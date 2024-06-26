Выборы в Москве обещают быть смешными поддавками

Уже две парламентские партии, КПРФ и СР, выдвинули списки своих кандидатов на предстоящие выборы.

И сначала КПРФ избавилась в своих списках от всех неудобных власти кандидатов, не взирая на положение в партии и опыт работы. Допустим, глядя со стороны (в том числе и со стороны рядового избирателя) невозможно понять, почему действующих депутатов МГД Екатерину Енгалычеву и Елену Янчук не включили в список? Нашлись более достойные? Интересно, кто? Не увидим мы на выборах и Елену Шувалову, и Дмитрия Локтева... Про иноагента Ступина даже не говорю.

Потом аналогичную манипуляцию мы увидели и в "Справедливой России", правда, не столь топорно исполненную.

Вот совершенно не понял, почему из списка убрали заместителя руководителя московского отделения СР Александра Тарнавского, который уже выигрывал выборы в прошлом, или Сергея Довгаля, который уже трижды выигрывал муниципальные выборы, причем как независимый кандидат. Но еще странней, что целый ряд совершенно своих кандидатов выставили, но не в тех округах, где они планировались, где раньше уже работали, добивались результатов...

Это уже не выборы, а какие-то смешные поддавки.

А результаты будут совсем не смешные. Вот у меня в подъезде еще с зимы висит наглядная агитация за какого-то космического академика. Фамилию не помню, они ж все секретные. А теперь почему-то его обязательно надо просунуть в Мосгордуму по списку "Единой России". Видимо, такая вот форма пенсионного обеспечения.

Ведь если он такое космическое светило, как можно отпускать его на непрофильную работу? Отвлекать от глобальных задач... А если уже отработал свое, то в депутатах он что будет делать? Ясно, что не защищать мои интересы. Я ж не звезда и не спутник.

А.Б.