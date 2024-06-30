Коммуналка подорожает вся

Под первую за полтора года индексацию тарифов ЖКХ, которая начнется с 1 июля 2024 года, подпадают все виды коммунальных услуг.

Это свет, тепло, горячая и холодная вода, водоотведение, канализация, газ, вывоз коммунальных отходов.

Повышение тарифов ЖКХ традиционно происходит в июле, однако в 2023 году его не было и россиян ждет первая индексация цен на ЖКУ за полтора года. Она может быть связана с ростом себестоимости, инфляцией и колебаниями курса рубля.

Правда, с 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги и от уплаты пеней. Мера коснется граждан старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны.

То есть плату повысят, но за перечисление этой повышенной платы денег со многих не возьмут.

А.Б.