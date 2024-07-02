Украинские инвалиды от государства ничего не получат

Лишить инвалидов права на труд и на достойную жизнь намерен профильный комитет ВРУ под благовидным предлогом европеизации украинского законодательства. Отметим, в воюющей стране, где число людей с инвалидностью растет день ото дня.

Как только законопроект 5344-д, который нарушает многие нормы действующего украинского законодательства по поддержке людей с инвалидностью и Конвенцию ООН, был подан в парламент, глава комитета Третьякова обещала депутатам, что все скандальные, противоправные и деструктивные положения законопроекта будут изъяты из его текста. Но, нет — комитет не принял ни одну из правок, поданных общественными организациями и объединениями инвалидов.

Законопроект, который комитет рекомендовал принять во втором чтении, отменяет с даты вступления в силу финансовую поддержку для сотен действующих предприятий общественных объединений лиц с инвалидностью, которые сегодня обеспечивают работой тысячи людей с инвалидностью.

Он отменяет налоговые льготы для сотен предприятий общественных объединений лиц с инвалидностью, которые сегодня обеспечивают работой тысячи людей с инвалидностью. Отменяет нормы печати литературы шрифтом Брайля для незрячих и механизма финансирования производства такой литературы.

Законопроектом по обеспечению прав лиц с инвалидностью на труд исключаются из украинского законодательства нормы, касающиеся трудовой и других видов реабилитации и их финансирования. А еще он узаконивает увольнение работников, с которыми произошел несчастный случай/профессиональное заболевание на производстве.

Ну как же - война же идет, и под шумок можно принять любые нормы, ущемляющие права тех, кого принято защищать. Да хоть тушенку делать из инвалидов - типа для фронта, для победы...

Придет человек с фронта, не убитый, но покалеченный. а государство ему ничего и не должно!

А.Б.