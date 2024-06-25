Трамп представил мирный план

Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны на Украине (в случае его победы на президентских выборах), который предполагает предупреждение Украине о том, что она получит американское оружие только в том случае, если вступит в мирные переговоры.
В то же время Соединенные Штаты предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины, заявил в интервью генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлог, один из советников Трампа по национальной безопасности.
Теперь остался пустяк - Трампу выиграть выборы...
А.Б.
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Rewqy написал 25.06.2024 19:16
Если Украина падет,
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Неправильная постановка предложения.
Не если,а когда Бандерляндия падет
Забористый написал 25.06.2024 19:06
Puebl написал 25.06.2024 18:29
Алефтина написал 25.06.2024 16:50
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