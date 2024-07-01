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Московский листок

F-16 для Украины не подарок, а утилизация

Опубликовано 01.07.2024 в разделе комментариев 0

украина нато
F-16 для Украины не подарок, а утилизация

Покидающий свой пост генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек, что Вашингтон останется сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

«Независимо от того, кто будет избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО», — сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, сейчас нет непосредственной угрозы блоку. Генсек альянса отметил, что процесс замены используемых для ядерного сдерживания американских истребителей F-16 на F-35 будет продолжаться как обычно.

Вот!

Никакой угрозы блоку нет, идет процесс замены устаревших вооружений на новые, в частности F-16 четвертого поколения на F-35 - пятого. Украина в данном случае - утилизатор устаревающей западной техники, причем по ее полной стоимости.

Конечно, таких денег на Украине нет и никогда не будет, но она сама по себе - это залоговое обеспечение: земля, заводы, люди, в конце концов.

МВФ уже объявил, что никакого списания долгов Украине не будет. Кто б сомневался...

Киеву дают в долг, а не дарят

Война - это обеспечение интересов большого бизнеса.

А.Б.



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