Женщина скончалась в результате удара ВСУ по частному дому в Белгородской области.
ВСУ за ночь атаковали Белгородскую и Воронежскую области 30 беспилотниками, были повреждены частные дома.
После слов советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в ответ на военное преступление его страны на пляже в Учкуевке, не удивляет.
«Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими. Которые, со своей стороны, являются гражданскими оккупантами»,— написал Подоляк в Telegram.
Я так понимаю, пляж в Учкуевке только кажется пляжем, а на самом деле - это военный лагерь и склад.
Собственно, привычное "москаляку на гиляку", только по-иному сформулированное.
2,5 миллиона гражданских в Крыму - бывшие граждане Украины, которые выбрали Россию как место дальнейшего существования. И немедленно превратились из коренного населения Крыма в "гражданских оккупантов".
Кого тогда Киев собирается "освобождать" в Крыму? Или "Крым будет либо украинским, либо безлюдным"?
И вот этим замечательным типам США и объединенная Европа разрешила наносить удары по территории России поставленным ими оружием? Хорошее оружие, меткое - вот, бабушку убили в белгородском селе прямым попаданием.
А военный объект, замаскированный под пляж в Учкуевке - это вообще триумф, поражено 150 гражданских оккупантов, особенно удачно, что 27 оккупантов - дети...
Судя по всему, в Европе сидят точно такие же. Во всяком случае представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ответил на запрос ТАСС о комментарии в связи с атакой на Севастополь ракетами ATACMS, что европейские власти считают информацию «не достойной доверия».
Петер Стано сообщил, что заявления властей России о действиях Украины и их последствиях «имеют достоверность, близкую к нулевой».
То есть ничего не было. Все живы, никого не покалечили. И бабушка из белгородского села пьет компот...
Резко диссонансом звучит итог нашего опроса о возможном ядерном ударе по Украине в ответ на терроризм.
Резко отрицательно, этого нельзя делать ни в коем случае - 73 %. И только 17 процентов в той или иной форме допускают это. Думаю, опрос где-нибудь в Киеве дал бы прямо противоположный результат. Да и в Варшаве тоже... Тем более, что всегда можно сказать, что информация из Москвы о ядерном ударе не достойна доверия.
А.Б.
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Мог ли Ариэль Шарон избежать инсульта и превращения в овощ? Да элементарно! Элементарно! написал 25.06.2024 21:39
надо же, "ортодоксальным евреям трудно общаться с женщинами"! написал 25.06.2024 20:27
тупняк, ужас, надо быть евреем, чтобы написал 25.06.2024 19:59
Тем не менее, часть из них идет добровольно несколько сотен и их находят, куда пристроить. Кто служил в израильской армии, тот знает, что если кто-то реально служить не хочет, то он не будет служить, а максимум посидит в военной тюрьме и выйдет. Это не проблема одного призывника, а десятки тысяч, за которых выходят массовые демонстрации со стычками с полицией и поджиганием мусора. Кроме того, несколько политических партий усиленно бьются за то, чтобы ортодоксальных не призывать, поэтому желательно добиться компромисса, потому что эти десятки тысяч заловить военной полицией физически невозможно. Надо искать варианты, и сейчас Высший суд справедливости в очередной раз требует от правительства принять закон на эту тему, чтобы призывали около трех тысяч в год. То, что происходит сейчас, это незаконно. Но чтобы принять закон, нужно соответствующее количество голосов в Кнессете, поэтому очень много десятилетий эта тема кругами ходит Им артодоксальным евреям, сложно бывает контактировать с женщинами каждый день, плюс, там усиленное правило кошерности пищи. Еще есть дополнительные уроки Торы, то есть в этих подразделениях более высокий религиозный уровень, чем в обычных подразделениях. Соблюдение религиозных правил в обязательном порядке действует по всей армии, потому что иначе даже обычные религиозные затруднятся служить, из-за чего сама армия становится все более религиозной. Есть люди, для которых главное это чтобы ортодоксы пошли служить.
Новости бандеровской хохлопомойки написал 25.06.2024 19:58
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Об этом бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал в интервью на YouTube-канале экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы.
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По его словам, защита не сработала, поскольку вместо дронов по подстанциям наносились удары ракетами.
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"Все это было уничтожено",указал он. Политик также задался вопросом, кому пришло в голову направить столь значимую сумму на защиту исключительно от беспилотников.
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Ранее CNN сообщил, что Украине не удастся полностью избежать отключений электричества этой зимой.
Авторы публикации подчеркнули, что удары Вооруженных сил России по украинской энергетической инфраструктуре становятся эффективнее.
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Gleb Garanich / Reuters
но, вот удивительно, его кукловод "сорин" тоже кое-чего не понимает. написал 25.06.2024 19:49
King написал 25.06.2024 19:22
Дебилу рычужному написал 25.06.2024 18:47
Людям так промыли мозги в отношени русских и России,что мамо не горюй.
Там выросло уже 3 поколения бандер-нелюдей.
Розумишь?
И в Севастополе на пляже были не воровские выродки,о которых ты тут постоянно распинаешься,а в большинстве своем простые работяги с Северов России.
И ворье в России не отдыхают.
Они все больше в ОАЭ,на Сейшелах,на Кипре и т.п.
Гнида ты либерастичекая или из хохляцкой ципсарни-это не суть важно.
Важно,что по сути говно ты человек,льющий воду на мельницы врагов России.
Неолап написал 25.06.2024 18:32
Иуды написал 25.06.2024 17:57
"Продолжающиеся последнее десятилетие попытки заигрывания с украинством губительны для русского народа и России после сотен убитых титульными украинцами русских детей и десятков тысяч русских людей, разоренного за русскость Донбасса.
Обстреливаемой Белгородчины, организации терактов по всей России, включая трагедию в "Крокус Сити Холле".
Олесь Бузина, Дарья Дугина, Владлен Татарский...
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"Кто следующий? Кого еще они должны среди нас уничтожить, чтобы мы перестали обманываться и по-настоящему дали оценку украинству как явлению в русской истории?
Кого еще они должны предать и сколько раз сослужить Западу службу в деле уничтожения России?
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Подытоживая историческую часть моего доклада, хочу обратить ваше внимание на важнейший аспект истории. Украинство-это идеологическое оружие Запада против русских, специально созданное для борьбы со всем русским, сначала в самом носителе этой идеологемы, а после и вокруг него, включая язык, культуру, историю и веру.
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Мы можем противопоставить ему лишь историческую правду под знаменем малороссийства. Именно о малороссах, южной части русского народа, говорит президент Путин, когда утверждает, что мы с ними один народ.
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Украинство сегодня воплотилось в его идеальном, задуманном архитекторами виде и само себя отождествило с нацизмом, терроризмом и русофобией.
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Хватит подыгрывать врагам России, пытаясь отделять плохих украинцев от хороших по части русскости. Хороший украинец-это всегда малоросс во всех смыслах.
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Пора нам уже определить украинству его подобающее место в истории-это предатели, иуды и выруси.
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Если мы этого не сделаем, то будем сами, своими же руками, нянчить новые и новые кровопролития русских людей на наших южных окраинах. Единственный правильный выход для нас, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос,возродить малороссов и Малороссию как часть одного с нами русского народа и одного с нами русского государства. И тогда вместо врагов русского мира на необычайно токсичных юго-западных окраинах, граничащих со всегда враждебным к нам Западом, мы получим настоящих защитников русского мира.
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Мы должны если не заявлять, то продвигать идею малороссийства на всех возможных направлениях. И тогда вместо памятников создателю Украины Ленину будут восстанавливать памятники русским героям, создавшим эти города и освободившим их во имя русского мира.
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Мы единокровные братья одного народа-русского. Именно на такое начало указывают наши имена: великороссы, малороссы, белорусы.
Потому для освобождаемых русским солдатом братьев мы должны нести наше общерусское начало, что подразумевает фундаментальную работу на идеологическом фронте в русском спектре. Если мы братья одного народа, а не братские народы, тогда все становится на места.
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Мы должны быть вместе и жить в одном государстве, защищая друг друга. На юго-западных русских землях мы освобождаем не другой народ, пусть и братский, а часть нашего одного народа.
Если мы братские народы, то и Бог с нами. А если мы русские-с нами Бог!"
//////////////////////////////
https://newsland.com/post/7818318-ukrainstvo-dolzhno-byt-nazvano-tem-chem-ono-yavlyaetsya-iudy-tolko-m
В России сейчас есть два топовых курорта мирового написал 25.06.2024 17:46
Служба в армии обязательна в Израиле для юношей и девушек, достигших 18 лет, но ультраортодоксы всегда были освобождены от военной повинности. Этот вопрос давно служит предметом горячих споров между светскими и ортодоксальными политиками страны. Иронично, что жизненный уклад израильских ортодоксов изменит тот самый орган, к ослаблению которого ультраотродоксы в правительстве приложили больше всего сил.
При образовании действующего правительства у Биньямина Нетаньяху и его партнеров была общая цель — лишить Верховный суд Израиля полномочий влиять на решения правительства и парламента.
Ввиду отсутствия в Израиле конституции, функции механизма сдержек и противовесов исполнительной и законодательной власти в стране выполняет Верховный суд.
Ультраправых и ортодоксов не устраивало, что суд рубит на корню многие их инициативы. Нетаньяху, с 2017 года находящийся под следствием по обвинениям в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием, в свою очередь, стремился обрести иммунитет от уголовного преследования.
По замыслу новой коалиции, любые вето Верховного суда должны были преодолеваться простым парламентским большинством, а поскольку правящая коалиция как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, то предполагалась, что у нее в руках будет сконцентрирована вся власть.
В июле 2023 года парламент одобрил соответствующую судебную реформу, что спровоцировало самый серьезный в истории страны раскол в израильском обществе, вылившийся в миллионные протесты.
1 января 2024 Верховный суд Израиля признал судебную реформу неконституционной, и вопрос с ее вступлением в силу был закрыт.
Таким образом, с точки зрения партнеров по коалиции, Нетаньяху не смог совладать с органом, который теперь так больно по ним ударил.
Верховный суд также запретил государственное финансирование семинарий, учащиеся которых не проходят военную службу.
Эти решения коснутся не только уклада жизни израильской ортодоксальной общины, но и ставят вопрос о дальнейшем существовании нынешнего правительства Израиля
В России сейчас есть два топовых курорта мирового написал 25.06.2024 17:40
Очень сложно между ними выбрать, когда планируешь отпуск.
Баранов64 с плюсом написал 25.06.2024 16:55
Стайку дебилоидов плюсующих этот ежедневный набор слов и все.
Я и на незалежную Литву согласен, и на незалежную Латвию, и на Таллинн через два "н". написал 25.06.2024 16:44
Алефтина написал 25.06.2024 16:43
Для заказа пишите в телеграмм.
Основная группа https://t.me/lekarstvo_dostavka
Есть группа с отзывами благодарных людей.
Б е З О Б Л О Ж К И, без без без написал 25.06.2024 16:38
С другой стороны, раньше, например, никогда с нами никто не разговаривал, мы могли обращаться к животным, некоторые люди разговаривают с собственным компьютером или с легковым автомобилем, но никто никогда не вел с нами раньше беседу, мы всегда были одни в этом смысле. Вот появились эти удивительные сущности, я имею в виду большие языковые модели, например, которые разговаривают, которые порождают осмысленный последовательный текст, ответы на наши реплики, с которыми можно вести диалог, и так далее, которые не являются при этом людьми, даже не являются животными. дальше вообще в массовом представлении укоренившемся язык это был антропологический признак, это был признак человека. Вот мы добровольно отказались от монополии на речь, произведя эти машины. Я вижу огромную тревогу по поводу этого развития событий, которая направлена, правда, в совершенно какие-то неподходящие для этого места, эта тревога, по-моему, не отрефлексирована, ее причины не отрефлексированы. Мне кажется, что тут есть большой сдвиг, связанный с размытием границ человеческого.
Поэтому то, что вы говорите, небольшой проект мой такой художественный, одно из ответвлений большого проекта, посвященного культурной памяти. Но то, о чем вы говорите, это такое изображения животных, людей, каких-то промежуточных сущностей в ландшафтах явно антропогенных, которые произведены при помощи собственно генеративного искусственного интеллекта. Вот при чем тут животные, и вот при чем тут искусственный интеллект.
Что касается темных времен, тут кто из нас как может отвечает на вызовы современности. Выяснилось, что я на текущие вызовы современности отвечаю в том числе и так. Это, конечно, "темные времена" из стихотворения Брехта, написанного в 1938 году. Это какие-то рифмующиеся обстоятельства или, скорее, ощущения, которые мне, как выяснилось, сейчас проще коммуницировать через изображения, чем через текст.
ты ты ты, Сорин, миня , извени, но с тваим одногла написал 25.06.2024 16:24
Хорошее оружие, меткое - вот, бабушку убили, а в Украине этих бабушек завалили не счесть русским оружием и боеприпасами.
А, Баранов, так у тебя тоже без обложки? написал 25.06.2024 15:13
Баранов64 написал 25.06.2024 13:56
Неолап написал 25.06.2024 12:56
Ну как всегда. На пляж Севастополя свои своих. И в Белгороде и шебеках сализ бомбами накрыли. А тут своих припасов из бомбов и пакетов хватает а тут еще м враги сууки бандеровские нацисты обстреливают. Вот бабушку убили сууки. А нас нельзя обстреливать. Это же операция а не война. Нам можно убивать а врагам запрещено. И какие-то недоумкм этого не поймут. Вон сдались бы сразу без всяких операций ворам сказал идиотише двойник и дело мира в шляпе воров. Восстанавливать ьв стали что разрешили из бюджета народов. Эх. Какое огромное поле для ращворовывания бюджета. И все для шлюх воровских и выемкой воровских. Им надо много денег для проживания в странах врага НАТО.
уверяю, тебя, Баранов, вот в чЁм, что написал 25.06.2024 12:45