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Московский листок

Эйдельман оказалась тайной нацисткой

Опубликовано 29.06.2024 в разделе комментариев 0

фашизм гитлер
Эйдельман оказалась тайной нацисткой

Прокуратура города Москвы возбудила уголовное дело в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) по статье «Реабилитация нацизма».

Мне раньше казалось, что фамилия Эйдельман, да еще и отчество Натановна являются серьезным алиби именно в отношении обвинений в нацизме. Но я ошибался. После проведенной проверки заслуженный учитель РФ Тамара Эйдельман оказалась подозреваемой не в государственной измене, и не в посягательстве на половую неприкосновенность домашнего хомячка, а именно что в реабилитации нацизма.

Это занятно: Иван Ильин, никогда не скрывавший своих симпатий к Гитлеру и Муссолини, у нас теперь почти официальный идеолог, а Тамара Эйдельман - наоборот, нацизьмом балуется...

 А.Б.



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