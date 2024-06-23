Названы нормы пива для мужчин и женщин

Лето, жара, и вопрос пива становится особо актуальным.

Еще в начале журналистской карьеры я прославился (без ложной скромности) материалами про пиво - представьте, разгар антиалкогольного указа, а в "Московском комсомольце" вдруг появляется материал, как хорошо в жаркий день сделать глоток-другой пивка... Это была слава! Настоящая!

Представляете себе очереди за пивом той поры? Так вот, в этих гигантских очередях мне уступали место! Говорю - слава...

Ну, сейчас пивом хоть залейся. Но вопрос, сколько заливать по-прежнему актуален.

Строго говоря, безопасной дозировки алкоголя не существует, речь идёт только об относительной безопасности. Мол, среднепьющему гражданину от кружки пива скорей всего ничего не будет. До войны даже водителям разрешалось.

Так, для мужчин принятая норма и составляет 500 мл пива, то есть стандартную кружку. Как вариант - 200 мл вина, 60 мл водки.

Для женщин почему-то меньше - это 250 мл пива, 100 мл вина, 30 мл водки.

Однако, важно не пить вообще не менее трёх-четырёх дней в неделю... Сразу вспоминается анекдот: раз в неделю надо давать организму встряску - и не пить!

А.Б.