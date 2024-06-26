О здоровье трудящегося человека наконец вспомнили

"Российская газета" процитировала меня как члена Центрального Совета профсоюза "Новый труд", где я сказал, что "зачастую предприниматели используют режим самозанятости, особенно в платформенной занятости, когда есть возможность уходить от достаточно жестких норм охраны труда - естественно, не в пользу работника.
Сегодня порядка 10 миллионов трудящихся в стране живут вне социальных гарантий и производственной медицины. И их права на здоровый труд пока никто не защищает".
Это они малость сгладили, смягчили.
Во-первых, 10 миллионов - это как раз самозанятые и платформеннозанятые, на которых вообще не распространяются статьи Конституции, гарантирующие социальную защиту всем без исключения гражданам нашего как бы социального государства.
Речь вообще шла об инициативе ФНПР восстановить производственную медицину, цеховых врачей и вообще приблизить систему здравоохранения ближе к трудящимся. Это очень разумная инициатива, и не только потому что трудящиеся тоже люди, а в условиях промышленного роста нужно заботиться и о тех, кто этот рост физически обеспечивает. Чтобы они не страдали от профессиональных болезней, не гробили здоровье на производстве и элементарно успевали восстанавливаться после рабочей недели. Мы уже сталкиваемся с нехваткой рабочих рук, а если не беречь здоровье наличествующих, то скоро вкалывать будет вообще некому.
А сейчас доступность государственной медицины для работающего человека весьма невелика. А для платформеннозанятых и вовсе никакая. Вот о чем госпоже Бакальчук и иже с ней задуматься - о медсанчастях при маркетплейсах, а профилактических кабинетах, чтобы курьеры не помирали в трудовом процессе... Да и об инфекционистах - вот уж кто невольные разносчики вирусных инфекций, так это курьеры...
А.Б.
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гуляй с умом, пока шайбочка фурычит. написал 26.06.2024 16:16
Видео с фрагментами совещания накануне было опубликовано в Telegram-канале Кадырова. В опубликованном там же сообщении (на русском языке) говорится, что глава Чечни в связи с событиями в Дагестане призвал руководство правоохранительных органов усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма.
«При этом я особо отметил, что любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться. По всей строгости закона будут наказаны не только исполнители преступления, но и те, кто косвенно содействовал им в этом. Я также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии. Халатность в этом вопросе может привести к серьезным трагическим последствиям, которые необходимо исключать совместными усилиями власти и общества
Jorte написал 26.06.2024 15:17
Это хохлушка Бакальчук,ей даже в голову такое не придет.
Ее давно уже пора взять за жопу и отправить варежки шить для участников СВО.
Хоть какая-то польза будет