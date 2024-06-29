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Московский листок

Вильфанд обещает жару

Опубликовано 29.06.2024 в разделе комментариев 0

лето жара
Вильфанд обещает жару

Явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры, июнь может стать одним из самых жарких для планеты за историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас тепло на планете сохраняется не из-за явления Эль-Ниньо, а из-за его последствий — повышенных температур в умеренных широтах Северного и Южного полушарий.

"В мае температура была максимально высокой, хотя Эль-Ниньо уже ослабело, посмотрим, как скажется, по итогу, в июне, большая вероятность, что он попадет в тройку самых жарких", — добавил синоптик.

А я думал лето просто...

 А.Б.



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