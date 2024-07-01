Из Херсона сообщали о вспышке заболевания - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. Местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.

Собственно, наши сообщения о вспышке достаточно быстро тоже оспаривались "жителями Херсона", можно посмотреть в гестбуке, ничего не удаляли. Мол, нет никакой холеры...

Но вот и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сделал заявление, что засорение русла Днепра телами убитых, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а так же отсутствие санитарного контроля на правом берегу Херсонской области стало причиной холеры. И сказал, что на левом берегу Днепра опасность эпидемии отсутствует.

Это, конечно, не так. Холерный вибрион, во-первых, вообще эндемичен для этих мест, он там живет всегда и во вторых, распространяется с водой. А воды в Днепре много. И уследить, чтобы ей по обоим берегам никто не пользовался, трудно.

В принципе остановить вспышку холеры можно, но для этого требуются серьезные противоэпидемические мероприятия. И несомненно, скоординированные по обоим берегам Днепра. Это могло бы не только основить эпидемию, но заодно общее позитивное дело могло бы и войну тоже пристановить.

Но позиция украинской стороны особых надежд на это не дает.

Правда, история знает, когда войны останавливались из-за эпидемий по объенктивным причинам - какая уж война, когда обе армии сидят друг напротив друга в "позе орла"... Но цена вопроса бывает слишком высока - часто, от заболевшей армии вообще никого в живых не остается.

А.Б.