. 21 г.), уже, всего 90 685 942 чел. (с мигрантами,около, 104 млн), а не 147 млн. Не верящим советую пройти на кладбище, в любом населенном пункте, и провести сравнительный анализ. С слабой нервной системой и психикой этим заниматься не советую.
А учитывая то что до 1990 года население РОССИИ увеличивалось ( в среднем)
на 1,1 млн. &#8211; 1,2 млн. в год ( статистика ). Итого &#8211; уже, уничтожено ?!
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(без названия)
Georg написал 24.06.2024 10:34
Б..ь!!&#187;путин&#187;, &#171;путин&#187;. А где это &#8230; ?? Кто- нибудь знает ?
<>&#187;Пу&#187; - &#171;джокер - ретранслятор&#187; (&#171;joker - repeater&#187; ) - (иуdо)
мирового закулисья для манипулирования сознанием ,в основном,
российского общества, да и мирового сообщества ,в целом . И в случае
чего &#171;они&#187; его &#171;уберут&#187; так что и молекулы не останется. Потому-что оно &#171;ничто&#187; и звать оное &#171;никак&#187;. ( Пу в 2001 году дал клятву на верность сиону и сионизму у &#171;стены плача&#187; в кипе, в Иерусалиме. В нете есть фото.
Тот который был до 2004 года , а это(и) существо(ва), вообще,
неизвестного происхождения) И только после того как это пlешивое существо и К окажутся там где они , давно уже, должны быть - мы узнаем всю шокирующую правду и об этом и еще много , о чем .
P.S.
РОССИЯ всем миром ассоциируется с &#171;обезьяной с гранатой&#187;. На самом деле
у нас только один макак , который прыгает размахивая этой &#171;гранатой&#187;. Под диктовку госdепа и жidозакулисья.
Поддерживая создаваемый, как &#171;нашими&#187; так и западными СМИ, образ РОССИИ.
Ответить
укн
564 написал 24.06.2024 09:37
СВОлочь
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Re: Re:головне
Неолап написал 23.06.2024 22:24
Песок пидаарас главноеомандующий сво не имеет отпусков. Чурка тупаебая этот песок. Уберут эту шваль скоро.
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Re:головне
Refr написал 23.06.2024 21:17
А трупин и так уже в бессрочном отпуске. В морозильнике. Между пельмешками, варениками и овощами.
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когда путин остановит хамов из МИДа?
Николай Бухарик написал 23.06.2024 19:41
О стиле дипломатии под руководством Лаврова и его развязной секретутки Захаровой можно сказать только два слова - беспробудное хамство
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Есть еще одна причина, по которой больше ни слова не напишу.
Противно!!! На пляже в Севастополе убито трое детей, пятеро в реанимации, критические. написал 23.06.2024 17:49
А наш "кровавый тиран" не может убить хотя бы, хотя бы трех "хохлов"- Зеленского, Сырского и Ермака. Выразил свои "глубочайшие соболезнования".
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Re: Re: прилетить вдруг волшебник в написал 23.06.2024 11:14
раб Божий, Сорин И.Л., гей и порхатенькаЙЙ написал 23.06.2024 17:15
Яне пользуюся впн. Это мой фио. Я Сорин.
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Re: прилетить вдруг волшебник в написал 23.06.2024 11:14
Вниманию Анатолия Баранова написал 23.06.2024 17:03
Была тут у нас пара-тройка похожих деятелей,тоже все время призывали уничтожить Москву,затопить ее,сбросить атомную бомбу и тому подобные призывы.
Как говорится иных уж нет,а те далече.
`
Анатолий!
В этом текте налицо все признаки призывов,которые подпадают под статью УК РФ.
Поэтому рекомендую тебе переслать это в ФСБ,чтобы не было потом к форуму никаких претензий,что ты покрываешь экстремистов и потенциальных террористов.
Вместе со всеми исходыми техническими деталями,включая тип устройства,с кторого это написано,время поста,тип браузера,IP-адрес и т.д.
Благо сотрудничество между нашими и западными спецлужбами по линии борьбы с террористическими проявлениями,даже в нынешних условиях,не прекращалось ни на минуту.
Голубчика найдут и никакие ему прокси,VPN и Tor не помогут.
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(без названия)
батарея А.Б. написал 23.06.2024 14:17
На самом деле , русских загоняют в совковое стойло , в котором есть только нищета и бесконечная великая отечественная война, поэтапно закрывая от внешнего мира. большевиков бесило наличие у русских валюты и возможность ездить за границу и на курорты. теперь они от этих буржуазных привычек хотят русских избавить. отдыхать будет только Путин.
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мерзкому клону, поджидков нетерплю, и тьху на тебя попугай
попугаю, я тебя клон попугай попугаю написал 23.06.2024 13:50
Перед тем, как США разрешили ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России, более 90 тысяч российских военных готовились к новому наступлению на границе.
Как пишет Associated Press, с конца мая Украина имеет возможность атаковать российские войска и системы ПВО в 20 километрах от границы в Харьковской области. Украинские бригады сообщили, что ракетные системы HIMARS были запущены всего через несколько часов после того, как было получено разрешение.
"В то время ставки были высоки, поскольку украинские военные лидеры ожидали нового нападения, призванного отвлечь войска от других ожесточенных полей боевых действий в Донецкой области. Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил агентству Associated Press, что по меньшей мере 90 тысяч российских военнослужащих в глубине российской территории готовились к новому наступлению HIMARS не замолкали целый день, - рассказал он. - Украинским силам с первых дней удавалось уничтожать целые колонны войск вдоль границы, ожидающих приказа войти в Украину".
Динамика изменилась почти сразу, что позволило украинским силам стабилизировать эту часть линии фронта. Раньше ВСУ могли отражать только приближающиеся атаки пехоты; теперь они могут использовать больше артиллерии против российских огневых точек.
В то же время украинские официальные лица надеются убедить американских союзников разрешить использование ATACMS против конкретных целей.
"Мы могли бы атаковать командные пункты (российской) бригады и всю северную группировку, потому что они расположены в 100 250 километрах от линии фронта"Обычные боеприпасы до них не доберутся. С его помощью мы можем многое сделать, чтобы разрушить их командные центры".
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Я с тобой, жидопедерастический клон не собираюсь беседовать, и вообще печататься.
Просто по тому, что не хочу зависить от милости или немилости мухинско-лысенковских модеров. написал 23.06.2024 12:29
Тебя или твоего шаббес-гоя Бибирку я бы терпел. Но сталинистов до тупого фундаментализма, вплоть до "генетики- продажной девки империализма", вплоть до "гороховых законов попа Менделя"- нет! Но ввиду твоей замечательной, откровенной публикации, если проходящий мимо цензор не скажет- "не по теме", сделаю одну маленькую проверку русских вань на изжитие аллергии на "коричневую чуму". Надеюсь, клон, цензор не забанит. Итак, мой любимый Костомаров про фашистов(а что?) Богдана. "..., резали детей[у жидопедерастов иногда бывают дети-И.С.] на лоне матерей, множество детей разорвали в куски, беременным женщинам распарывали живот, вынимали недоношенный плод и бросали им же в лицо, а некоторым, распоровши живот, впускали туда живую кошку и живот зашивали, а им рубили пальцы, дабы не могли вънуть кошку;..., некоторых насаживали на вертел, жарили их на огне, а потом заставляли матерей есть их[и ели- И.С.]" . Надеюсь, модератор, тебе самому будет любопытно взглянуть на реакцию русских.
Ответить
Надо же
Вот это новость написал 23.06.2024 12:10
Баранов - журналист! ))) Вотэта да! Что, журналы коллекционирует.?.. Какой ты к монахам журналист? Шовинист? Да. Импераст? Да? Комунячий вурдалак? Известно. Совкодрочер? Само собой. Но ты точно не журналист. Вна московии такой зверь даже в красной книге уже не числится. Да и потом, что за преклонение перед западом? По руссски нужно - щелкопер, писака, бумагомаратель... Журналист он!.. Каким местом? )))
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раб Божий Сорин И.Л.-
прилетить вдруг волшебник в написал 23.06.2024 11:14
Самое действенное-уничтожить Москву. 2500 кВ км с 20 миллионами населения можно легко превратить в необитаемую территорию. 1-2 беспилотника, залетевшие на крышу вагона метро или сбросившие умный заряд во время того, как поезд метро выходит на поверхность и активирующие заряд во время движения на линии глубокого заложения, типа станции Комсомольская, легко могут остановить работу Московского Метрополитена. А есть еще 630 АЗС, горящих как спички, 11 локомотивных депо, вокзалы, аэропорты, гидротехнические сооружения (даже обычный летний ливень вызывает в современной Москве коллапс) итд а Напомнить Вам, каким путем Японию загнали в цивилизованный мир? И что потребовалось, чтобы Германия стала "важным звеном западной цивилизации"?
Сейчас на политическом календаре 1939 год, новый Гитлер пытается уничтожить новую Польшу и угрожает все той же старой западной цивилизации. И останавливать его придется все тем же старым способом - войной на полное уничтожение. Сами фашизм и фашистская идеология не уходят - их убирают силой. Но они, как раковая опухоль, возвращаются через какое-то время, и приходится снова укладывать пациента на операционный стол.
Пастухов - реинкарнация позиции Чемберлена, Запад просыпается медленно, как и в тот раз. Но конечный итог будет таким же.
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Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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