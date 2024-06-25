Женщина скончалась в результате удара ВСУ по частному дому в Белгородской области.

ВСУ за ночь атаковали Белгородскую и Воронежскую области 30 беспилотниками, были повреждены частные дома.

После слов советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в ответ на военное преступление его страны на пляже в Учкуевке, не удивляет.

«Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими. Которые, со своей стороны, являются гражданскими оккупантами»,— написал Подоляк в Telegram.

Я так понимаю, пляж в Учкуевке только кажется пляжем, а на самом деле - это военный лагерь и склад.

Собственно, привычное "москаляку на гиляку", только по-иному сформулированное.

2,5 миллиона гражданских в Крыму - бывшие граждане Украины, которые выбрали Россию как место дальнейшего существования. И немедленно превратились из коренного населения Крыма в "гражданских оккупантов".

Кого тогда Киев собирается "освобождать" в Крыму? Или "Крым будет либо украинским, либо безлюдным"?

И вот этим замечательным типам США и объединенная Европа разрешила наносить удары по территории России поставленным ими оружием? Хорошее оружие, меткое - вот, бабушку убили в белгородском селе прямым попаданием.

А военный объект, замаскированный под пляж в Учкуевке - это вообще триумф, поражено 150 гражданских оккупантов, особенно удачно, что 27 оккупантов - дети...

Судя по всему, в Европе сидят точно такие же. Во всяком случае представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ответил на запрос ТАСС о комментарии в связи с атакой на Севастополь ракетами ATACMS, что европейские власти считают информацию «не достойной доверия».

Петер Стано сообщил, что заявления властей России о действиях Украины и их последствиях «имеют достоверность, близкую к нулевой».

То есть ничего не было. Все живы, никого не покалечили. И бабушка из белгородского села пьет компот...

Резко диссонансом звучит итог нашего опроса о возможном ядерном ударе по Украине в ответ на терроризм.

Резко отрицательно, этого нельзя делать ни в коем случае - 73 %. И только 17 процентов в той или иной форме допускают это. Думаю, опрос где-нибудь в Киеве дал бы прямо противоположный результат. Да и в Варшаве тоже... Тем более, что всегда можно сказать, что информация из Москвы о ядерном ударе не достойна доверия.

А.Б.