Украина объявила генерал-майора Попова в международный розыск

Украинские следователи привлекли к уголовной ответственности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного в России по обвинению в особо крупном мошенничестве, украинская сторона также объявила генерала в международный розыск.

Следствие предъявило Попову обвинение в совершении преступления, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины, в основном ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Ну типа сговорились с Генштабом и Минобороны и давай, значит, вести агрессивную войну.

Война всегда трагедия, но тут, конечно, какой-то трагифарс.

Понятно, что все друг друга обвинили во всем по несколько раз, Путина вон вообще грозятся арестовать и отвезти в МУС в наручниках, но пока не знают, где он находится, чтоб надеть эти наручники.

Но местоположение генерала Попова всем известно, сидит и никуда сбежать не может, даже если б хотел. Господа из Интерпола, приезжайте и заберите заслуженного генерала из тюрьмы, раз иначе никак не получается.

А.Б.