Все стороны конфликта на Украине должны принимать меры, чтобы избегать жертв среди гражданского населения. Таким образом прокомментировал в ответ на запрос ТАСС атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

То есть по мнению представителя генсека ООН российская и украинская стороны несут примерно равную ответственность за трагедию на пляже в Учкуевке, где американская ракета с кассетными зарядами ранила 151 человека, сообщалось о пятерых погибших, двое из которых – дети.

Пентагон осведомлен о трагедии в Севастополе 23 июня: «Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать». – сказано в ответе американского оборонного ведомства для агентства РИА Новости.

Украина, в отличие от России, подписала конвенцию о запрете кассетных хзарядов, что никак не помешало ей использовать американские ракеты с такими зарядами над городом.

Учкуевка расположена на Северной стороне города, там нет особвъ обънетов для поражения ракетами типа ATACMS, зато есть лучший в городе песчаный пляж, в полдень переполненный людьми...

Это очевидное военное преступление без срока давности, вне зависимости от того, произошло это в "аннексированном" Севастополе или, допустим, где еще. Но наши бывшие СМИ обязательно добавляют "аннексированный" к имени города, как-будто это оправдывает ранения 27 детей на пляже...

Впрочем, США разрешили использовать свои ракеты для ударов вглубь российской территории, так что пляжи в Сочи или где-нибудь в Самаре тоже - допустимая цель.

А.Б.