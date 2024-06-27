Новый военно-пограничный забор

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали представителей Европейского союза построить 700-километровую линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Стоимость строительства 2,67 миллиарда долларов, следует из письма, направленного странами председателю Евросоюза.
«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью удовлетворит острую необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз… Масштаб и затраты на это совместное начинание требуют целенаправленных действий ЕС по его поддержке, как политической, так и финансовой», — говорится в письме, которое приводит агентство Reuters.
Инициативу должны будут оценить на саммите в Брюсселе 27 июня, то есть сегодня.
Ну, насчет "стены Яценюка" мы все хорошо помним, куда делись деньги, куда делся Яценюк и где стена - все вопросы пока ответа не имеют.
Военного смысла подобные сооружения, понятно, не имеют. Это доказал еще Гитлер, когда не стал штурмовать линию Мажино, а просто ее обошел и занял Францию. Хотя линия была действительно мощная, так и стоит как новенькая, туда туристов возят, а не сраный пограничный забор из сетки, украшенный спиралью Бруно, кстати, запрещенной всеми конвенциями.
Зато денег ребята поднимут - ну так "без лоха и жизнь плоха"!
А вот "окно в Европу", похоже, закрывается всерьез и надолго. Уже сейчас люди по обе стороны границы ждут перехода по 12 часов, а скоро такими темпами будет и вовсе нельзя.
Зато КНДР скоро для туристов откроется, как положено, по профсоюзной путевке, с выездной комиссией райкома для активистов "Единой России". Считай, машина времени.
А.Б.
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Robertcus написал 27.06.2024 14:25
Да, недобитый РБК(чем они с КоммерсантЪом и Местом встречи Ноткина лучше Эха и Новой?) написал 27.06.2024 13:46
Неолап написал 27.06.2024 13:11
Но ежели присмотреться, ежели прикинуть хууй к носу и послушать наших не побоюсь этого слова сказать геройскую пОцанву. То из всего этого следует что пляжников через Узбекистан накрыли украинцы. Это след Украины. Пора после таджикского погрома крокуса заняться, узбеками. Получите Салям алейкум.
Справедливо отмечает мировая общественность написал 27.06.2024 12:27
Военный аэродром Бельбек назван по одноименной реке к северу от Учкуя, в советское время он был военной авиабазой, а перед самым концом СССР прославился тем, что сюда приземлялся самолет Михаила Горбачева, отдыхавшего в Форосе и чуть не свергнутого коммунистическими путчистами. Когда после развала Союза Крым стал автономией в составе Украины, аэродром частично переделали под гражданский, сюда и отсюда летали курортные рейсы в Киев и другие города, аэропорт развивался и даже получил статус международного.
Но в 2014 году Крым был аннексирован Россией, и Бельбек снова стал только военной авиабазой. Его постепенно окружили батареями ПВО и другими военными объектами, особенно после 2022 года. Впрочем, нет, оккупационные власти тоже пытались тут сделать гражданский аэропорт, и даже несколькими порциями выделили на это из Москвы больше трех миллиардов рублей, но деньги куда-то делись, а гражданский аэропорт так и не возродился.
Зато в Учкуевке бурно развивалась, как говорят в прессе, «туристическая инфраструктура» (как и в соседней, более крупной, Любимовке, которая вообще в двух километрах от аэродрома). В 2019 году здесь был разбит шикарный парк. Курорты активно рекламировались по всей России, и в интернете существуют десятки страниц, нахваливающих поездки сюда и продающих путевки. Уровень рекламы не снизился и после 2022 года: россиян убеждали, что Крым — оазис благополучия, «солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», и все в этом духе.
В воскресенье отдыхающие услышали «хлопки» где-то в небе неподалеку, а также увидели «задымление». Однако что происходит, никто сначала не понял — воздушная тревога не прозвучала, никаких предупреждений и объявлений не было (количество тревог недавно решили сократить, чтобы не нервировать отдыхающих).
И тогда на пляж просыпался огненный град….
А в 11:47 в своем Telegram-канале оккупационный глава Севастополя Развожаев объявил о том, что, оказывается, «завершено отражение ракетной атаки», в результате было сбито 5 украинских ракет, а на пляжах Учкуевка и Любимовка ранены 14 человек. Происходящее, как это обычно бывает, осознавалось постепенно: местные жители увидели, что к пляжам едут машины скорой помощи, соцсети наполнились свидетельствами очевидцев — на фото и видео с пляжа видно, что осколками ранены отдельные люди, которых окружают и оказывают помощь другие отдыхающие.
В 13:29 было заявлено, что пострадали 20 человек, Минобороны сообщило, что «совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями», определив время атаки в 12:15 (видимо, с ошибкой на полчаса?).
Итак, московскому министерству понадобились 74 минуты, чтобы за 1850 км определить, какими и чьими ракетами производился обстрел, какая и чья ракета разорвалась над пляжем, и квалифицировать это как «террористическую атаку по гражданской инфраструктуре» (по пляжу дорогими и дефицитными ATACMSами?)
Тем временем, с полудня и до ночи наступили звездные часы диванных аналитиков и расследователей по фото из космоса со всех заинтересованных сторон. Даже турбопатриоты и Z-блогеры отмечали, что взрыв АТАСМS прямо над пляжем должен был вызвать куда более ужасные последствия, а осколки на фото больше напоминают C-300, но многие из этих сообщений были быстро удалены.
ртгьнгьгнь написал 27.06.2024 12:02
В последние полгода участились случаи преступлений, совершаемых участниками СВО. Дело в том, что значительная их часть - это люди, имеющие судимость. В связи с этим, согласно утечкам, которые появились практически синхронно сразу в нескольких источниках, в России созданы своеобразные эскадроны смерти, которые занимаются ликвидациями таких персонажей. Впервые такая информация появилась в даркнете в январе 2024 года. Потом об этом сообщили в телеграмм-канале Осечкина, а позднее нескольких проукраинских телеграмм-каналах. Для проведения такой деятельности имеется множество оснований: 1 осуждение указанных лиц вызвало бы дискредитацию и без того непопулярной СВО. 2 нельзя допустить разгул таких персонажей в стране, которая итак дестабилизирована, так как это чревато возрастанием хаоса. 3 такие персонажи в силу менталитета будут повторять свои действия. 4 такие кадры выполняли грязную работу на территории Украины, и могут быть свидетелями, от которых нужно избавляться. 5 можно не выплачивать положенные таким персонажам деньги, а забрать их себе. 6 для части руководства силового блока это плюс в будущей, постпутинской России, так как они смогут ссылаться на то, что спасли Россию от разгула криминала, который устроил Путин 7 от разгула таких лиц никто не застрахован.
По мнению экспертов, заниматься такими ликвидациями могут как сотрудники ФСБ, так и подконтрольные ФСБ военизированные формирования. Есть несколько сценариев таких действий. Наиболее известен расстрел при задержании. Однако, такие действия привлекают общественное внимание. Намного выгоднее осуществлять такие казни после административного или уголовного задержания, а задержать человека в России можно под любым предлогом. В ряде случаев, видимо в особенно чувствительных, могут применяться отравления, которые не вызывают никаких вопросов — все выглядит как естественная смерть.
Ликвидациям подвергаются и те, кто не имеет никакого отношения к СВО, и кого в народе просто называют «быдло». Часто в силу невменяемого состояния человека просто невозможно определить кто он. Несколько таких случаев произошли в Санкт-Петербурге, Казане и Сочи. Участились случаи задержания и пыток в отношении уличных хулиганов и дебоширов. Эксперты считают, что дело здесь в том, что обычный дебошир в глазах населения в нынешних условиях ничем не отличается от СВОшника, а значит его действия вызывают те же последствия.