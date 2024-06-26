О здоровье трудящегося человека наконец вспомнили

"Российская газета" процитировала меня как члена Центрального Совета профсоюза "Новый труд", где я сказал, что "зачастую предприниматели используют режим самозанятости, особенно в платформенной занятости, когда есть возможность уходить от достаточно жестких норм охраны труда - естественно, не в пользу работника.

Сегодня порядка 10 миллионов трудящихся в стране живут вне социальных гарантий и производственной медицины. И их права на здоровый труд пока никто не защищает".

Это они малость сгладили, смягчили.

Во-первых, 10 миллионов - это как раз самозанятые и платформеннозанятые, на которых вообще не распространяются статьи Конституции, гарантирующие социальную защиту всем без исключения гражданам нашего как бы социального государства.

Речь вообще шла об инициативе ФНПР восстановить производственную медицину, цеховых врачей и вообще приблизить систему здравоохранения ближе к трудящимся. Это очень разумная инициатива, и не только потому что трудящиеся тоже люди, а в условиях промышленного роста нужно заботиться и о тех, кто этот рост физически обеспечивает. Чтобы они не страдали от профессиональных болезней, не гробили здоровье на производстве и элементарно успевали восстанавливаться после рабочей недели. Мы уже сталкиваемся с нехваткой рабочих рук, а если не беречь здоровье наличествующих, то скоро вкалывать будет вообще некому.

А сейчас доступность государственной медицины для работающего человека весьма невелика. А для платформеннозанятых и вовсе никакая. Вот о чем госпоже Бакальчук и иже с ней задуматься - о медсанчастях при маркетплейсах, а профилактических кабинетах, чтобы курьеры не помирали в трудовом процессе... Да и об инфекционистах - вот уж кто невольные разносчики вирусных инфекций, так это курьеры...

А.Б.