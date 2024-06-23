Трамп отменит налог на чаевые

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks $500 чаевых, также написав на чеке «долой налоги на чаевые».

Посещение Трампом заведения было незапланированным.

Сообщается, что Трамп произвел большое впечатление не столько чаевыми в размере 500 долларов, но в основном тем, что написал на квитанции «долой налоги на чаевые.

В рамках своей предвыборной кампании республиканец обещает в случае возвращения в Белый дом отменить налог с чаевых, которые представляют один из главных доходов официантов, барменов и прочих халдеев.

Но вообще налог на чаевые надо же было придумать!

А.Б.