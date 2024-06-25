Ассанж на свободе

Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания договоренности между ним и Минюстом США, рассказала его жена Стелла в эфире радиостанции Би-би-си.

"Есть принципиальная договоренность между Джулианом и министерством юстиции, и она должна быть подписана судьей на Северных Марианских островах.

Он станет свободным человеком, как только судья подпишет ее".

"Плохие новости в том, что ему пришлось признать себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. Это означает, что силовое государство США преуспело в криминализации журналистики и распространении своей юрисдикции на неграждан", - написал Кеннеди-младший.

А еще мы видим сильно постаревшего, обрюзгшего человека, а вовсе не того молодого и подтянутого Ассанжа, к облику которого успели привыкнуть. Хотя, в отличие от Навального, вышел живым - всего 7 лет в посольстве Эквадора и 5 лет в британской тюрьме. У нас бы так легко не отскочил...

А.Б.