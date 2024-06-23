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Московский листок

Трамп отменит налог на чаевые

Опубликовано 23.06.2024 в разделе комментариев 9

выборы трамп
Трамп отменит налог на чаевые

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks $500 чаевых, также написав на чеке «долой налоги на чаевые».

Посещение Трампом заведения было незапланированным.

Сообщается, что Трамп произвел большое впечатление не столько чаевыми в размере 500 долларов, но в основном тем, что написал на квитанции «долой налоги на чаевые.

В рамках своей предвыборной кампании республиканец обещает в случае возвращения в Белый дом отменить налог с чаевых, которые представляют один из главных доходов официантов, барменов и прочих халдеев.

Но вообще налог на чаевые надо же было придумать!

 А.Б.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Re: Re:головне Pupsik написала 24.06.2024 18:58
Hrent написал 24.06.2024 21:34
Так у тебя ишшо и мандавошки?
Охренеть,не встать!-)
Как говорят у нас на Руси
-У кого чего болит,тот о том и говорит.
Был такой посол в Хохляндии Витя Черномрыдин.
Так он гутарил
-Если у вас хохлы,что-то чешется,чешите в другом месте.
Он хоть и косноязыче был,но видел самую суть явлкния.
Вобщем,Ганна,ты не расстраивайся.
Жди русских "хирургов",они тебя вылечат от этого бесовского зуда-)
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Re: Re:головне
Pupi написал 24.06.2024 18:58
Лично у тебя есть миллиард мaндaвoшeк и один доллар.
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Promotionmayom
Promotionmayom написал 24.06.2024 09:44
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EvelynViarf
EvelynViarf написал 24.06.2024 08:07
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Re:головне
Miro написал 23.06.2024 21:15
Это я пошутила.
Разумеется у Трампа,как миллиардера,денег куры не клюют.
Молюсь каждый день за победу Трампа над самоходным дедом на предстоящих выборах в Пиндостане.
Как говорят в Бандерляндии
Трамп придэ,
Порядок наведэ!
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Re:головне
Miro написал 23.06.2024 21:06
У Трампа нет денег. Он, как содержанка Мона, может расплачиваться только фишками от казино.
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EvelynViarf
EvelynViarf написал 23.06.2024 20:44
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Принудительное насаждение украинизации как фактор ликвидации украинского государства
А шо? Все верно ведь гутарит написал 23.06.2024 17:43
Несмотря на то, что коллективный Запад объявил Украину образцом демократии, языковые скандалы в стране не утихают.
------------------------------------------
Сегодня украинскому гражданину в любой момент могут запретить общаться на русском языке независимо от того, где и зачем он начинает разговор.
.
Украина Зеленского занимается активным наступлением на права русскоязычных граждан, объявляет их врагами и предателями.
.
Украине Зеленского свободные граждане не нужны
В языковых скандалах и силовой мобилизации украинцев заложен один и тот же принцип: человек не хочет, его заставляют "именем государства".
Поэтому сначала гражданину запрещают говорить на его родном языке, а потом ему запрещают жить его обычной жизнью, ловят как животное и отправляют на фронт умирать.
.
В первом и во втором случае человека выбрасывают из его обычной жизни, навязывают чуждые ему правила и ценности, заставляют служить этим интересам западных хозяев.
.
Основная задача нацистского государства, созданного Зеленским, лишить человека прав, заставить боятся власти, подчинятся ей, подкупать ее за то, что имеешь право дышать с ней одним воздухом.
.
Насильственная украинизация оказалась фокусом для украинских неонацистов, который позволил объявить неполноценными гражданами три четверти населения страны.
.
Все это делалось не просто так, ведь "неполноценные" должны платить "полноценным", угождать им и отдавать себя и свое кровное под страхом уничтожения.
Идеология нацизма по отношению к неполноценным& гражданам проста: на неполноценных права и свободы не распространяются, а "государство" их не только не защищает, но и терроризирует, поскольку их нахождение в его пределах крайне нежелательно.
.
Разделив граждан на "полноценных" и "неполноценных", нацистская власть предлагает "полноценным" жить за счет "неполноценных", отсюда и высокая популярность такой идеологии, поскольку дает возможность посредственности унижать и уничтожать тех, кто ее в чем-либо обошел.
.
Нацизм натравливает посредственность на тех, кто достигает результатов в жизни, и за счет этой травли обретает власть.
.
Зеленский обещал добиться мира и покончить с русофобией, но пошел по противоположному пути, обманув тех, кто за него голосовал. Он, как и его предшественник Порошенко, решил, что травить русскоязычных украинцев выгоднее, чем соблюдать их права и свободы.
.
Сегодня тюрьмы Украины переполнены инакомыслящими. Появилась информация, что для политических заключенных создаются концлагеря, поскольку тюрьмы их вместить не в состоянии.
.
Читать полностью
https://newsland.com/post/7817357-viktor-medvedchuk-prinuditelnoe-nasazhdenie-ukrainizacii-kak-faktor-likvidacii-ukrainskogo-gosudarstva
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Налог на чаевые-это тупость и жадность Бидона
Ха-ха-ха написал 23.06.2024 15:36
А Трамп умница.
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