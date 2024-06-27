Боливийский Пригожин оказался еще более краткосрочным

В Боливии произошла попытка госпереворота.

Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных.

Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии».

Спустя несколько часов мятеж рассосался, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан. По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения.

Местное телевидение показало, как генерал выходит из здания генерального штаба Боливии в сопровождении полицейских.

Он пытался объяснить журналистам свою версию событий в Ла-Пасе, утверждая, что президент Арсе при их личной встрече жаловался ему на низкую популярность и просил генерала «что-то сделать, чтобы ее поднять».

Ну что, молодец, сделал что просили... Надеюсь, потом не станет играть гранатами в самолете?

А.Б.