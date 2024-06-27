Новый военно-пограничный забор

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали представителей Европейского союза построить 700-километровую линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Стоимость строительства 2,67 миллиарда долларов, следует из письма, направленного странами председателю Евросоюза.

«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью удовлетворит острую необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз… Масштаб и затраты на это совместное начинание требуют целенаправленных действий ЕС по его поддержке, как политической, так и финансовой», — говорится в письме, которое приводит агентство Reuters.

Инициативу должны будут оценить на саммите в Брюсселе 27 июня, то есть сегодня.

Ну, насчет "стены Яценюка" мы все хорошо помним, куда делись деньги, куда делся Яценюк и где стена - все вопросы пока ответа не имеют.

Военного смысла подобные сооружения, понятно, не имеют. Это доказал еще Гитлер, когда не стал штурмовать линию Мажино, а просто ее обошел и занял Францию. Хотя линия была действительно мощная, так и стоит как новенькая, туда туристов возят, а не сраный пограничный забор из сетки, украшенный спиралью Бруно, кстати, запрещенной всеми конвенциями.

Зато денег ребята поднимут - ну так "без лоха и жизнь плоха"!

А вот "окно в Европу", похоже, закрывается всерьез и надолго. Уже сейчас люди по обе стороны границы ждут перехода по 12 часов, а скоро такими темпами будет и вовсе нельзя.

Зато КНДР скоро для туристов откроется, как положено, по профсоюзной путевке, с выездной комиссией райкома для активистов "Единой России". Считай, машина времени.

А.Б.