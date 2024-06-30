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Московский листок

Киеву дают в долг, а не дарят

Опубликовано 30.06.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Киеву дают в долг, а не дарят

Киевский экономист Алексей Кущ возмутился тем, что Международный валютный фонд (МВФ) не хочет списывать долги Украины.

"Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей стране. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества". - написал он.

Фонд утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 года. Украина до конца 2024 года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание займов.

А чего, собственно, ждали? Я писал еще в самом начале "денежного дождя" на Украине - в долг дают вовсе не затем, чтобы потом про это забыть. Это Советский союз прощал долги развивающимся странам, а на современной Украине "совковый" - это ругательство. Ну так вы не в совке - платите.

И вот то списаннное и устаревшее вооружение, которым снабжают Киев "люби друзи" - оно идет в цену новенького, с иголочки...

По сути своей, Украина уже проиграла страну, поскольку долги, которые на ней висят, в принципе неоплатные, и расплачиваться придется, во-первых, нескольким поколениям украинцев, а во вторых в основном - основными фондами: землей, заводами, городской недвижимостью и даже людьми - рабочей силой.

Зато те территории Украины, которые вошли в состав РФ, платить ничего не будут. Не они брали в долг, а брали на борьбу с ними.

Кстати, идея "Крым будет либо украиским, либо безлюдным" не такая уж безумная идея с международно-финансовой точки зрения - очищенный от "лишних людей" и лишних собственников полуостров становится хорошим обеспечением для государственных долгов Киева. Именно поэтому Россия от Крыма никогда не откажется.

А вот для Киева хорошим решением было бы проиграть войну вчистую - тогда смена государственности в Киеве освободит Украину и от государственных долгов прежнего государства.

Так, Ленин от лица Советской России отказался выплачивать царские долги, и их на финал выплатил только Путин - зачем теперь? У него спросите...

А.Б.



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