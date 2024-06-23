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Московский листок

В ядерной доктрине РФ готовятся изменения

Опубликовано 23.06.2024 в разделе комментариев 24

война атомная бомба
В ядерной доктрине РФ готовятся изменения

В России может измениться ядерная доктрина, если по отношению к стране вырастут угрозы и вызовы. Это потребует изменить время для принятия решения об активации ядерного оружия. Такого мнения придерживается глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов.

О том, что такие изменения могут внести, ранее говорил президент России Владимир Путин.

Об этом он рассказал на фоне западных разработок ядерных устройств малой мощности. По словам президента, российские власти сейчас рассматривают, что и как изменить в доктрине в ответ на эти действия.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 24
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Как Россия должна ответить на удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю?
Опрос дежурного модератора с Ньюслэнда написал 24.06.2024 16:54
Отморозки из ВСУ "поздравили" нас с православным праздником Троицы.
---------------------------------------
В разгар жаркого выходного дня они нанесли удар по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре были уничтожены средствами ПВО, пятая успела активировать боеголовку с кассетными боеприпасами.
-
Смертоносный дождь просыпался на пляж Учкуевка, где в этот жаркий день отдыхали сотни людей с семьями.
В результате удара на месте погибли, по уточненным данным, четыре человека-двое взрослых и двое детей.
-
Ранения разной степени тяжести, по предварительным данным, получили 152 человека, в том числе 28 детей. Пятеро из них, по сообщению медиков, в критическом состоянии.
-
В сердце целая палитра эмоций.
Особенно когда заглядываю в укропаблики и вижу просто запредельную вакханалию напрочь оскотинившихся, захлебывающихся в экстазе каннибалов: "Ну что, москали, добре позагорали?"
-
И тут же-удовлетворенное урчание западных СМИ. Американское издание The Economist прямо выдало:
"Наконец-то из Украины приходят хорошие вести".
Еще раз: хорошие вести для них-это русские дети, убитые натовскими ракетами, оснащенными в нарушение всяческих конвенций кассетными боеголовками.
-
В офисе генсека ООН выдали фразу, что, мол, нехорошо убивать гражданских. Надо как-то обходиться без этаких эксцессов.
Ну а лидеры "мировой демократии" прижухли в поганеньком выжиданьице.
Чего они ждут, как вы думаете?
-
Во-первых, конечно, реакции населения России. Должно ж когда-то, по замыслу наших врагов, лопнуть терпение у людей, которые давно требуют от власти более жестко действовать на Украине.
-
Во-вторых, им хотелось бы отвлечь часть нашей системы ПВО на Крым, и тем самым помочь ВСУ на Харьковском направлении.
-
В-третьих, "цивилизованному" миру дозарезу требуется повод, чтобы навалиться на Россию всей сворой уже открыто и со всем имеющимся оружием.
-
Иногда даже кажется, что они ждут не дождутся, чтобы разгневанная Россия расчехлила ядерную дубину.
-
Впрочем, это, пожалуй, единственное, в чем их хотелки совпадают с желанием жаждущих мести россиян. Не всех, далеко не всех.
-
Но сегодня мне доводилось читать и слышать разные предложения об ответке. Кто-то предлагал долбануть ракетами по переполненные пляжам Одессы-мол, око за око, кровь за кровь.
-
Иные призывали послать привет американцам с нашей подводной лодки "Казань", которая как раз сейчас бороздит воды океана вблизи Кубы.
-
А некоторые вообще настаивали, что пришла пора дать жару западной Украине "необычным" оружием.
За сутки предупредить о готовящемся локальном армагеддоне, чтоб дать время эвакуировать гражданских, а потом разгладить территорию до состояния слегка фонящей пустыни.
-
Эх, господа-товарищи, да разве погибшие сегодня в Севастополе дети воскреснут, если мы убьем детей в Одессе?
-
А вот насчет привета США, пожалуй, можно было бы подумать. Пусть и не с "Казани" и не по "центрам принятия решений", приберегая главные карты к концу игры.
Но, может быть, пора уже хотя бы ронять их БПЛА-разведчики над Черным морем? Вряд ли падение этих "птичек" приведет к термоядерной войне.
-
Или, может, передать хуситам что-то более мощное и точное, нежели те ракеты, которыми они сегодня щекочут "гегемона" везде, где могут до него дотянуться?
-
Нужны, наконец, не угрозы когда-нибудь кого-нибудь привлечь к ответственности, не обещания асимметричных ответов, а вполне конкретные акции возмездия.
---
https://newsland.com/post/7817875-kak-rossiya-dolzhna-otvetit-na-udar-amerikanskimi-raketami-atacms-po-sevastopolyu-opros
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заявление
В генеральную прокуратуру написал 24.06.2024 10:20
Недавно Владимир Путин заявил, что санкции против Северной Кореи являются геноцидом. Поскольку именно Путин подписал в 2018 г. указ о санкциях против КНДР, просим проверить Путина В.В. как организатора геноцида против корейского народа.
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Re: Какая нахууй доктрина пизздина
Неолап написал 24.06.2024 08:34
В Багдаде все спокойно. Сегодня на шебеки и Белгород ничего не ебаанулось и не взорвалось из своих родных бомб и ракет, которые нештатно падают на своих граждан.
Но не повезло Севастополю на отдыхающих которого хуякнуоа ракета своего пво с какого то хууя как всегда никто не виноват. Как и а Криму имеются смерти и раненые всего 124 человека от подумаешь и неизууя не скадешь о нештатнвз сходах ракет ПВО. Это вы теперь вот объясните магаданскому чиновнику у которого дочку 9 лет убили эти не штатные ракетки ПВО . Сочувствую ему как отцу. Вот навряд ли приехавший и убежденный в защите человек понимает такие сходы.
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(без названия)
Фуфло написал 24.06.2024 06:22
Быдлостан-нищестан
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(без названия)
Судья Бредд написал 23.06.2024 23:52
Девять человек погибли в результате атаки боевиков в Махачкале и Дербенте, семеро из них - сотрудники правоохранительных органов. А ведь так стараются путинские спецслужбы, так стараются, так обеспечивают безопсность населюков, уж Татьяну Лазареву в список террористов включили, а эти боевики в Дагестане наверное не имееют аккаунтов в интернете и не говорили ничего крамольного про плешивого кремлевского фюрера
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Какая нахууй доктрина пизздина
Неолап написал 23.06.2024 22:18
Бомбоубежища потушили. Граждаскую оборону похерили. На каждом социалистическая предприятии имелось обучение гражданской обороне и куда в случае ядерной войны скрываться. В каждом учебном Советском заведении обучали гражданской обороне. ....
.
А что сделали в Белгороде чиновники чтобы отмазаться от высоких вертикалтнвх чиновников. Они остановки из бетонных стен возвели. Чем и порадовали жителей . Стали срать там как в туалетах. Вот и все спасение от ядерной бомбы. Не успеешь даже добежать др этой говняной конструкции и даже обосраться путью не доьежав не успеешь.
Вот те и вся доктрина сраная. Своими бомбами закидают. Нештатно. Сойдут как всегда не на тех и не там куда надо.
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Хулиш нам ваш Харькив
Неолап написал 23.06.2024 22:11
Нам бы по нам наши не бомбили а это уже хорошо. Сегодня Шебеки и Белгород не бомбили вроде.
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Re:головне
Fall написал 23.06.2024 21:06
Поэтому лично я моюсь по 2 раза дню.
И от отсутствия эрекции особо не страдаю.
И вообще я другой ориентации,гейропейской
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Re:головне
Fall написал 23.06.2024 20:40
У трупина случилась набухание и эрекция ядерной доктрины. Надо летом чаще мыться.
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Нутро русского мира
Правда просто написал 23.06.2024 20:36
Русский мир это ненависть к нерусским,звериная жестокость, алчность, жадность, зависть, расизм, ксенофобия, алкоголизм, наркомания, проституция, гомосексуализм и гомофобия, коррупция, пропаганда, культ войны и смерти, нищета, грязь, мусор,русские всегда винят в своих бедах нерусских, жирные депутаты и чиновники живущие в странах НАТО.
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Ку: Тамара Эйвдульман написал 23.06.2024 19:48
Томке Вдулейман написал 23.06.2024 20:02
Томочка!
Какого из Путиных ты имеешь ввиду?
У нас их много,хватит на вас всех-)
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Ракеты по по Севастополю запускали из Николаева
будет массовый удар возмездия по всей Бандерляндии написал 23.06.2024 20:00
Персональные данные тех вояк ВСУ,кто непосредственно запускал сами ракеты и их западные инструкторы,кто вводил кооординаты для запуска этих 5-ти АТАСМS,устанавливаются агентурой российских спецслужб на Украине для их последующей ликвидации.
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(без названия)
Тамара Эйвдульман написал 23.06.2024 19:48
СВО стала напоминать историю Крымской войны прошлого века, где на весь свет опозорился жандарм Европы Николай Палкин, на фоне чего простудился и помер. Севастополь бомбят и почти весь флот уже затоплен. Путину пора заказывать гроб, чистое исподнее и белые тапочки
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На Западе предрекли крах НАТО
после победы России на Украине написал 23.06.2024 17:28
Бывший разведчик США Риттер:
НАТО распадется после победы России на Украине
---------------------------------------
НАТО распадется после победы России в конфликте на Укриане.
Крах Североатлантического альянса предрек офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире подкаста "Ask the Inspector",опубликованном на странице экс-разведчика в соцсети Х.
-
https://x.com/RealScottRitter/status/1804303637990248824
-
"На самом деле победа России ставит под угрозу дальнейшее существование альянса", заявил эксперт.
По его словам, последствия роковых ошибок НАТО в Афганистане и на Украине в итоге приведут к его исчезновению.
-
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон отметил, что потери Вооруженных сил Украины на фронте сопоставимы с утратой целой бригады солдат в день.
-
Он подчеркнул, что запасы поставленной западными странами техники быстро истощаются.
---------------------------
Ints Kalnins / Reuters
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Re: Что это с вами,хохлы и подхохлики?
Неолап написал 23.06.2024 17:17
"""Бандеронацизм в Хохляндии будет уничожен на корню.""""
Так вот хохлы там и кацапы которых типа освободили это гражданское население и его уничтожать нельзя.
А бандеровцев как из начальную цель уничтожайте. А не скатывайтесь на уровень террористов причесывая нацистов с мирным населением под одну гребенку и разжигание ненависть последних.
И вои с такой идиотическими целями и мотивацией не победить никогда. Хоть обосритесь все герои пОцаны.
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Представляю картину
Кущ представил написал 23.06.2024 17:13
ВовОчко ерзая на стуле и высунув кончик языка выводит на листочке "Дактрина" (ядирная). Штобы фсе баялись и ни насмихались мы будим кидатся ядирнай бомбай в омерику и визде. Если будут бить меня ногой. Число сиводня. Подпись Вова.
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Ну какая назвуй еще доктрина
Неолап написал 23.06.2024 17:12
Когда свое же ПВО убивает саоих граждан. В Крыму от падающих ракет ПВО поубивали и по корежило 124 отдыхающих. Убило и дочку отлыхающего манаданца чиновника.
Вообще то отлызающих если сделали рекламу безопасности для отдыха в Крыму будте любезны исполнять или предупреждать или очищать людных места при прилетах.
А ничего не меняется. Хуяярят по своим как в тире. .. Но одно хорошо что хоть бомбы фаб 500 как на Белгород не бросают нештатно.
А теперь как бы еще и фаб 3000 не ебаанули по своим пока доставляют на Харьков эти громадины разрушающие целые кварталы.
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Re: Вы с Украины штоль написал 23.06.2024 16:05
beih написал 23.06.2024 16:47
С какой целью интересуетесь?
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Re: Пукну
Да никак написал 23.06.2024 16:08
Ты не пукнешь, страпон тебе для этого надо вытащить огромный из своего ректума.
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Re: Раб Божий Сорин И.Л.-
Вы с Украины штоль написал 23.06.2024 16:05
Пишите так увлекательно?
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