В ядерной доктрине РФ готовятся изменения

В России может измениться ядерная доктрина, если по отношению к стране вырастут угрозы и вызовы. Это потребует изменить время для принятия решения об активации ядерного оружия. Такого мнения придерживается глава оборонного комитета ГД Андрей Картаполов.

О том, что такие изменения могут внести, ранее говорил президент России Владимир Путин.

Об этом он рассказал на фоне западных разработок ядерных устройств малой мощности. По словам президента, российские власти сейчас рассматривают, что и как изменить в доктрине в ответ на эти действия.

А.Б.