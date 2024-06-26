Украина объявила генерал-майора Попова в международный розыск

Украинские следователи привлекли к уголовной ответственности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного в России по обвинению в особо крупном мошенничестве, украинская сторона также объявила генерала в международный розыск.
Следствие предъявило Попову обвинение в совершении преступления, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины, в основном ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Ну типа сговорились с Генштабом и Минобороны и давай, значит, вести агрессивную войну.
Война всегда трагедия, но тут, конечно, какой-то трагифарс.
Понятно, что все друг друга обвинили во всем по несколько раз, Путина вон вообще грозятся арестовать и отвезти в МУС в наручниках, но пока не знают, где он находится, чтоб надеть эти наручники.
Но местоположение генерала Попова всем известно, сидит и никуда сбежать не может, даже если б хотел. Господа из Интерпола, приезжайте и заберите заслуженного генерала из тюрьмы, раз иначе никак не получается.
А.Б.
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отправлено через чудовищные потрясения написал 26.06.2024 16:11
Другая группа – левые, считающие, что Ассанж – это борец против империализма и за справедливые отношения между народами. Против внешнеполитических авантюр, которые не только отнимают человеческие жизни, но еще и мешают человечеству объединиться вокруг решения действительно важных, по их мнению, задач – например, борьбе с изменением климата. Это потенциальный электорат Берни Сандерса, в его рядах немало "умников" из числа преподавателей и студентов университетов. И среди этих американцев немало тех, кто в 2020 году без энтузиазма, но проголосовал за Джо Байдена, чтобы не допустить победы Дональда Трампа. А сейчас они сильно раздражены военными действиями Израиля против ХАМАС, сочувствуют палестинцам и сильно снизили свою лояльность в отношении Байдена.
Если Ассанж был бы выдан в США, это привело бы к усилению турбулентности в публичном пространстве. Причем левые могли бы использовать на практике и часть аргументов, выдвигаемых правыми – при всей противоположности идеологических взглядов их сближает сильнейшее недоверие к неподконтрольным обществу элитам. А мобилизация левых избирателей сейчас нужна Байдену, так как борьба идет за каждый процентный пункт. И к чему приводит демобилизация левых, видно по результатам выборов 2016 года, когда они не пришли голосовать за Хиллари Клинтон, обиженные на то, что бюрократия Демократической партии подыгрывала ей против Сандерса.
А теперь Ассанж в Австралии, признал вину и вышел на свободу, так как пятилетний срок ему будет зачтен. Неизвестно, какие еще неформальные условия были связаны с его освобождением – возможно, они касаются его публичной активности. И раздражителей для администрации США будет меньше.
Sledr написал 26.06.2024 15:13
Особенно позабавили майданутые на всю голову кастрюлеголовые хуторяне на их последнем шабаше в Киеве в 2014году.