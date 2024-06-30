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Московский листок

Казнить нельзя помиловать

Опубликовано 30.06.2024 в разделе комментариев 0

казнь ук
Казнить нельзя помиловать

В пятницу в Санкт-Петербурге прошел последний день Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Подводя его итоги, советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков говорил о новой, справедливой и устойчивой системе миропорядка, которая будет основана на принципах международного права.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин же в этот день задумался о том, не стоит ли вернуть смертную казнь.

«Если у нас смертная казнь отменена, то чего же обсуждать, или вы хотите ввести?» — удивился советник президента.

А вот Александр Бастрыкин спустя буквально пару часов признавался, что его очень расстраивает отсутствие в национальном законодательстве смертной казни.

«А почему бы нам не снять мораторий с учетом того, что растет количество тяжких преступлений?» — недоумевал председатель СКР. Вот ученые и юристы говорят, что надо менять Конституцию, проводить референдум... «А я полагаю, что надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь»,— рубанул Бастрыкин.

Вот теперь и не знаешь, проснешься утром, а у нас уже смертная казнь указом президента... Я не оговорился. если можно ввести указом, то почему нельзя указом же и применить?

Ну как при государыне императрице - на известной площади, перед кинотеатром "Ударник"...

А.Б.



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