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Московский листок

Трамп представил мирный план

Опубликовано 25.06.2024 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Трамп представил мирный план

Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны на Украине (в случае его победы на президентских выборах), который предполагает предупреждение Украине о том, что она получит американское оружие только в том случае, если вступит в мирные переговоры.

В то же время Соединенные Штаты предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины, заявил в интервью генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлог, один из советников Трампа по национальной безопасности.

Теперь остался пустяк - Трампу выиграть выборы...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 4
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Ку:Re:головне
Rewqy написал 25.06.2024 19:16
Puebl написал 25.06.2024 18:29
Если Украина падет,
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Неправильная постановка предложения.
Не если,а когда Бандерляндия падет
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План
Забористый написал 25.06.2024 19:06
Трамп - старый клоун. Изображает эпатажного фрика. И демонстрирует, что избиратель в массе своей хочет приключений. Избиратель по всему миру остается тупым созданием с двумя-тремя рефлексами и эрудицией шимпанзе. Причинно-следственные связи для них - это сложно. Поэтому голосуют эти массы "по приколу". И не помогает ни интернет, ни вообще любая доступная информация. И ладно какое-нибудь зажопье. Так попадают в капкан огромные страны. Вот и рф влетела со своим фриком завклубом шариковым. Всем весело?
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Re:головне
Puebl написал 25.06.2024 18:29
Если Украина падет, то война начнется непосредственно в Европе. И тогда европейских беженцев в Штатах будет слегка больше, чем тех, кто пересекает Рио-Гранде.
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Алефтина написал 25.06.2024 16:50
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