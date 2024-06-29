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Московский листок

О торжестве идей коммунизма в США и других

Опубликовано 29.06.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
О торжестве идей коммунизма в США и других

Илон Маск на фоне прошедших в США предвыборных дебатов между президентом страны Джо Байденом и Дональдом Трампом, предположил, что американским государством на самом деле никто не управляет.

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию охватила паника после выступления Байдена.

"Может быть, никто", - написал Маск в соцсети Х под публикацией бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, в которой он пишет, что "Байден на самом деле не управляет страной, что вызывает неудобный вопрос: кто управляет?"

Неприятность в том, что не только в США приходят в голову такие мысли после выступления первых лиц.

Мне такая мысль впервые пришла в процессе подготовки очередной административной реформы больше 20 лет назад, я так и сказал на совещании в Доме правительства: "У нас готовится торжество идей коммунизма - полное отмирание государства". Коллеги посмеялись и продолжили работу над реформой. Которая, как и предыдущая, и последующая закончилась ничем...

Жалко только, что США управляются никем довольно успешно, а многие другие - не столь удачно устроились.

 А.Б.



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