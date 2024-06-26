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Московский листок

Украина объявила генерал-майора Попова в международный розыск

Опубликовано 26.06.2024 в разделе комментариев 2

суд закон
Украина объявила генерал-майора Попова в международный розыск

Украинские следователи привлекли к уголовной ответственности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного в России по обвинению в особо крупном мошенничестве, украинская сторона также объявила генерала в международный розыск.

Следствие предъявило Попову обвинение в совершении преступления, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины, в основном ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Ну типа сговорились с Генштабом и Минобороны и давай, значит, вести агрессивную войну.

Война всегда трагедия, но тут, конечно, какой-то трагифарс.

Понятно, что все друг друга обвинили во всем по несколько раз, Путина вон вообще грозятся арестовать и отвезти в МУС в наручниках, но пока не знают, где он находится, чтоб надеть эти наручники.

Но местоположение генерала Попова всем известно, сидит и никуда сбежать не может, даже если б хотел. Господа из Интерпола, приезжайте и заберите заслуженного генерала из тюрьмы, раз иначе никак не получается.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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раб Божий Сорин И.Л.-
отправлено через чудовищные потрясения написал 26.06.2024 16:11
Ассанжу в США сочувствуют две группы населения с прямо противоположными взглядами. Одна &#8211; наиболее радикальная часть трампистов, условно аудитория Такера Карлсона. Они не любят федеральное правительство за вмешательство в жизнь граждан и излишнее расходование средств трудолюбивых провинциальных налогоплательщиков (например, на всякие климатические проекты &#8211; они уверены, что изменение климата &#8211; это выдумка "умников"-леваков). А в последнее время &#8211; и за то, что, по их мнению, и без того несовершенное государство подчинилось "глубинному государству", контролирующее правительственные институты, в том числе спецслужбы. Ассанж для них &#8211; это разоблачитель методов этого "глубинного государства", втягивающего США в затратные и рискованные международные конфликты.
Другая группа &#8211; левые, считающие, что Ассанж &#8211; это борец против империализма и за справедливые отношения между народами. Против внешнеполитических авантюр, которые не только отнимают человеческие жизни, но еще и мешают человечеству объединиться вокруг решения действительно важных, по их мнению, задач &#8211; например, борьбе с изменением климата. Это потенциальный электорат Берни Сандерса, в его рядах немало "умников" из числа преподавателей и студентов университетов. И среди этих американцев немало тех, кто в 2020 году без энтузиазма, но проголосовал за Джо Байдена, чтобы не допустить победы Дональда Трампа. А сейчас они сильно раздражены военными действиями Израиля против ХАМАС, сочувствуют палестинцам и сильно снизили свою лояльность в отношении Байдена.
Если Ассанж был бы выдан в США, это привело бы к усилению турбулентности в публичном пространстве. Причем левые могли бы использовать на практике и часть аргументов, выдвигаемых правыми &#8211; при всей противоположности идеологических взглядов их сближает сильнейшее недоверие к неподконтрольным обществу элитам. А мобилизация левых избирателей сейчас нужна Байдену, так как борьба идет за каждый процентный пункт. И к чему приводит демобилизация левых, видно по результатам выборов 2016 года, когда они не пришли голосовать за Хиллари Клинтон, обиженные на то, что бюрократия Демократической партии подыгрывала ей против Сандерса.
А теперь Ассанж в Австралии, признал вину и вышел на свободу, так как пятилетний срок ему будет зачтен. Неизвестно, какие еще неформальные условия были связаны с его освобождением &#8211; возможно, они касаются его публичной активности. И раздражителей для администрации США будет меньше.
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Re:головне
Sledr написал 26.06.2024 15:13
Среди хохлов всегда наблюдался повышенный процент дебилов.
Особенно позабавили майданутые на всю голову кастрюлеголовые хуторяне на их последнем шабаше в Киеве в 2014году.
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