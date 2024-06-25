НАТО не хочет быть стороной конфликта

Военная помощь Вооруженным силам Украины не делает страны НАТО стороной конфликта с Россией. Так удар украинской армии американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю прокомментировал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Наша поддержка не делает альянс участником конфликта, она позволяет гарантировать, что Украина может реализовать свое право на самозащиту», — сказал глава военного блока.

Интересно, а право на самозащиту включает 27 покалеченных и двух убитых на пляже детей?

Вообще террор в отношении гражданского населения России входит в понятие самозащиты по-украински? Вообще во времена бандеровщины, которая теперь практически официальная идеология Киева, последователи Бандеры и Шухевича убивали учителей, врачей, милиционеров. Так был убит писатель и публицист Ярослав Галан... Теперь их пример вдохновляет новых последователей.

А НАТО вообще ни при чем. Просто поставляет оружие.

А.Б.