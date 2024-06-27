Россия начинает прирастать Индией

Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев года вырос на десять процентов — до рекордных 23,1 миллиарда долларов, по данным индийской таможни.

По итогам января-апреля импорт Индией российской продукции вырос на десять процентов — до 21,6 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на 32,6 миллиарда долларов.

А ведь Индия исторически недавно была британской колонией. И все это Британия просто забирала себе. Очень наглядная цена независимости.

А.Б.