Ассанж на свободе

Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания договоренности между ним и Минюстом США, рассказала его жена Стелла в эфире радиостанции Би-би-си.
"Есть принципиальная договоренность между Джулианом и министерством юстиции, и она должна быть подписана судьей на Северных Марианских островах.
Он станет свободным человеком, как только судья подпишет ее".
"Плохие новости в том, что ему пришлось признать себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. Это означает, что силовое государство США преуспело в криминализации журналистики и распространении своей юрисдикции на неграждан", - написал Кеннеди-младший.
А еще мы видим сильно постаревшего, обрюзгшего человека, а вовсе не того молодого и подтянутого Ассанжа, к облику которого успели привыкнуть. Хотя, в отличие от Навального, вышел живым - всего 7 лет в посольстве Эквадора и 5 лет в британской тюрьме. У нас бы так легко не отскочил...
А.Б.
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коту под хвот написал 25.06.2024 20:10
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Соответствующее исследование опубликовала Киевская школа экономики (KSE). Исследователи подсчитали, что убытки и потери энергетического сектора Украины по состоянию на май этого года составляют 56,2 миллиарда долларов.
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При этом прямой ущерб инфраструктуре оценивается в 16,1 миллиарда долларов. "Потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов,составляют 50,5 миллиарда долларов",заявили аналитики KSE.
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Ранее министр энергетики республики Герман Галущенко пожаловался, что Украина лишилась 50 процентов электрогенерирующих мощностей.
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Он предупредил, что оставшейся электрогенерации не хватит, чтобы пережить зиму. Чиновник также отметил, что Украине не хватает импорта электроэнергии из других стран, чтобы покрыть дефицит.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко согласился с мнением, что энергетическая ситуация в стране зимой близится к катастрофической.
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Он указал, что ситуация с энергетикой зимой может спровоцировать отъезд множества украинцев из страны, а отопление во многих домах будут включать всего на четыре часа в сутки.
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Gleb Garanich / Reuters
Tarus написал 25.06.2024 19:13
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Генриетта ты сраная,понимаю,обидно за бандерохохлов стало-)
Где в статье что-то про Россию?-)
Все о чем ты написала тут,проиходит и в Бандеростане.
Только имена другие у убитых и замученных.
А еще твои бандерохохлы приезжают в Россию и тут убивают несогласных с политикой нелигитимной твари,с погонялом Попрошайка.
Так,что Галю или как там тебя,думай сначала своей тыковкой прежде,чем стукать по клавишам.
И не отвлекайся,хохлоссученая
Помни-твое главное занятие сосать!-)
Henri написал 25.06.2024 18:01
Алефтина написал 25.06.2024 16:42
Для заказа пишите в телеграмм.
Основная группа https://t.me/lekarstvo_dostavka
Есть группа с отзывами благодарных людей.
Niro написал 25.06.2024 15:01
Забили бы,как того американского журналиста,которому не повезло попасться к этим отморозкам,которые его забили до смерти.
Но Госдеп по этому поводу смолчал.
Двойные стандарты