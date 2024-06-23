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Московский листок

Названы нормы пива для мужчин и женщин

Опубликовано 23.06.2024 в разделе комментариев 11

пиво норма
Названы нормы пива для мужчин и женщин

Лето, жара, и вопрос пива становится особо актуальным.

Еще в начале журналистской карьеры я прославился (без ложной скромности) материалами про пиво - представьте, разгар антиалкогольного указа, а в "Московском комсомольце" вдруг появляется материал, как хорошо в жаркий день сделать глоток-другой пивка... Это была слава! Настоящая!

Представляете себе очереди за пивом той поры? Так вот, в этих гигантских очередях мне уступали место! Говорю - слава...

Ну, сейчас пивом хоть залейся. Но вопрос, сколько заливать по-прежнему актуален.

Строго говоря, безопасной дозировки алкоголя не существует, речь идёт только об относительной безопасности. Мол, среднепьющему гражданину от кружки пива скорей всего ничего не будет. До войны даже водителям разрешалось.

Так, для мужчин принятая норма и составляет 500 мл пива, то есть стандартную кружку. Как вариант - 200 мл вина, 60 мл водки.

Для женщин почему-то меньше - это 250 мл пива, 100 мл вина, 30 мл водки.

Однако, важно не пить вообще не менее трёх-четырёх дней в неделю... Сразу вспоминается анекдот: раз в неделю надо давать организму встряску - и не пить!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 11
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В Хохляндии заявили о рекордном количестве заявлений в аспирантуру и магистратуру
хохлы придумали способ спасения от могилизации написал 24.06.2024 18:44
На Украине в аспирантуру и магистратуру подалось рекордное число мужчинок
===========================================
На Украине в этом году было подано более 200 тысяч заявлений на программы магистратуры и аспирантуры, что стало рекордом за последнее время.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя министра образования и науки страны Михаила Винницкого.
=
При этом, по данным издания, увеличение количества мест на программах украинских высших учебных заведений не планируется.
Руководство страны, наоборот, планирует "отфильтровать реальных ученых" от тех, кто поступает в университеты "с другой целью", указал Винницкий.
=
УНИАН также отмечает резкое увеличение доли мужчин среди поступающих в аспирантуру.
Если до начала конфликта они составляли лишь треть обучающихся, то в 2023 году среди аспирантов было уже 72 процента мужчин старше 30 лет. В издании связывают это с тем, что очное обучение на программах аспирантуры является законным основанием для отсрочки от мобилизации.
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Brian Snyder / Reuters
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Re: В Хохляндии назвали виновника провала ВСУ под Торецком
Неолап написал 24.06.2024 08:49
Тут отчего то в связи с началом ВОВ 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили и нами объявили что началась война. Так вот вспоминают отчего то Евгения Пригожина ииего разбойников, который от нехуяя делать, так между прочим рванули на Москвубад из которого все чиновники вместе с чуркой главныи командиром и мишустиками сььебались от страха насрав в штаны. Остался один Бортников и Валька полстакана для смелости приняв . И вои эти разбойники беспрепятственно прошли путь до москвабада . И что то никакого единения народа не произошло. А наоборот разбойников народ встречал на дорогах ч цветами и наилучшими пожеланиями. Никто не мешал ни силовики ни граждане защищать вертикальных воров. Никто даже не дернулся защищать воровскую вертикаль а только радовались . Не смотря что страшный разбойник шел на столицу вертикали.
Что ? ПОцаны жалеете что не дошел.
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В Хохляндии назвали виновника провала ВСУ под Торецком
Будни бандеровской хохлопомойки написал 23.06.2024 17:32
Депутат Рады Безуглая обвинила генерала ВСУ в провале под Торецком
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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерала Юрия Содоля виновным в провале под Торецком.
Об этом политик сообщила в своем Telegram-канале.
=
"По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк, руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе",выступила с обвинением Безуглая.
=
Депутат заявила, что намерена направить соответствующий запрос относительно его командировок.
Также она опубликовала фотографию Содоля в ресторане. На снимке он держит рюмку и улыбается.
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Ранее Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Торецка Донецкой народной республики. По ее словам, защитные фортификационные сооружения не были подготовлены, а переброшенные на тот участок фронта украинские подразделения уже понесли потери. В результате Российская армия близка к выходу на трассу, ведущую непосредственно в город.
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Viacheslav Ratynskyi / Reuters
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Порхатенькому гею
вернее порхатенькой лесбиянке-) написал 23.06.2024 17:19
Оксанка!
Это давно всем известно.
Ты прямо как твоя двоюродная сестра Сара-)
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Поставляемое нам с Запада пиво в бутылках-это по сути отрава
раб Божий, Сорин И.Л., гей и порхатенькаЙЙ написал 23.06.2024 17:13
Я много пиво пила в дестве и у меня член становился длинный, так что я его сама сосала. Подвлять тестостерон, сосать его.
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Так все умные люди они алкоголики
Неолап написал 23.06.2024 17:03
Баранов был пивным алкоголиком. Ну счастливый человек был в молодости. А теперь не попьешь в волюшку. И разница в принципе живого и порошкового пива только в градусах. Но разбавлять спиртом и то и то и как раньше было живое пиво навряд ли вы где попьете.
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Поставляемое нам с Запада пиво в бутылках-это по сути отрава
и выпускаемое у нас по западным лицензиям тоже написал 23.06.2024 15:32
От пива у мужчин растет живот,ибо в пиве очень много женского гормона.
А так как женского гормона в пиве избыточно,то у мужчин подавляется тестостерон.
В итоге это приводит к импотенции.
НЕ верите спросите у клона местного лже-Сорина,он не даст соврать.
Да и пиво сейчас не то,что выпускалось в Союзе.
Ну не может пиво годами лежать в бутылках и не сниматься с реализации.
Что туда для этого добавляют никому не известно.
Так,чтоуесли уж совсем невтерпеж,то не пейте вы эту западную дрянь,а выпейте кружечку -другую крафтового отечественного пива в розлив.
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LesecoPl
LesecoPl написал 23.06.2024 15:12
Добрый день, подскажите покупать ли интернет казино? Будет ли прибыль с такого сайта? Продают его на главной странице этого сайта
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Показывают они как работать с админ панелью казино
Как думаете доход хоть какой то будет?
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Re:головне
Prazd написал 23.06.2024 14:35
Кацапы вместо пива пьют пиcи сиротки Хаси.
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(без названия)
батарея А.Б. написал 23.06.2024 14:20
полтора в розлив 1-2 раза в неделю.
а если на бабу не стоит пей витамины для мужчин. тестостерон хотя бы.
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Модер сказал мне- "не по теме". Ну и оставайся, традиционно
на этом расчудесном сайте. Ты, видимо им социально написал 23.06.2024 12:16
В жарких странах не пьють , а в жару вкушають фрукты и томаты, касаемо пива - это баловство и удар по почкам, подагра, цистит, простатит.
Если на бабу не стоит, ищи другие развлечения, а не пиво с водкой, потому как похмелье придет и опять без пива не взглянешь на это чудище с дырочкой, а вслед алкоголизьм...
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