Трамп отменит налог на чаевые

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks $500 чаевых, также написав на чеке «долой налоги на чаевые».
Посещение Трампом заведения было незапланированным.
Сообщается, что Трамп произвел большое впечатление не столько чаевыми в размере 500 долларов, но в основном тем, что написал на квитанции «долой налоги на чаевые.
В рамках своей предвыборной кампании республиканец обещает в случае возвращения в Белый дом отменить налог с чаевых, которые представляют один из главных доходов официантов, барменов и прочих халдеев.
Но вообще налог на чаевые надо же было придумать!
А.Б.
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Hrent написал 24.06.2024 21:34
Охренеть,не встать!-)
Как говорят у нас на Руси
-У кого чего болит,тот о том и говорит.
Был такой посол в Хохляндии Витя Черномрыдин.
Так он гутарил
-Если у вас хохлы,что-то чешется,чешите в другом месте.
Он хоть и косноязыче был,но видел самую суть явлкния.
Вобщем,Ганна,ты не расстраивайся.
Жди русских "хирургов",они тебя вылечат от этого бесовского зуда-)
Pupi написал 24.06.2024 18:58
Promotionmayom написал 24.06.2024 09:44
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EvelynViarf написал 24.06.2024 08:07
Miro написал 23.06.2024 21:15
Разумеется у Трампа,как миллиардера,денег куры не клюют.
Молюсь каждый день за победу Трампа над самоходным дедом на предстоящих выборах в Пиндостане.
Как говорят в Бандерляндии
Трамп придэ,
Порядок наведэ!
Miro написал 23.06.2024 21:06
EvelynViarf написал 23.06.2024 20:44
А шо? Все верно ведь гутарит написал 23.06.2024 17:43
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Сегодня украинскому гражданину в любой момент могут запретить общаться на русском языке независимо от того, где и зачем он начинает разговор.
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Украина Зеленского занимается активным наступлением на права русскоязычных граждан, объявляет их врагами и предателями.
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Украине Зеленского свободные граждане не нужны
В языковых скандалах и силовой мобилизации украинцев заложен один и тот же принцип: человек не хочет, его заставляют "именем государства".
Поэтому сначала гражданину запрещают говорить на его родном языке, а потом ему запрещают жить его обычной жизнью, ловят как животное и отправляют на фронт умирать.
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В первом и во втором случае человека выбрасывают из его обычной жизни, навязывают чуждые ему правила и ценности, заставляют служить этим интересам западных хозяев.
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Основная задача нацистского государства, созданного Зеленским, лишить человека прав, заставить боятся власти, подчинятся ей, подкупать ее за то, что имеешь право дышать с ней одним воздухом.
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Насильственная украинизация оказалась фокусом для украинских неонацистов, который позволил объявить неполноценными гражданами три четверти населения страны.
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Все это делалось не просто так, ведь "неполноценные" должны платить "полноценным", угождать им и отдавать себя и свое кровное под страхом уничтожения.
Идеология нацизма по отношению к неполноценным& гражданам проста: на неполноценных права и свободы не распространяются, а "государство" их не только не защищает, но и терроризирует, поскольку их нахождение в его пределах крайне нежелательно.
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Разделив граждан на "полноценных" и "неполноценных", нацистская власть предлагает "полноценным" жить за счет "неполноценных", отсюда и высокая популярность такой идеологии, поскольку дает возможность посредственности унижать и уничтожать тех, кто ее в чем-либо обошел.
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Нацизм натравливает посредственность на тех, кто достигает результатов в жизни, и за счет этой травли обретает власть.
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Зеленский обещал добиться мира и покончить с русофобией, но пошел по противоположному пути, обманув тех, кто за него голосовал. Он, как и его предшественник Порошенко, решил, что травить русскоязычных украинцев выгоднее, чем соблюдать их права и свободы.
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Сегодня тюрьмы Украины переполнены инакомыслящими. Появилась информация, что для политических заключенных создаются концлагеря, поскольку тюрьмы их вместить не в состоянии.
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Читать полностью
https://newsland.com/post/7817357-viktor-medvedchuk-prinuditelnoe-nasazhdenie-ukrainizacii-kak-fakto
Ха-ха-ха написал 23.06.2024 15:36