Состояние российских миллиардеров в этом году выросло на 28,7 миллиарда долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые шесть месяцев текущего года увеличилось на 28,749 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил Андрей Мельниченко, состояние которого увеличилось на 5,76 миллиарда долларов - до 24,6 миллиарда, на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, их общее состояние на 1 июля составляет 354,99 миллиарда долларов.

Самым богатым продолжает оставаться Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 902 миллиона долларов, до 32 миллиардов. Второе место вновь занял Вагит Алекперов (рост состояния на 3,54 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда), на третьем месте снова Владимир Лисин (рост на 3,24 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов).

В общем, и остальные строчки рейтинга практически не изменились. На четвертую строчку с пятой поднялся Леонид Михельсон, на пятое место с четвертого опустился Алексей Мордашов, чье состояние все равно выросло на 4,71 миллиарда долларов, до 25,6 миллиарда.

Ну вот, смотрите, идет война, санкции какие-то, конфискации и прочее, а у настоящих мужиков все прибывает и прибывает, причем миллиардами. Патриоты. Жертвуют на СВО. Поддерживают власть.

Надеюсь, всем понятно, что покуда у них все в порядке, то меняться ничего не будет?

А.Б.