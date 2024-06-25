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Московский листок

НАТО не хочет быть стороной конфликта

Опубликовано 25.06.2024 в разделе комментариев 4

украина нато
НАТО не хочет быть стороной конфликта

Военная помощь Вооруженным силам Украины не делает страны НАТО стороной конфликта с Россией. Так удар украинской армии американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю прокомментировал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Наша поддержка не делает альянс участником конфликта, она позволяет гарантировать, что Украина может реализовать свое право на самозащиту», — сказал глава военного блока.

Интересно, а право на самозащиту включает 27 покалеченных и двух убитых на пляже детей?

Вообще террор в отношении гражданского населения России входит в понятие самозащиты по-украински? Вообще во времена бандеровщины, которая теперь практически официальная идеология Киева, последователи Бандеры и Шухевича убивали учителей, врачей, милиционеров. Так был убит писатель и публицист Ярослав Галан... Теперь их пример вдохновляет новых последователей.

А НАТО вообще ни при чем. Просто поставляет оружие.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Депутату Рады, участвовавшему в избиении бандеронациста из "Кракена", предъявили обвинения
Якие же дурни,ему хероя нужно давать! написал 25.06.2024 20:21
Депутату Верховной Рады Украины Николаю Тищенко объявили подозрение после того, как его охрана избила бойца националистического батальона "Кракен" (сформирован ветеранами бандформирования "Азов") Вооруженных сил Украины. Дмитрия Павлова.
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Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
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"20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего бывшего военнослужащего ВСУ",указано в сообщении ГБР.
-
По сообщению ведомства, военного удерживали в течение определенного времени и наносили телесные повреждения, что было сделано группой лиц по предварительному сговору.
'
Тищенко подозревается по 146 статье Уголовного кодекса Украины, согласно которой ему грозит лишение свободы до пяти лет.
.
Сам парламентарий заявлял, что приехал в город Днепр, где произошел инцидент, для борьбы с мошенническими кол-центрами,а Павлов курировал охрану таких заведений.
По его словам, именно на этой почве случился конфликт
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Алефтина написал 25.06.2024 16:49
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stellakw60
stellakw60 написал 25.06.2024 15:33
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Бей друг друга.
Неолап написал 25.06.2024 13:01
Пока рулят воры в обоих странах будет продолжаться само уничтожение славян.
А воры наживаются на войнах хоть там хоть здесь. Главное врага обозначить. Он видишь борщ наш. А другой а мы ща щи кислые, с которых любой борщец ободришется. А кто а говане? Народ простой, а воры в шоколаде.
Доллюоебы неужели непонятно.
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