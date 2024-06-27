Миграционная политика в России требует изменений

Это заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Я полагаю, самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.

Озабоченность главы СК миграционной политикой понятна. Мигранты - главные "клиенты" его ведомства, хотя вот теперь еще военные...

Но руководство страны часто не понимает глубинных мотивов происходящего. И, естественно, не понимает, как выходить из ситуации.

Не в мигрантах дело, хотя именно их проще всего назначить главным злом. И победить его легко, нет мигрантов - нет проблем... Или проблемы все равно останутся? И источник проблем в самой власти?

Ведь исламистский мятеж в Дагестане затеяли далеко не мигранты, и не просто местные, а еще и представители местной власти - сыновья главы района, а также руководитель местного отделения партии СР. Им-то чего не хватало?

А когда в стране все гайки закручены до предела, причем достаточно быстро, когда политическая жизнь легально свелась только к разным формам поддержки инициатив власти, внутренне напряжение в системе нарастает и рано или поздно прорвется. И если невозможно прорваться напрямую, в политический протест, то прорывает в сторону - вот хоть в исламский экстремизм. Причем действия террористов нелогичны, а мотивы сомнительны даже для них самих. Это то самое "коллективное бессознательное" прорывается.

Это как терроризм 19-го века - это не только крестьянские бунты, но и террор "золотой молодежи" - Софья Перовская была дочерью губернатора, а Александр Ульянов - сыном статского генерала... Это сильно круче главы Сергокалинского района Дагестана.

А.Б.