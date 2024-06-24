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Московский листок

Досадный промах

Опубликовано 24.06.2024 в разделе комментариев 37

украина европа война киев
Досадный промах

Все стороны конфликта на Украине должны принимать меры, чтобы избегать жертв среди гражданского населения. Таким образом прокомментировал в ответ на запрос ТАСС атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

То есть по мнению представителя генсека ООН российская и украинская стороны несут примерно равную ответственность за трагедию на пляже в Учкуевке, где американская ракета с кассетными зарядами ранила 151 человека, сообщалось о пятерых погибших, двое из которых – дети.

Пентагон осведомлен о трагедии в Севастополе 23 июня: «Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать». – сказано в ответе американского оборонного ведомства для агентства РИА Новости.

Украина, в отличие от России, подписала конвенцию о запрете кассетных хзарядов, что никак не помешало ей использовать американские ракеты с такими зарядами над городом.

Учкуевка расположена на Северной стороне города, там нет особвъ обънетов для поражения ракетами типа ATACMS, зато есть лучший в городе песчаный пляж, в полдень переполненный людьми...

Это очевидное военное преступление без срока давности, вне зависимости от того, произошло это в "аннексированном" Севастополе или, допустим, где еще. Но наши бывшие СМИ обязательно добавляют "аннексированный" к имени города, как-будто это оправдывает ранения 27 детей на пляже...

Впрочем, США разрешили использовать свои ракеты для ударов вглубь российской территории, так что пляжи в Сочи или где-нибудь в Самаре тоже - допустимая цель.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 37
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Re: В Бандерляндии анонсировали чистки в госохране
Неолап написал 24.06.2024 21:51
Так аналогичен кризис воров и там и тут.
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Re: Re: Логика такая.
Неолап написал 24.06.2024 21:49
Понежились на жарком песочке и ласковой волне.
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Re: Логика такая.
Неолап написал 24.06.2024 21:46
Первые города освобожления Буча и Мариуполь. Калашников зета патриот который и на самом деле з пропагандист Кучеренко приехал посмотреть освобожление и оххуел от такого осаобождения мирных граждан от их городов.
Так хуули вы оскорбляетесь гаспада на свои разрушения и не даете украинцам скорбить на их разрушения и смерти . Вы до сих пор зууета пляжная ращнеденная крымским нежным солнцем и песком не поняли что это война. А аойна жто смерть. Ужасы и разруха.
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В Бандерляндии анонсировали чистки в госохране
Нелигитимный презик уже никому не доверяет написал 24.06.2024 21:43
В управлении госохраны Украины, которое отвечает за безопасность первых лиц государства, проведут чистки и другие изменения.
Их анонсировал "президент" республики Владимир Зеленский.
////////////////////////////////////////
"Управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует управление государственной охраны",написал он.
//////////////////////
Украинский "лидер" также подчеркнул, что ведомство нуждается в модернизации структуры и работы для соответствия "требованиям военного времени".
/////////////////
По его словам, госохране требуется повышение уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава и новые подходы к рекрутингу.
///////////////
Где бодигарды будут повышать свою боевую подготовку не сообщается.
Не исключено,что в окопах под Харьковом.
Ответить
Логика такая.
Неолап написал 24.06.2024 21:39
Мы напали на вас потому что вы хотели на нас напасть. Но вы не напали. Тогда мы сами напали на вас что бы вы не думали напасть на нас. И начали вас освобождать.
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щего Объединенными силами ВСУ.Первый пошел,ждем продол
Неолап написал 24.06.2024 21:36
Ворье оно везде ворье. Хоть война хоть мир.
На место одного вора придет другой. Вот за что бьемся.
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Re: воспользуйтесь советами путинистов
Неолап написал 24.06.2024 21:32
Мы можем убивать украинских детей потому что все украинцы это бандеровцы и террористы. А они не могут убивать русских детей. Потому что мы освободители всего мира от бандеровцев и нацистов. И мысне оккупанты. Нас не встретили бандеровцы с цветами и не пришлось надеть парадки в машинах наших тиграх. И мы бы разгромили всех бандеровцев за три дня но смешалось НАТО и теперь мы освобождаем весь мир от террористов НАТО которые не доверяют украинцам и сами воюют на полях Украины . Нот мы это раскусили и знаем что эти натовцы притворяются украинцами и даже говорят по украински и русски. Нас не обманешь. Мы сами себя обманем и нечего было к нам лезть. И сами себя отпизздим если что. Что мы успешно и делаем. Военная техника их мультфильма вождя вот придет к нам и пиззлецци всем будет. Ура.
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В Бандерляндии объявили об увольнении командующего Объединенными силами ВСУ.Первый пошел,ждем продол
или от премен слагаемых сумма не изменится написал 24.06.2024 21:12
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрий Содоль уволен со своего поста.
Об этом сообщил нелелигимный презик-попрошайка Хохлостана Вова Зельцман.(оперативный псевдоним_Побирушка-наркоман)
========================================
"Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова",указано в сообщении.
=
Причины данного решения президент Зеленский не прокомментировал. При этом генерала Содоля назвали виновником провала ВСУ под Торецком. Во время прорыва российских войск, как рассказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, он "пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе".
=
Генерал Гнатов ранее рассматривался кандидатом на руководящие должности в ВСУ после увольнения главнокомандующего Валерия Залужного, но назначения не получил.
=
В России он заочно приговорен к 28 годам колонии строгого режима за обстрел населенных пунктов в ДНР в 2019 году.
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воспользуйтесь советами путинистов
Будьте последовательны написал 24.06.2024 20:25
На гибель украинских детей и мирных граждан от ударов российских ракет путинисты советовали ВСУ прекратить применение ПВО чтобы ракеты не отклонялись от военных целей. Посоветуйте путинской армии не отклонять на мирные пляжи ракеты летящие по военным целям
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По 24 совсем изоврались скрывая расспиздяйсстао
Неолап написал 24.06.2024 20:12
Слушаю смотрю 24 рт. Ну оказывается что украинцы тупые и не могут сами управлять атакамсами. Они глупы и ракетами управляют как всегда ничего нового не придумали натовцы лично. Наводят террористы натовские на мирных граждан. Дальше можно не смотреть .
Вначале нешиатно бомбили своих бомбами фаб в шебеках и Белгороде. Скрыли. Покрыли безответственность. А теперь вот вам результат своих ракет ПВО на отдыхающих
А если бы это были атакамсы то всю учкуевеу разнесло вместе с жителями.
Так что сами виноваты. ....
А если как вы представляете что это враги бомбили целенаправоенно. То чио вы хотели от врага. Громитт его города безответно и безнаказанно . Оказывается скорбить могут не только враги по своим детям. За все господа сраные и пОцриоты надо платить.
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Сейчас на патриотических ресурсах живо дискутируется,
почему Первому Лицу(блин, как про Первое Лицо Троицы, с больших букв) не хватает политической воли написал 24.06.2024 20:08
сбивать американские дроны-наводчики над Черным морем. Или, хотя бы сливать на них керосин, как 1(один) раз сделали. Но, уподобляясь Баранову(в статье про пиво), скажу без ложной скромности, что не видел обсуждения идеи про уничтожение иудейско-содомитской головы Нэньки(после чего она сама(Нэнька), по знаменитой формуле Мао рассыпется. И американцем будет уже незачем запускать свои разведдроны). Да, почему не хватает политволи. Я уже приводил свое объяснение. Закругляюсь, чтобы не только прощаться, но и действительно таки свалить. Одно еще скажу. Обиделись на меня за критику мухинской лысенковщины. Короткая у вас память. Позабыли, как тот же Мухин ценил мужественную оборону "азовцев" на Азовстали. И, похоже, не читали на бумажном носителе(может и в Сети есть) "Генеральская мафия от Кутузова до Жукова"(пропустишь, модератор?). -Мы ведь признаем Наполеона великим человеком, так не пора ли...? Я не буду спорить.
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Re: И чо ноем господа
Неолап написал 24.06.2024 19:59
А что вы хотели гаспада. Это война а не игра в компьютерные игры. Посмотрел игру по ТВ. И поехал отдыхать в зону где опасно. Отдохнули, господа? Поиграли в ТВ приставку? Да так вам и надо. Нехууя поцриотов отдыха не жалко. Хоть ты тресни пОцриот от злости, нет. не жалко.
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И чо ноем господа
Неолап написал 24.06.2024 19:52
Сечас. По телику. Украинцы пиззляи военкоров и один бежит от мужиков в труселях которые его хотят отпиздить. Не то что наши герои сами за деньги кучами ви очередях стоят убивать украинских Моникой и граждан. По телику толстая поганая сальная колбаса мишка на дереве котрого пока не тронули распинался о льготах героям. И лесов дадут и деньги вернут.. Всем хромым и всем Безруков которым в свою очередь ни назууй эта земля не нужна кроме как продать. А если и строить там жилище так надо иметь десяток рук и десяток ног и по новой геройсвовать пока их не отдаст хаймерс или атаками иль просто дрон ебнетсяя на тебя.
Не.. Тут еще показаои и изобразили скорбь по ТВ по Севастопольским отдыхающим . Типа не сами ПВО осколки ракет своих еебанулись на отдыхающих а вражеские атакамсы аж с кассетами. Но враги пишут что технические данные атакамсов совсем мощнее и если бы это был атакамс то были бы не 155 уже пострадавших, а несколько сотен валялись трупы по всему берегу пляжа. Так что не надо распизздяйство и безответственность прикрывать для спокойствия граждан. Вчера был Белгород и шебеки, а сегодня вообще результат безответственности сегодня пляж Севастополя. Так что не нойте господа.
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Re:ты ты ты, Сорин, миня , извени, но с тваим одногла написал 24.06.2024 19:02
Оксанке написал 24.06.2024 19:51
Какое у тебя глубокое познание в предмете по несварению желудка-)
Давно страдаешь?
Это все от желчи.
Она присуще всем местным хохлячкам-)
Вобщем не ссы,держи рецепт.
Лучшее средство от этого-гильотина.
Ответить
мы те самые, дебилы, которые плюсуют Соринские высеры,так вот, помнится Сам
ты ты ты, Сорин, миня , извени, но с тваим одногла написал 24.06.2024 19:02
Семейка Сориных испокон века в стрессовых обстоятельствах способна извергнуть желудок, а потом вобрать орган. К примеру, такое поведение свойственно, Самому. Так называемая эверсия желудка применяется и для избавления от неперевариваемых материалов. Неслучайно семейство Сориных заслужили репутацию мусорных бачков, так как они часто питаются практически всем, что попадется. В их утробх обнаруживают разнообразный мусор, в том числе банки от консервов, пластиковую и стеклянную тару, фрагменты одежды, птичьи перья и т. д.
При эверсии Сорин извергает все лишнее, буквально выворачивая желудок, затем он промывается и втягивается на прежнее место. Это длится считанные мгновения и не приносит никакого вреда здоровью нашему богатырю.
Ответить
Это и называется в ебальцево
ты ты ты, Сорин, миня , извени, но с тваим одногла написал 24.06.2024 18:49
-зым, я вообще не разговаривать, а беру его в рот и понеслась, ну ты в курсах двустволочка вкусняшка моя...
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Бьют по всем фронтам хохлят!
Это Сырский виноват?-) написал 24.06.2024 18:27
Названа цель нападок на Сырского в политических кругах Украины
////////////////////////////////////////
Политолог Дудчак: нападками на Сырского украинское общество готовят к поражению
Александр Сырский
////////////////////////////////////////
Политолог Александр Дудчак назвал цель нападок на главнокомандующего Вооруженных сил Украины в политических кругах Киева.
По его мнению, таким образом украинское общество готовят к поражению в конфликте с Россией.
////////////////
Эксперт обратил внимание на то, что против главкома выступает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая ранее активно критиковала его предшественника Валерия Залужного.
///////////////
"То, что против Сырского выступает та же Безуглая, факт интересный. Информационная обстановка нагнетается намеренно-выискивают будущую цель для критики",указал Дудчак.
///////////////
По его мнению, в Киеве уже осознают, что фронт скоро обрушится, и спешно ищут оправдания сложившейся ситуации.
///////////////
Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ продолжают терпеть поражение, несмотря на рост военной поддержки.
///////////////
Alina Smutko / Reuters
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Re: Ты, "Сорин", меня извини, но с твоим халдеем я вообще беседовать не собираюсь
+ написал 24.06.2024 18:06
Плюсую.
Два поля ягоды.
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И правильно делаешь
Боишься минетчик коммунистов написал 24.06.2024 18:03
Оторвемхууй и на березе с кущом повесим. Не хууя над пляжами обломками ракет ПВО сеять.
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(без названия)
Ты, "Сорин", меня извини, но с твоим халдеем я вообще беседовать не собираюсь. написал 24.06.2024 17:58
.
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