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Московский листок

В такси все не так уж замечательно

Опубликовано 29.06.2024 в разделе комментариев 0

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В такси все не так уж замечательно

В профсоюзе "Новый труд" выявили причины дефицита таксистов в стране, сообщает политолог Марат Баширов. Причина не только в высоких ценах на авто и тарифах на страхование. Но и в слабой рентабельности для подработчиков, которые составляют костяк отрасли.

Как показали итоги инспекции НПНТ и опроса водителей "ЯндексТакси", чтобы заработать 300 тысяч руб./мес, нужно трудиться без выходных. При этом, после всех налогов, расходов на техобслуживание и бензин таксисту фактически остается всего 89 тыс.

Работая в таком режиме регулярно, таксист начинает превышать годовой лимит по доходу для самозанятых в 2,4 млн рублей. И теперь его ждет перерегистрация в ИП. Что означает не только увеличение налоговых отчислений, но и допрасходы: покупку оргтехники и системы электронного документооборота.

Однако и это еще не все: новым законом "О такси" на плечи водителя перекладываются траты на ежедневные медосмотры и ТО, перекраску автомобиля в нужный цвет, покупку спецполиса ОСАГО, который существенно дороже обычного.

Неудивительно, что водители больше не спешат работать в такси. Дефицит кадров в отрасли уже исчисляется десятками тысяч человек. Эксперты считают, что при сохранении этих требований - "сверхзатратных и неисполнимых для физлиц" , острота вопроса будет только нарастать.

 А.Б.



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