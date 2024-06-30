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Московский листок

Готовится ли азиатский вариант НАТО?

Опубликовано 30.06.2024 в разделе комментариев 0

украина нато
Готовится ли азиатский вариант НАТО?

МИД КНДР опубликовал заявление, в котором выразил свою позицию об отношениях между США, Японией и Южной Кореей. Согласно заявлению ведомства, отношения трех стран представляют собой аналог военного блока НАТО.

«Сейчас США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают ''азиатскую версию НАТО'', но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока»,— говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в августе 2023 года на трехстороннем саммите был подписан документ, согласно которому страны обязуются «совместно реагировать» в случае угрозы против какой-либо страны из трех. «Это по своей сути напоминает принцип коллективной обороны НАТО — в случае если один из членов-государств подвергнется нападению, организация посчитает его нападением на всех и применит оборонные силы»,— говорится в сообщении МИДа.

Опасения КНДР вполне обоснованы - каждая из трех перечисленных стран больше Северной Кореи, причем в разы, и по численности населения, и по экономической мощи. Усилив свой военный потенциал совместным соглашением, они станут представлять серьезную угрозу для кого бы то ни было в регионе. Это серьезный асимметричный вызов для России, однажды 120 лет назад едва не потерявшей свое присуствие на Дальнем Востоке из-за растянутости коммуникаций и невысокой степеним освоения региона. И сегодня ситуация, похоже, повторяется.

 А.Б.

 



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