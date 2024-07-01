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Московский листок

Таллин собирается убрать все советское

Опубликовано 01.07.2024 в разделе комментариев 0

эстония независимость
Таллин собирается убрать все советское

В Таллине пообещали убрать со зданий города все советские символы до конца года. Об этом рассказал вице-мэр столицы Эстонии Мадле Липпус.

Но почему-то забыли убрать по этому случаю само слово "Таллин". После присоединения территории современной Эстонии к Российской империи, город получил официальное название Ревель. В 1719 году также была учреждена Ревельская губерния - по сути, современная Эстония. И только после революции 1917 года город получил название Таллин.

Название Tallinn в эстонском языке происходит от слов taani linn («датский город»), и опять-таки связано с завоеванием этой территории датчанами.

А свое-то что-то есть, коренное?

Есть! Первое упоминание о Таллине, предположительно, относится к 1154 году, когда арабский географ аль-Идриси описал в своём труде «Развлечение тоскующего о странствии по областям» некий город под названием «Колывань»... Тоже какое-то не очень эстонское. Но тогда и эстонцев никаких еще не было.

 А.Б.



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