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Московский листок

Боррель угрожает Грузии не взять ее в ЕС

Опубликовано 24.06.2024 в разделе комментариев 1

грузия война
Боррель угрожает Грузии не взять ее в ЕС

Грузия потеряет шансы вступить в Евросоюз, если власти страны продолжат нынешнюю политику, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта. ... Сегодня страны ЕС не принимают никаких конкретных решений, речь идет о дискуссии по ситуации и по возможным мерам. ... Но в скором времени может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне", — сказал он.

Это называется свободой, когда глава европейской дипломатии открыто вмешивается во внутреннюю политику вроде бы независимой страны?

Для меня вообще загадка, как членом ЕС может стать страна, не имеюшая ни сантиметра европейской территории? Но эта формальность, видимо, мало кого интересует.

Но вообще забавная ситуация: Россия, Белоруссия, Турция и Молдавия не члены ЕС, и никогда ими не будут. Британия и вовсе вышла из сообщества. Зато целиком азиатская Грузия будет членом ЕС...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Gruz написал 24.06.2024 17:22
Грузия по сути начинает трезветь.
Принят закон об иноагентах,который и привел Запад,с его двойными стандартами, в бешенство.
Но Грузия просто не хочет повторить судьбу майданутых кастрюлеголовых хохлов.
И поэтому скоро выкинет эту идею на помойку истории,вместе с президентом Зурабвшвили,которая родилась во Франции и безуспешено пытается насаждать политику Запада в Грузии.
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