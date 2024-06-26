Депутат от КПРФ Денис Парфенов резко выступил против проекта налоговой реформы - по сути, она ничего не меняет к лучшему для трудящегося большинства, обременяет и без того едва живой средний класс, но довольно выгодна богатым.
Сейчас предлагаемые ставки налогов составляют: 13% для большинства, 15% для дохода от 2,4 до 5 млн руб. в год, 18% — от 5 до 20 млн, 20% — от 20 до 50 млн и 22% — свыше 50 млн руб.
В странах Запада налоги на богатых достигают и даже превышают 50%, в Китае — до 45%. У нас же реформу явно делали так, чтобы как можно меньше задеть нежные чувства и кошельки миллиардеров, считает депутат.
И я с ним согласен, что никак не влияет будущее решение Думы и правительства.
Казалось бы, можно порадоваться увеличению налога на прибыль до 25% – наконец-то бизнес начнёт платить больше? Но и тут всё не так просто.
Разные отрасли имеют разные нормы прибыли. Повышение налога на прибыль в условиях низкой доходности реального сектора и жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка негативно влияют на рост производства.
У нас заявлена новая индустриализация? А с каких, извините, шишей?
Рост производства предполагает инвестирование в него, а у предприятий денег нет. Кредиты разорительны. А тут еще и налоги подняли... Так промышленного роста не добиваются, так его гасят.
Но чиновники - люди образованные, они знают, что делают. Раз надо обеспечивать промышленный рост ростом налогов, значит, так надо!
А.Б.
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Будни бандеровской хохлопомойки написал 26.06.2024 15:31
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Средняя зарплата украинских чиновников выросла на треть за четыре месяца этого года, передает украинское издание "Страна.ua".
Отмечается, что средняя начисленная зарплата украинского чиновника в мае достигла 50,9 тысячи, тогда как в январе была 38,6 тысячи гривен, что соответствует росту на 32 процента.
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Самая высокая зарплата отмечена в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) 89,7 тысячи гривен, а меньше всего получают чиновники из Государственной регуляторной службы -24,7 тысячи.
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Ранее украинское издание "Обозреватель" рассказало об историческом уровне дефицита кадров на Украине в 40 процентов. "Количество открытых вакансий, размещенных на кадровых порталах, достигло рекордной отметки. Предложений о работе на рынке больше (...), а поисковиков этой работы значительно меньше",сообщает издание.
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Valentyn Ogirenko / Reuters