В ядерной доктрине РФ готовятся изменения

В России может измениться ядерная доктрина, если по отношению к стране вырастут угрозы и вызовы. Это потребует изменить время для принятия решения об активации ядерного оружия. Такого мнения придерживается глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов.
О том, что такие изменения могут внести, ранее говорил президент России Владимир Путин.
Об этом он рассказал на фоне западных разработок ядерных устройств малой мощности. По словам президента, российские власти сейчас рассматривают, что и как изменить в доктрине в ответ на эти действия.
А.Б.
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Опрос дежурного модератора с Ньюслэнда написал 24.06.2024 16:54
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В разгар жаркого выходного дня они нанесли удар по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре были уничтожены средствами ПВО, пятая успела активировать боеголовку с кассетными боеприпасами.
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Смертоносный дождь просыпался на пляж Учкуевка, где в этот жаркий день отдыхали сотни людей с семьями.
В результате удара на месте погибли, по уточненным данным, четыре человека-двое взрослых и двое детей.
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Ранения разной степени тяжести, по предварительным данным, получили 152 человека, в том числе 28 детей. Пятеро из них, по сообщению медиков, в критическом состоянии.
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В сердце целая палитра эмоций.
Особенно когда заглядываю в укропаблики и вижу просто запредельную вакханалию напрочь оскотинившихся, захлебывающихся в экстазе каннибалов: "Ну что, москали, добре позагорали?"
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И тут же-удовлетворенное урчание западных СМИ. Американское издание The Economist прямо выдало:
"Наконец-то из Украины приходят хорошие вести".
Еще раз: хорошие вести для них-это русские дети, убитые натовскими ракетами, оснащенными в нарушение всяческих конвенций кассетными боеголовками.
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В офисе генсека ООН выдали фразу, что, мол, нехорошо убивать гражданских. Надо как-то обходиться без этаких эксцессов.
Ну а лидеры "мировой демократии" прижухли в поганеньком выжиданьице.
Чего они ждут, как вы думаете?
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Во-первых, конечно, реакции населения России. Должно ж когда-то, по замыслу наших врагов, лопнуть терпение у людей, которые давно требуют от власти более жестко действовать на Украине.
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Во-вторых, им хотелось бы отвлечь часть нашей системы ПВО на Крым, и тем самым помочь ВСУ на Харьковском направлении.
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В-третьих, "цивилизованному" миру дозарезу требуется повод, чтобы навалиться на Россию всей сворой уже открыто и со всем имеющимся оружием.
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Иногда даже кажется, что они ждут не дождутся, чтобы разгневанная Россия расчехлила ядерную дубину.
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Впрочем, это, пожалуй, единственное, в чем их хотелки совпадают с желанием жаждущих мести россиян. Не всех, далеко не всех.
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Но сегодня мне доводилось читать и слышать разные предложения об ответке. Кто-то предлагал долбануть ракетами по переполненные пляжам Одессы-мол, око за око, кровь за кровь.
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Иные призывали послать привет американцам с нашей подводной лодки "Казань", которая как раз сейчас бороздит воды океана вблизи Кубы.
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А некоторые вообще настаивали, что пришла пора дать жару западной Украине "необычным" оружием.
За сутки предупредить о готовящемся локальном армагеддоне, чтоб дать время эвакуировать гражданских, а потом разгладить территорию до состояния слегка фонящей пустыни.
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Эх, господа-товарищи, да разве погибшие сегодня в Севастополе дети воскреснут, если мы убьем детей в Одессе?
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А вот насчет привета США, пожалуй, можно было бы подумать. Пусть и не с "Казани" и не по "центрам принятия решений", приберегая главные карты к концу игры.
Но, может быть, пора уже хотя бы ронять их БПЛА-разведчики над Черным морем? Вряд ли падение этих "птичек" приведет к термоядерной войне.
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Или, может, передать хуситам что-то более мощное и точное, нежели те ракеты, которыми они сегодня щекочут "гегемона" везде, где могут до него дотянуться?
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Нужны, наконец, не угрозы когда-нибудь кого-нибудь привлечь к ответственности, не обещания асимметричных ответов, а вполне конкретные акции возмездия.
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https://newsland.com/post/7817875-kak-rossiya-dolzhna-otvetit-na-udar-amerikanskimi-raketami-atacms-p
В генеральную прокуратуру написал 24.06.2024 10:20
Неолап написал 24.06.2024 08:34
Но не повезло Севастополю на отдыхающих которого хуякнуоа ракета своего пво с какого то хууя как всегда никто не виноват. Как и а Криму имеются смерти и раненые всего 124 человека от подумаешь и неизууя не скадешь о нештатнвз сходах ракет ПВО. Это вы теперь вот объясните магаданскому чиновнику у которого дочку 9 лет убили эти не штатные ракетки ПВО . Сочувствую ему как отцу. Вот навряд ли приехавший и убежденный в защите человек понимает такие сходы.
Фуфло написал 24.06.2024 06:22
Судья Бредд написал 23.06.2024 23:52
Неолап написал 23.06.2024 22:18
.
А что сделали в Белгороде чиновники чтобы отмазаться от высоких вертикалтнвх чиновников. Они остановки из бетонных стен возвели. Чем и порадовали жителей . Стали срать там как в туалетах. Вот и все спасение от ядерной бомбы. Не успеешь даже добежать др этой говняной конструкции и даже обосраться путью не доьежав не успеешь.
Вот те и вся доктрина сраная. Своими бомбами закидают. Нештатно. Сойдут как всегда не на тех и не там куда надо.
Неолап написал 23.06.2024 22:11
Fall написал 23.06.2024 21:06
И от отсутствия эрекции особо не страдаю.
И вообще я другой ориентации,гейропейской
Fall написал 23.06.2024 20:40
Правда просто написал 23.06.2024 20:36
Томке Вдулейман написал 23.06.2024 20:02
Какого из Путиных ты имеешь ввиду?
У нас их много,хватит на вас всех-)
будет массовый удар возмездия по всей Бандерляндии написал 23.06.2024 20:00
Тамара Эйвдульман написал 23.06.2024 19:48
после победы России на Украине написал 23.06.2024 17:28
НАТО распадется после победы России на Украине
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НАТО распадется после победы России в конфликте на Укриане.
Крах Североатлантического альянса предрек офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире подкаста "Ask the Inspector",опубликованном на странице экс-разведчика в соцсети Х.
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https://x.com/RealScottRitter/status/1804303637990248824
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"На самом деле победа России ставит под угрозу дальнейшее существование альянса", заявил эксперт.
По его словам, последствия роковых ошибок НАТО в Афганистане и на Украине в итоге приведут к его исчезновению.
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Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон отметил, что потери Вооруженных сил Украины на фронте сопоставимы с утратой целой бригады солдат в день.
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Он подчеркнул, что запасы поставленной западными странами техники быстро истощаются.
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Ints Kalnins / Reuters
Неолап написал 23.06.2024 17:17
Так вот хохлы там и кацапы которых типа освободили это гражданское население и его уничтожать нельзя.
А бандеровцев как из начальную цель уничтожайте. А не скатывайтесь на уровень террористов причесывая нацистов с мирным населением под одну гребенку и разжигание ненависть последних.
И вои с такой идиотическими целями и мотивацией не победить никогда. Хоть обосритесь все герои пОцаны.
Кущ представил написал 23.06.2024 17:13
Неолап написал 23.06.2024 17:12
Вообще то отлызающих если сделали рекламу безопасности для отдыха в Крыму будте любезны исполнять или предупреждать или очищать людных места при прилетах.
А ничего не меняется. Хуяярят по своим как в тире. .. Но одно хорошо что хоть бомбы фаб 500 как на Белгород не бросают нештатно.
А теперь как бы еще и фаб 3000 не ебаанули по своим пока доставляют на Харьков эти громадины разрушающие целые кварталы.
beih написал 23.06.2024 16:47
Да никак написал 23.06.2024 16:08
Вы с Украины штоль написал 23.06.2024 16:05