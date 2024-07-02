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Московский листок

В Думе готовят запрет марксизма

Опубликовано 02.07.2024 в разделе комментариев 0

социализм коммунизм
В Думе готовят запрет марксизма

В Госдуме тут собрали "экспертов", которые размышляли на тему: "Что бы нам еще такое запретить?" И договорились до того, что наряду с сатанизмом, чайлдфри, зелеными и ваххабитами в России следует запретить и марксистов.

Как, не запретив христианство, запретить культ Сатаны, я не очень понимаю. Дело в том, что вера в триединого бога, на которой строится христианство, предполагает неизбежное, я бы сказал, диалектическое единство с антиподом бога - Сатаной.

Святитель Николай Сербский считал, что верующие в Бога, но отрицающие существование дьявола - отступают от православной веры: "Это отпадение от Евангелия и Православной веры. Кто не верит в существование дьявола, тот и не борется с ним".

Но это слишком сложно для экспертов Госдумы. Ну какая там в попу диалектика? Какое диалектическое единство добра и зла! Запретить зло, и останется только добро! Просто же...

А заодно можно запретить вообще все, что не нравится!

Об этом договорился руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ имени Мориса Тореза Роман Силантьев. Вопрос с сатанизмом «решен», уверен Силантьев, сначала одну из «сатанинских» организаций признают нежелательной, а «через месяцев восемь» экстремистским признают все движение. «Это позволит нам в дальнейшем выходить на запрет более опасных движений, в том числе ваххабитов и марксистов»,— подытожил эксперт.

Ну, насчет "деструктивности" ваххабитов, ее лучше всего изучать в Саудовской Аравии, где ваххабизм является государственной идеологией. Снять номер на невероятном этаже, в небоскребе, построенном в пустыне, сходить искупаться на искусственный остров и сказать - да, деструктивно все тут у них...

Ну и деструктивность марксизма наилучшим образом подтверждается успехами коммунистического Китая и столько же коммунистического Вьетнама. Да и марксистский СССР такой был деструктивный, что деструктивно построил МГУ на Ленинских горах, а заодно и создал в 1930 году постановлением Совета народных комиссаров РСФСР этот самый вуз, позже получивший имя главы Французской компартии Мориса Тореза.

Мне кажется, было бы справедливо закрыть это учреждение как деструктивное и марксистское постановлением Государственной думы РФ.

А на его месте опять открыть Императорское коммерческое училище, которое бы выпускало безобидных бухгалтеров. Которые бы никогда в жизни не стали бы покушаться на учение о прибавочной стоимости.

 А.Б.



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