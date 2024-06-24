Номенклатурный терроризм

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали, два его сына и племянник участвовали в террористическом акте.

Террористы в Дагестане, которые напали в Дербенте на два православных храма и синагогу, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале, могут иметь отношение к международной террористической организации.

Силовики уверены в заранее спланированном преступлении. Они обратили внимание на то, что убийство священника произошло в день Святой Троицы, большой православный праздник.

Скажу так: планирование теракта было довольно странным. Чего хотели? Про требования террористов ничего не известно, не брали они и заложников. Более того, оба сына главы района погибли первыми.

То есть отступления не планировалось, собирались погибнуть? Но ради чего? Заявлений и требований не было...

В целом же кадровая политика Москвы, и не только в отношении Дагестана, это полный провал. Посмотрите хоть на число задержанных и посаженных региональных бюрократов. А теперь вот еще и кадровый резерв для террористов.

Может быть, кадровая политика, основанная на лжи и двоедушии, не очень-то хороша? Число погибших во время террористической атаки на Дагестан увеличилось до 20 человек, 17 из них — сотрудники полиции. Еще - православный священник и охранник синагоги. Ясно, кто был мишенью.

А.Б.