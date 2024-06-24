Досадный промах

Все стороны конфликта на Украине должны принимать меры, чтобы избегать жертв среди гражданского населения. Таким образом прокомментировал в ответ на запрос ТАСС атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
То есть по мнению представителя генсека ООН российская и украинская стороны несут примерно равную ответственность за трагедию на пляже в Учкуевке, где американская ракета с кассетными зарядами ранила 151 человека, сообщалось о пятерых погибших, двое из которых – дети.
Пентагон осведомлен о трагедии в Севастополе 23 июня: «Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать». – сказано в ответе американского оборонного ведомства для агентства РИА Новости.
Украина, в отличие от России, подписала конвенцию о запрете кассетных хзарядов, что никак не помешало ей использовать американские ракеты с такими зарядами над городом.
Учкуевка расположена на Северной стороне города, там нет особвъ обънетов для поражения ракетами типа ATACMS, зато есть лучший в городе песчаный пляж, в полдень переполненный людьми...
Это очевидное военное преступление без срока давности, вне зависимости от того, произошло это в "аннексированном" Севастополе или, допустим, где еще. Но наши бывшие СМИ обязательно добавляют "аннексированный" к имени города, как-будто это оправдывает ранения 27 детей на пляже...
Впрочем, США разрешили использовать свои ракеты для ударов вглубь российской территории, так что пляжи в Сочи или где-нибудь в Самаре тоже - допустимая цель.
А.Б.
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Неолап написал 24.06.2024 21:51
Неолап написал 24.06.2024 21:49
Неолап написал 24.06.2024 21:46
Так хуули вы оскорбляетесь гаспада на свои разрушения и не даете украинцам скорбить на их разрушения и смерти . Вы до сих пор зууета пляжная ращнеденная крымским нежным солнцем и песком не поняли что это война. А аойна жто смерть. Ужасы и разруха.
Нелигитимный презик уже никому не доверяет написал 24.06.2024 21:43
Их анонсировал "президент" республики Владимир Зеленский.
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"Управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует управление государственной охраны",написал он.
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Украинский "лидер" также подчеркнул, что ведомство нуждается в модернизации структуры и работы для соответствия "требованиям военного времени".
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По его словам, госохране требуется повышение уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава и новые подходы к рекрутингу.
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Где бодигарды будут повышать свою боевую подготовку не сообщается.
Не исключено,что в окопах под Харьковом.
Неолап написал 24.06.2024 21:39
Неолап написал 24.06.2024 21:36
На место одного вора придет другой. Вот за что бьемся.
Неолап написал 24.06.2024 21:32
или от премен слагаемых сумма не изменится написал 24.06.2024 21:12
Об этом сообщил нелелигимный презик-попрошайка Хохлостана Вова Зельцман.(оперативный псевдоним_Побирушка-наркоман)
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"Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова",указано в сообщении.
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Причины данного решения президент Зеленский не прокомментировал. При этом генерала Содоля назвали виновником провала ВСУ под Торецком. Во время прорыва российских войск, как рассказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, он "пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе".
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Генерал Гнатов ранее рассматривался кандидатом на руководящие должности в ВСУ после увольнения главнокомандующего Валерия Залужного, но назначения не получил.
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В России он заочно приговорен к 28 годам колонии строгого режима за обстрел населенных пунктов в ДНР в 2019 году.
Будьте последовательны написал 24.06.2024 20:25
Неолап написал 24.06.2024 20:12
Вначале нешиатно бомбили своих бомбами фаб в шебеках и Белгороде. Скрыли. Покрыли безответственность. А теперь вот вам результат своих ракет ПВО на отдыхающих
А если бы это были атакамсы то всю учкуевеу разнесло вместе с жителями.
Так что сами виноваты. ....
А если как вы представляете что это враги бомбили целенаправоенно. То чио вы хотели от врага. Громитт его города безответно и безнаказанно . Оказывается скорбить могут не только враги по своим детям. За все господа сраные и пОцриоты надо платить.
почему Первому Лицу(блин, как про Первое Лицо Троицы, с больших букв) не хватает политической воли написал 24.06.2024 20:08
Неолап написал 24.06.2024 19:59
Неолап написал 24.06.2024 19:52
Не.. Тут еще показаои и изобразили скорбь по ТВ по Севастопольским отдыхающим . Типа не сами ПВО осколки ракет своих еебанулись на отдыхающих а вражеские атакамсы аж с кассетами. Но враги пишут что технические данные атакамсов совсем мощнее и если бы это был атакамс то были бы не 155 уже пострадавших, а несколько сотен валялись трупы по всему берегу пляжа. Так что не надо распизздяйство и безответственность прикрывать для спокойствия граждан. Вчера был Белгород и шебеки, а сегодня вообще результат безответственности сегодня пляж Севастополя. Так что не нойте господа.
Оксанке написал 24.06.2024 19:51
Давно страдаешь?
Это все от желчи.
Она присуще всем местным хохлячкам-)
Вобщем не ссы,держи рецепт.
Лучшее средство от этого-гильотина.
ты ты ты, Сорин, миня , извени, но с тваим одногла написал 24.06.2024 19:02
При эверсии Сорин извергает все лишнее, буквально выворачивая желудок, затем он промывается и втягивается на прежнее место. Это длится считанные мгновения и не приносит никакого вреда здоровью нашему богатырю.
ты ты ты, Сорин, миня , извени, но с тваим одногла написал 24.06.2024 18:49
Это Сырский виноват?-) написал 24.06.2024 18:27
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Политолог Дудчак: нападками на Сырского украинское общество готовят к поражению
Александр Сырский
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Политолог Александр Дудчак назвал цель нападок на главнокомандующего Вооруженных сил Украины в политических кругах Киева.
По его мнению, таким образом украинское общество готовят к поражению в конфликте с Россией.
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Эксперт обратил внимание на то, что против главкома выступает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая ранее активно критиковала его предшественника Валерия Залужного.
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"То, что против Сырского выступает та же Безуглая, факт интересный. Информационная обстановка нагнетается намеренно-выискивают будущую цель для критики",указал Дудчак.
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По его мнению, в Киеве уже осознают, что фронт скоро обрушится, и спешно ищут оправдания сложившейся ситуации.
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Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ продолжают терпеть поражение, несмотря на рост военной поддержки.
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Alina Smutko / Reuters
+ написал 24.06.2024 18:06
Два поля ягоды.
Боишься минетчик коммунистов написал 24.06.2024 18:03
Ты, "Сорин", меня извини, но с твоим халдеем я вообще беседовать не собираюсь. написал 24.06.2024 17:58