Названы нормы пива для мужчин и женщин

Лето, жара, и вопрос пива становится особо актуальным.
Еще в начале журналистской карьеры я прославился (без ложной скромности) материалами про пиво - представьте, разгар антиалкогольного указа, а в "Московском комсомольце" вдруг появляется материал, как хорошо в жаркий день сделать глоток-другой пивка... Это была слава! Настоящая!
Представляете себе очереди за пивом той поры? Так вот, в этих гигантских очередях мне уступали место! Говорю - слава...
Ну, сейчас пивом хоть залейся. Но вопрос, сколько заливать по-прежнему актуален.
Строго говоря, безопасной дозировки алкоголя не существует, речь идёт только об относительной безопасности. Мол, среднепьющему гражданину от кружки пива скорей всего ничего не будет. До войны даже водителям разрешалось.
Так, для мужчин принятая норма и составляет 500 мл пива, то есть стандартную кружку. Как вариант - 200 мл вина, 60 мл водки.
Для женщин почему-то меньше - это 250 мл пива, 100 мл вина, 30 мл водки.
Однако, важно не пить вообще не менее трёх-четырёх дней в неделю... Сразу вспоминается анекдот: раз в неделю надо давать организму встряску - и не пить!
А.Б.
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хохлы придумали способ спасения от могилизации написал 24.06.2024 18:44
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На Украине в этом году было подано более 200 тысяч заявлений на программы магистратуры и аспирантуры, что стало рекордом за последнее время.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя министра образования и науки страны Михаила Винницкого.
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При этом, по данным издания, увеличение количества мест на программах украинских высших учебных заведений не планируется.
Руководство страны, наоборот, планирует "отфильтровать реальных ученых" от тех, кто поступает в университеты "с другой целью", указал Винницкий.
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УНИАН также отмечает резкое увеличение доли мужчин среди поступающих в аспирантуру.
Если до начала конфликта они составляли лишь треть обучающихся, то в 2023 году среди аспирантов было уже 72 процента мужчин старше 30 лет. В издании связывают это с тем, что очное обучение на программах аспирантуры является законным основанием для отсрочки от мобилизации.
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Brian Snyder / Reuters
Неолап написал 24.06.2024 08:49
Что ? ПОцаны жалеете что не дошел.
Будни бандеровской хохлопомойки написал 23.06.2024 17:32
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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерала Юрия Содоля виновным в провале под Торецком.
Об этом политик сообщила в своем Telegram-канале.
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"По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк, руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе",выступила с обвинением Безуглая.
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Депутат заявила, что намерена направить соответствующий запрос относительно его командировок.
Также она опубликовала фотографию Содоля в ресторане. На снимке он держит рюмку и улыбается.
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Ранее Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Торецка Донецкой народной республики. По ее словам, защитные фортификационные сооружения не были подготовлены, а переброшенные на тот участок фронта украинские подразделения уже понесли потери. В результате Российская армия близка к выходу на трассу, ведущую непосредственно в город.
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Viacheslav Ratynskyi / Reuters
вернее порхатенькой лесбиянке-) написал 23.06.2024 17:19
Это давно всем известно.
Ты прямо как твоя двоюродная сестра Сара-)
раб Божий, Сорин И.Л., гей и порхатенькаЙЙ написал 23.06.2024 17:13
Неолап написал 23.06.2024 17:03
и выпускаемое у нас по западным лицензиям тоже написал 23.06.2024 15:32
А так как женского гормона в пиве избыточно,то у мужчин подавляется тестостерон.
В итоге это приводит к импотенции.
НЕ верите спросите у клона местного лже-Сорина,он не даст соврать.
Да и пиво сейчас не то,что выпускалось в Союзе.
Ну не может пиво годами лежать в бутылках и не сниматься с реализации.
Что туда для этого добавляют никому не известно.
Так,чтоуесли уж совсем невтерпеж,то не пейте вы эту западную дрянь,а выпейте кружечку -другую крафтового отечественного пива в розлив.
LesecoPl написал 23.06.2024 15:12
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Показывают они как работать с админ панелью казино
Как думаете доход хоть какой то будет?
Prazd написал 23.06.2024 14:35
батарея А.Б. написал 23.06.2024 14:20
а если на бабу не стоит пей витамины для мужчин. тестостерон хотя бы.
на этом расчудесном сайте. Ты, видимо им социально написал 23.06.2024 12:16
Если на бабу не стоит, ищи другие развлечения, а не пиво с водкой, потому как похмелье придет и опять без пива не взглянешь на это чудище с дырочкой, а вслед алкоголизьм...