Номенклатурный терроризм

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали, два его сына и племянник участвовали в террористическом акте.
Террористы в Дагестане, которые напали в Дербенте на два православных храма и синагогу, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале, могут иметь отношение к международной террористической организации.
Силовики уверены в заранее спланированном преступлении. Они обратили внимание на то, что убийство священника произошло в день Святой Троицы, большой православный праздник.
Скажу так: планирование теракта было довольно странным. Чего хотели? Про требования террористов ничего не известно, не брали они и заложников. Более того, оба сына главы района погибли первыми.
То есть отступления не планировалось, собирались погибнуть? Но ради чего? Заявлений и требований не было...
В целом же кадровая политика Москвы, и не только в отношении Дагестана, это полный провал. Посмотрите хоть на число задержанных и посаженных региональных бюрократов. А теперь вот еще и кадровый резерв для террористов.
Может быть, кадровая политика, основанная на лжи и двоедушии, не очень-то хороша? Число погибших во время террористической атаки на Дагестан увеличилось до 20 человек, 17 из них — сотрудники полиции. Еще - православный священник и охранник синагоги. Ясно, кто был мишенью.
А.Б.
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Алефтина написал 24.06.2024 22:42
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Есть группа с отзывами благодарных людей.
Давно пора,заждались уже... написал 24.06.2024 21:00
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Безуглая отметила внутреннюю дестабилизацию в украинском обществе. Политик подчеркнула, что речь идет о незрелости украинской политической элиты. По ее мнению, украинское государство еще может "полностью развалиться".
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"У нас колоссальные шансы перестать существовать (...) Здесь вопрос существования нашего государства",заявила депутат. Она добавила, что для сложившейся ситуации нет простого решения.
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https://youtu.be/KNFuktlZfFY
Судья Бредд написал 24.06.2024 18:08
Хохлопомойка начала получать ответку написал 24.06.2024 17:11
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По имеющейся информации ,среди хранившегося на складе вооружения были и образцы западного производства.
"В центре" осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами".
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В МО РФ уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 416 танков и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Vitalii Hnidyi / Reuters
гыде и какаво эта написал 24.06.2024 15:31
Да она вся опасная. Помню, был в Махачкале во время каких-то думских выборов, наблюдал открытые нарушения, участковая и территориальная избирательные комиссии даже не пытались их скрыть от меня, тетки смущенно улыбались: "Так надо, нам велели...". И так же служивые люди объясняли специфику республики: за нефть должен отвечать (то есть, воровать) представитель одного племени, за пенсии - другого, за электричество - третьего, племен (народов) в Дагестане много, не на всех хватает жирных бюджетных кусков, приходится воровать все наглее. Как только кого-то хватают за руку - демонстрации соплеменников с угрозами.
Неужели управленцы не понимают, что такое почти гласное издевательство над писаными законами приводит к не к балансу сил, а к постоянному перетягиванию каната, выращивает в активных людях желание сделать похожую систему, но уже только для себя, раскрывает ворота пропаганде "моральной чистоты" всякого рода пророков?
И в результате: среди нападавших твое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, Осман и Адиль Омаровы, а также его племянник, Абдусамад Амадзиев. После нападения главу Сергокалинского района задержали, его исключили из "Единой России" за "дискредитирующие партию действия". В соцсетях до этого Магомед Омаров красовался на рабочем месте под портретом Путина. Неужели власти не догадываются, что он не один такой, что портреты и кресла не означают реальной верности начальству, что обозначение обязательного членства в "Единой России" - это обязательное, ритуальное лицемерие?
Самое печальное, что они прячут даже от себя такие мысли. Они не просто глупые и потому опасные политики и управленцы, они шизофреники - по образу действия. Смотрите сами: на прошедшей неделе в Махачкале обсудили вопросы антитеррористической безопасности. Совещание прошло под председательством замдиректора ФСБ России и зампредседателя Национального антитеррористического комитета Игоря Сироткина. В нем приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, силовики и чиновники. После обсуждения антитеррористических мер и протокольных фотографий участники довольные разошлись, чтобы встретится вновь через четыре дня во время терактов.
Неолап написал 24.06.2024 13:51
Janu написал 24.06.2024 12:55